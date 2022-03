Les Thermes de Balaruc-les-Bains simplifient leur parcours curiste et se digitalisent grâce la solution Maiia de Cegedim Santé

À propos des Thermes de Balaruc-les-Bains



Au cœur de la lagune de Thau, proche de la Méditerranée, Balaruc-les-Bains est une station thermale dont la qualité de l’eau est réputée depuis l’Antiquité et reconnue scientifiquement pour ses bienfaits thérapeutiques depuis le XVIème siècle. Un établissement thermal ambitieux y voit le jour en 2015, structuré en Société Publique Locale d’Exploitation (SPLE), un statut unique sur ce marché en France. Trois actionnaires publics sont réunis dans la gestion des Thermes de Balaruc-les-Bains, qui comprend une activité thermale, un spa thermal et une marque de cosmétique à base d’eau thermale. La double orientation thérapeutique des Thermes de Balaruc-les-Bains en rhumatologie et phlébologie attire de nombreux curistes et place l’établissement en tête de la fréquentation d’établissements thermaux en France avant la crise COVID (53.000 curistes en 2019, soit près de 10% du marché thermal français).







A propos de Cegedim Santé



Filiale de Cegedim dédiée à l’accompagnement des professionnels de santé et des patients en France, Cegedim Santé représente l’ensemble des solutions en santé interopérables de Cegedim, utilisées par 100 000 professionnels de santé qui nous font confiance et portées par des équipes pluri-professionnelles de 1300 collaborateurs engagés, présents dans toute la France. Sa vocation est d’aider les professionnels à se concentrer sur le soin de leurs patients, ainsi que d’améliorer l’accès et les parcours de soins. Cegedim Santé rassemble les 3 filiales historiques du Groupe : CLM, RM Ingénierie et Maiia. La mutualisation de leurs technologies, produits & services et savoir-faire permet de proposer des solutions logicielles et services qui couvrent la totalité des besoins de tous les professionnels de santé et des patients.

A propos de Cegedim :



Fondé en 1969, Cegedim est un groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.

