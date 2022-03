La Campagne-bénéfice 2022 et le mois de prévention du suicide de Suicide Action Montréal sont officiellement terminés

MONTREAL, 07 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Depuis plus de 37 ans, SAM œuvre en prévention du suicide et de ces graves impacts en offrant de l’intervention de première et deuxième ligne aux personnes présentant de la détresse suicidaire, à l’entourage de celles-ci, ainsi qu’aux personnes endeuillées par suicide. Le 28 février 2022 marquait la fin de la campagne de levée de fonds annuelle de Suicide Action Montréal (SAM) au profit de la prévention du suicide à Montréal. Nous remercions chaleureusement Desjardins en tant que partenaire principal ainsi que tous.tes les grand.e.s donteurs.trices qui nous ont soutenu.es lors de cette campagne.



Suicide Action Montréal tient particulièrement à remercier l’engagement et le dévouement de tous.tes ses ambassadeurs.drices, donateur.trices, commanditaires et partenaires qui se sont mobilisé.e.s pour assurer le succès de cette campagne. Grâce à eux.elles, à notre communauté et à vous c’est un montant de 209 471$ jusqu’à présent qui a été amassé pour soutenir notre mission et le développement de projets indispensables pour la population montréalaise dans le besoin 24h /24, 7j /7. Ce montant permettra à notre organisme de poursuivre ses activités en restant accessible à tous et toutes qui sont dans le besoin. Tout au long du mois de février, nous avons partagé du nouveau contenu éducatif afin de sensibiliser le public montréalais et de leur offrir des outils essentiels. SAM s’engage à poursuivre l’éducation de sa communauté, la formation de ses alliés.es et à répondre aux besoins de ses clientèles.

Encore aujourd’hui, au Québec, 3 personnes par jour s’enlèvent la vie. Après une année remplie de défis où nous avons dû faire face à une augmentation de 25 % des interventions en lien avec de la détresse suicidaire, il est grand temps de faire tomber les tabous entourant le suicide pour qu’enfin les gens n’hésitent plus à aller chercher de l’aide. Toute l'équipe de SAM vous remercie de votre soutien qui nous donne les moyens de poursuivre cette mission.

Ensemble, continuons à sensibiliser et éduquer notre entourage.

Parler du suicide sauve réellement des vies.

Si vous êtes inquiet.e.s pour un.e proche ou êtes en détresse, contactez-le

1-866-APPELLE (277-3553) disponible en tout temps gratuitement partout au Québec ou le suicide.ca offrant des services de clavardage et de SMS.

SOURCE : Suicide Action Montréal www.suicideactionmontreal.org

CONTACT : Sophie-Charlotte Dubé-Moreau, Directrice du développement philanthropique, des communications et des événements, scdube-moreau@suicideactionmontreal.qc.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e6dbec39-daf6-466a-9660-ed87ff14fa1f