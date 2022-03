WENDEL : Déclaration du nombre de droits de vote et d'actions au 31 janvier 2022

NOMBRE DE DROITS DE VOTE ET D’ACTIONS – 7 MARS 2022

Information relative au nombre de droits de vote et d’actions prévue par l’article L.233-8 II du Code de commerce et l’article 223-16 du Règlement Général de l’AMF

A la date du Nombre d’actions



en circulation Nombre total de droits de vote Nombre de droits de vote théoriques 67 893 593 31/01/2022(*) 44 747 943 Nombre de droits de vote exerçables** 66 727 798

(*) Cette version annule et remplace le document diffusé le 4 février 2022 (correction apportée au nombre de droits de vote exerçables).

(**) Déduction faite des actions privées du droit de vote.

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Tarkett, Stahl, IHS et Crisis Prevention Institute, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou significatif. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.

