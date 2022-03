Kalera kondigt een overbruggingsfinanciering aan

Dutch French German Italian Spanish

ORLANDO, Fla., March 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kalera AS (‘Kalera’ of de ‘Onderneming’) (Euronext Growth Oslo: KAL, Bloomberg: KSLLF), een van de meest vooraanstaande bedrijven op het gebied van bladgroenteteelt en een leider op het gebied van plantenwetenschap voor de productie van hoogwaardige producten in gecontroleerde omgevingen, kondigde vandaag aan dat het een beveiligde converteerbare overbruggingsfinanciering voor maximaal $20 miljoen is aangegaan. Tot de kredietverstrekkers behoort in eerste instantie Lightrock, het platform voor groeikapitaal en impactinvesteringen dat gelieerd is aan LGT, Canica AS en NOX Management, die zich er gezamenlijk toe hebben verbonden de Onderneming in het kader van de financiering $10 miljoen te lenen. De financiering, die een jaar na de datum van kredietopneming vervalt, draagt rente in natura tegen 8%, wordt gedekt door bepaalde activa van Kalera en zal, afhankelijk van de vereiste bedrijfsgoedkeuringen, door de kredietverstrekkers op elk moment na de voltooiing van de aangekondigde fusie met Agrico Acquisition Corp en de Nasdaq-notering in aandelen kunnen worden omgezet tegen een conversieprijs van $10,00 per aandeel in de gefuseerde entiteit. Kalera, dat nauw samenwerkt met Agrico Acquisition Corp (‘Agrico’), blijft zoeken naar aanvullende strategische financieringsalternatieven naarmate de fusie met Agrico dichterbij komt.



Curtis McWilliams, Interim CEO, verklaarde: “Deze overeenkomst is een positieve stap voorwaarts voor onze onderneming en benadrukt de aanhoudende groei en dynamiek in de onderliggende vraag naar onze producten. De afsluiting van deze lening verschaft ons de extra middelen om in onze onderneming te investeren en ons strategisch te positioneren om onze doelstellingen op lange termijn te realiseren.”

Over Kalera:

Kalera is een verticale landbouwonderneming met hoofdkantoor in Orlando, Florida (Verenigde Staten). De onderneming produceert verse, voedzame en uitstekend smakende bladgroenten met een minimale impact op het milieu. Het heeft verscheidene jaren besteed aan het optimaliseren van formules voor plantenvoeding en het ontwikkelen van een geavanceerd automatiserings- en data-acquisitiesysteem met het internet der dingen, de cloud, big data analytics en kunstmatige intelligentie. Kalera exploiteert momenteel boerderijen in Orlando (Florida), Atlanta (Georgia), Houston (Texas), en Koeweit. Meer informatie vindt u op https://www.Kalera.com/.