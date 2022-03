GUERBET: Guerbet élargit son portefeuille de microcathéters et de fils-guides pour l’imagerie interventionnelle et l’embolisation

English French





Guerbet élargit son portefeuille de microcathéters et de fils-guides pour l’imagerie interventionnelle et l’embolisation





Villepinte (France), le 7 mars 2022 – Guerbet (FR0000032526 GBT), leader mondial de l’imagerie médicale, va plus que doubler son offre de microcathéters et lancer une nouvelle gamme de fils-guides, proposant ainsi un large portefeuille de solutions pour l’imagerie interventionnelle et l’embolisation.







L’entreprise a obtenu son offre initiale de 18 références de microcathéters SeQure® et DraKon™ lors de l’acquisition d’Accurate Medical Therapeutics en 2018. Elle a reçu le marquage CE en avril 2019 et l’autorisation de la FDA en 2018. Guerbet élargit aujourd’hui ce portefeuille en ajoutant 20 modèles, soit un total de 38 produits, et en lançant une nouvelle gamme de fils-guides Axessio™ en deux diamètres. Une 1ère phase d’évaluation a commencé aux États-Unis au quatrième trimestre 2021, ouvrant la voie à un lancement commercial au deuxième trimestre 2022 sur certains marchés.

« Les retours positifs que nous avons eus lors du lancement restreint de notre extension de gamme nous ont confortés dans notre décision d’étoffer la panoplie d’outils destinés aux professionnels de santé pour diverses procédures d’embolisation », confie le directeur général, David Hale. « Nous célébrons cette année notre 40e anniversaire dans la radiologie interventionnelle. Nous en sommes fiers, mais nous pensons que ce n’est qu’un début. Nous n’avons jamais été aussi déterminés à continuer de croître et d’innover pour aider les radiologues interventionnels à répondre aux besoins toujours plus nombreux de leurs patients. »

Les technologies SeQure® et DraKon™ permettent aux radiologues interventionnels des capacités de navigation optimales, ce qui devrait leur permettre d’accéder aux anatomies difficiles et d’aller encore plus loin. De plus, SeQure® est le seul microcathéter à contrôle de reflux qui intègre une technologie de barrière fluidique pour une embolisation à flux dirigé. Ces nouveaux modèles sont conçus pour délivrer des traitements plus ciblés et permettre l’utilisation d’une plus large plage de microsphères, du très petit diamètre au plus large1,2.

« L’innovation est essentielle pour nous parce qu’elle est essentielle pour les médecins avec qui nous travaillons ainsi que pour leurs patients », ajoute le directeur de l’Imagerie interventionnelle, Jean-François Blanc. « Plus nous voyons les résultats obtenus, plus nous y voyons l’occasion d’améliorer des vies, et nous voulons tout simplement continuer

dans cette voie. Grâce à des acquisitions stratégiques qui nous ont permis de créer une panoplie unique de microcathéters et grâce à cette dernière extension de gamme, nous faisons progresser les solutions offertes à la communauté de la radiologie interventionnelle. »

Guerbet organisera un lancement virtuel le 12 mars 2022 pour présenter cette extension de gamme. Retrouvez les informations pratiques et les modalités d’inscription, ainsi que les replays, les échanges entre pairs et les contenus à la demande, sur la page https://launchevent.guerbet.com



À propos de Guerbet

Chez Guerbet, nous tissons des liens durables pour permettre de vivre mieux. C’est notre Raison d’être. Nous sommes un leader mondial de l’imagerie médicale, proposant une gamme complète de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de solutions digitales et IA pour l’imagerie diagnostique et interventionnelle. Pionniers depuis 95 ans dans le domaine des produits de contraste, avec plus de 2 600 collaborateurs dans le monde, nous ne cessons d’innover et consacrons 10 % de notre chiffre d’affaires à la Recherche & Développement dans cinq centres en France, en Israël et aux États-Unis. Guerbet (GBT) est coté au compartiment B d’Euronext Paris et a réalisé un chiffre d’affaires de 732 millions d’euros en 2021. Pour plus d’informations, merci de consulter www.guerbet.com .



À propos de SeQure®, DraKon™ et Axessio™

Les microcathéters DraKon™ et SeQure® sont des dispositifs médicaux de classe II aux États-Unis. En dehors des États-Unis, les microcathéters DraKon™ et SeQure® sont des dispositifs médicaux de classe IIb. Les microcathéters DraKon™ et SeQure® sont destinés aux radiologues et oncologues interventionnels pour permettre la perfusion de produits de contraste dans tous les vaisseaux périphériques. Les microcathéters DraKon™ et SeQure® sont également conçus pour perfuser des médicaments dans le cadre d’un traitement intra-artériel et pour perfuser des matériaux d’embolisation. Ils ne doivent pas être utilisés dans les vaisseaux cérébraux. Organisme notifié : MedCert 0482. Fabricant : Accurate Medical Therapeutics Ltd. Mandataire : Guerbet. DraKon™ est une marque non déposée et SeQure® une marque déposée du groupe Guerbet ou de ses filiales.

Les fils-guides Axessio™ sont des dispositifs médicaux de classe II aux États-Unis. En dehors des États-Unis, les fils-guides Axessio™ sont des dispositifs médicaux de classe III dont l’utilisation est réservée aux médecins, pour l’introduction de cathéters intravasculaires percutanés. Ils ne doivent être utilisés ni dans les vaisseaux cérébraux, ni chez les patients jugés non éligibles à une intervention percutanée (PCI). Organisme notifié : NSAI 0050. Fabricant : Brivant Ltd. Distribué dans l’UE et aux États-Unis par Guerbet. Axessio™ est une marque déposée d’Accurate Medical Therapeutics Ltd. Toutes les caractéristiques de performances sont considérées comme fiables et relèvent de la seule responsabilité du fabricant légal, Brivant Ltd.

Pour obtenir des informations complètes sur les précautions d’emploi et les conditions optimales d’utilisation de ces dispositifs médicaux, nous vous recommandons de consulter la notice d’utilisation fournie avec chaque dispositif médical ou de vous adresser à votre représentant Guerbet. Ces informations ne s’appliquent que dans les pays où les dispositifs médicaux ont fait l’objet d’un enregistrement auprès des autorités sanitaires. Autorisations et disponibilités variables selon les pays.

ATTENTION : En vertu de la loi fédérale des États-Unis, ces dispositifs ne peuvent être vendus que par ou sur ordre d’un médecin. Illustrations fournies à titre informatif (non représentatives de la taille réelle ou du résultat clinique).





Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives fondées sur les hypothèses et prévisions de la direction du Groupe Guerbet. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d’autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre les résultats, la situation financière, l’évolution et les performances à venir du Groupe et ceux présentés dans ces déclarations prospectives. Ces facteurs incluent ceux mentionnés dans les documents publics de Guerbet et disponibles sur son site web www.guerbet.com. Le Groupe décline expressément toute obligation de publier une mise à jour ou une révision des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse afin de refléter des évènements ou développements futurs.







Relations presse

Guerbet Global

ACTIFIN

Marie-Ji-In PRADERE

+33 (0)1 56 88 11 21 / mpradere@actifin.fr

Mars 2022 - I22001139 - GU02220024







1 Rapport d’essai TR-056 & TR-072, données internes. Rapport d’essai de compatibilité avec les tailles de billes. Les résultats des tests en laboratoire ne sont pas toujours représentatifs des performances cliniques.

2 Rapport d’essai TR-057, données internes. Rapport d’essai de reflux de billes. Les résultats des tests en laboratoire ne sont pas toujours représentatifs des performances cliniques.





Pièce jointe