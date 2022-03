Kalera annonce une facilité de financement relais

Dutch French German Italian Spanish

ORLANDO, Floride, 07 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera AS (« Kalera » ou la « Société ») (Euronext Growth Oslo : KAL, Bloomberg : KSLLF), l'une des plus importantes sociétés agricoles verticales de légumes à feuilles et un leader de la phytologie pour la production de produits de haute qualité dans des environnements contrôlés, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu une facilité de financement relais convertible sécurisée pouvant atteindre jusqu'à 20 millions de dollars. Les prêteurs incluront initialement Lightrock, la plateforme d'investissement en capitaux de croissance à impact affiliée à LGT, Canica AS et NOX Management, qui se sont engagés collectivement à prêter à la société 10 millions USD dans le cadre de la facilité. La facilité, qui arrivera à échéance un an après la date de prélèvement, portera une participation de PIK à 8 %, est garantie par certains actifs de Kalera et, sous réserve des approbations institutionnelles requises, sera convertible par les prêteurs en actions à tout moment après la réalisation de la fusion annoncée avec Agrico Acquisition Corp et la cotation au Nasdaq à un prix de conversion de 10,00 USD / action dans l'entité fusionnée. Kalera, en étroite collaboration avec Agrico Acquisition Corp (« Agrico »), continue de rechercher d'autres alternatives de financement stratégique à mesure qu'elle progresse vers sa fusion avec Agrico.



Curtis McWilliams, PDG par intérim, a déclaré : « Cet accord constitue un pas en avant positif pour notre entreprise et souligne la croissance continue et la dynamique de la demande sous-jacente pour nos produits. La clôture de ce prêt nous fournit le financement supplémentaire nécessaire pour investir dans notre entreprise et nous positionne stratégiquement pour atteindre nos objectifs à long terme. »

À propos de Kalera :

Kalera est une société d'agriculture verticale basée à Orlando, en Floride. La société produit des légumes verdoyants frais, nutritifs et savoureux avec un impact environnemental minimal. Elle a passé plusieurs années à optimiser les formules nutritives des plantes et à développer un système avancé d'automatisation et d'acquisition de données avec l'Internet des objets, le cloud, l'analyse des mégadonnées et l'intelligence artificielle. Kalera exploite actuellement des fermes à Orlando (Floride), Atlanta (Géorgie), Houston (Texas) et au Koweït. De plus amples informations sont disponibles sur le site https://www.Kalera.com/ .