Primeiro projeto social do Harvest Trading Cap ¨A teto para meu avô ̈

MIAMI, March 07, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- O Sr. Jairo Gonzalez CEO da Harvest Trading Cap e sua comitiva estiveram presentes no município de Santa Ana em 2 de março de 2022. Eles foram formalmente recebidos pelo Deputado de Santa Ana Víctor Guirola, pelo Deputado Suplente do Departamento de Santa Ana Sr. José Safie e pelo Reitor da Universidade Autônoma de Andragogia Dr. Roberto Torres.



Harvest Trading Cap juntamente com a Fundação Jerusalém e líderes políticos lançam o primeiro projeto de financiamento da multidão utilizando a tecnologia NFT.

Marta Lima Ortiz, uma doce mulher de 83 anos de idade será a primeira beneficiária deste projeto, devido a sua baixa renda e a ela. O comitê decidiu concedê-la com uma casa maravilhosa onde ela poderá viver mais confortavelmente e com tudo o que precisar, representando a porcentagem de pessoas que vivem com déficit habitacional no país de El Salvador.

Lima é vítima da alta porcentagem do déficit habitacional em El Salvador. Ela expressou "sentindo-se muito grata pelo que eles estão fazendo por ela, ela se sente apoiada e com lágrimas nos olhos ela disse que não tem como retribuir o que eles estão fazendo por ela".

O Sr. Jairo González acrescentou "asseguramos que você terá sua casa muito em breve, O deputado Guirola afirmou que eles estarão fornecendo alimentos e mobiliando sua futura casa. Da mesma forma, o Deputado Suplente do Departamento de Santa Ana, Sr. José Safie destacou que em apoio ao uso de novas tecnologias e aos projetos de aprovação da lei Bitcoin desenvolvidos pelo Presidente Nayib Bukele deram início a este primeiro projeto no NFT para captação de recursos em todo o mundo. Você se tornou a mãe de todos aqueles que irão colaborar com este projeto".

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f6649a0a-45ae-4ead-a44b-5e4a9691673c

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d69977ad-5aee-4ee3-a4d8-87aa45a09303

Vídeo deste comunicado disponível em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a26d5b1-5b53-470d-92aa-0750176ca6f3