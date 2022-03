Kalera annuncia una linea di finanziamento ponte

Dutch French German Italian Spanish

ORLANDO, Florida, March 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera AS ("Kalera" o la "Società") (Euronext Growth Oslo: Kal, Bloomberg: KSLLF), una delle principali aziende di agricoltura verticale a foglia verde e leader nella scienza delle piante per la produzione di prodotti di alta qualità in ambienti controllati, ha annunciato oggi di aver stipulato una linea di finanziamento ponte convertibile garantito per un massimo di 20 milioni di dollari. I finanziatori includeranno inizialmente Lightrock, la piattaforma di capitale di espansione e investimento socialmente responsabile affiliata a LGT, Canica AS e NOX Management, che si sono impegnate collettivamente a erogare alla Società 10 milioni di dollari in base alla linea di finanziamento. L'agevolazione, che scade a un anno dalla data del prelievo, produrrà un interesse PIK all'8%, è garantita da alcune attività di Kalera e, previa richiesta di approvazione aziendale, prevede per i finanziatori la possibilità della conversione in azioni in qualsiasi momento dopo il completamento dell'annunciata fusione con Agrico Acquisition Corp e la quotazione al Nasdaq a un prezzo di conversione di dollari 10,00 per azione nell'entità risultante dalla fusione. Kalera, lavorando a stretto contatto con Agrico Acquisition Corp ("Agrico"), continua a perseguire ulteriori alternative di finanziamento strategico mentre procede verso la fusione con Agrico.



Curtis McWilliams, CEO ad interim, ha dichiarato: “Questo accordo è un positivo passo avanti per la nostra azienda ed evidenzia la crescita e lo slancio in corso nella domanda soggiacente dei nostri prodotti. La stipula di questo prestito ci fornisce i finanziamenti aggiuntivi per investire nella nostra attività e posizionarci strategicamente per raggiungere i nostri obiettivi a lungo termine".

Informazioni su Kalera:

Kalera è una società di agricoltura verticale con sede a Orlando, in Florida. L'azienda produce verdure a foglia fresca, nutrienti e dal sapore eccellente con il minimo impatto ambientale. Ha trascorso diversi anni nell'ottimizzazione delle formule dei nutrienti per le piante e nello sviluppo di un sistema avanzato di automazione e acquisizione dati con Internet of Things, cloud, analisi dei big data e intelligenza artificiale. Kalera attualmente gestisce fattorie a Orlando (Florida), Atlanta (Georgia), Houston (Texas) e in Kuwait. Maggiori informazioni disponibili all'indirizzo https://www.Kalera.com/ .