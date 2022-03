English French

Fait à Bernin, le 7 mars 2022

INFORMATION RELATIVE AU NOMBRE TOTAL

DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS

COMPOSANT LE CAPITAL SOCIAL

(Article L. 233-8 II du Code du commerce et article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers)

Dénomination sociale et adresse de la société : SOITEC

Parc Technologique des Fontaines

Chemin des Franques

38190 Bernin

Date d’arrêté des informations Nombre d’actions composant le

capital social Nombre total de droits de vote 28/02/2022



35.150.580 (1)



Nombre total de droits de vote théoriques (bruts) (2) : 45.621.603 Nombre de droits de vote exerçables (nets) (3): 44.468.664

(1) Dont (i) 34 897 013 actions ordinaires de 2,00 € de valeur nominale chacune, cotées sur le marché réglementé d’Euronext à Paris sous le code ISIN FR0013227113 et le mnémonique « SOI » et (ii) 253 567 actions de préférence 2 de 2,00 € de valeur nominale chacune et non admises à la cote.

(2) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts ») sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l’article 223-11 du Règlement Général de l’AMF, ce nombre est calculé sur la base de l’ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote (par exemple, les actions auto-détenues), et après prise en compte du nombre d’actions bénéficiant du droit de vote double.

(3) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets ») est calculé après prise en compte du nombre d’actions bénéficiant du droit de vote double, et déduction faite des actions privées de droit de vote (par exemple, les actions auto-détenues).

Soitec, société anonyme au capital social de 70 301 160 euros - 384 711 909 R.C.S. Grenoble - Code APE 2611 Z

Adresse du siège social : Parc Technologique des Fontaines – Chemin des Franques – 38190 Bernin (France)

Pièce jointe