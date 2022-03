J.D. Irving, Limited offre son soutien à l'Ukraine par le biais de dons et dans le cadre de l’immigration

English French

SAINT JOHN, New Brunswick, 07 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pour soutenir le peuple ukrainien face à la tragédie qui se déroule dans son pays, J.D. Irving, Limited égalera les dons de ses employés à la collecte d’urgence pour la crise humanitaire en Ukraine de la Croix-Rouge canadienne jusqu’à 100 000 dollars.



« Nous sommes profondément attristés par la situation tragique en Ukraine. Nous soutenons le Canada et les nombreuses nations qui s’opposent à cette attaque. Nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir afin de soutenir les efforts déployés par la Croix-Rouge pour porter assistance dans le cadre de cette crise », a déclaré Jim Irving, co-PDG de J.D. Irving, Limited.

« Dans des situations comme celles-ci, beaucoup d’entre nous cherchent des façons de venir en aide. L’une d’elles est de faire un don en faveur des efforts humanitaires pour aider les Ukrainiens qui souffrent des retombées de cette guerre », a déclaré Robert K. Irving, co-PDG de J.D. Irving Limited. « Nous encourageons nos employés à donner à la Croix-Rouge, car leurs dons peuvent faire la différence. »

Les dons serviront notamment à la fourniture d’une aide urgente, notamment des vivres, du carburant et des fournitures médicales, à l’aide au logement, au soutien des moyens de subsistance, au soutien psychologique et au fonctionnement d'équipes sanitaires mobiles.

« Près de 75 personnes ont rejoint notre entreprise au cours des deux dernières années en provenance d’Ukraine, et 110 autres attendent de venir travailler avec nous au Canada », a déclaré Jim Irving. « Notre message au gouvernement fédéral est qu’il peut continuer de compter sur nous en tant que partenaire pour faire venir des familles ukrainiennes au Canada où elles peuvent être en sécurité. »

À propos de J.D. Irving, Limited

Fondée en 1882, J.D. Irving, Limited (JDI) est une entreprise familiale qui exerce différentes activités, notamment dans les produits forestiers, la vente au détail, le transport, la construction navale et les produits de consommation. L'entreprise emploie une équipe de plus de 18 000 personnes au Canada et aux États-Unis et est fièrement basée au Nouveau-Brunswick.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Brendan Langille

Directeur, communications d’entreprise

J.D. Irving, Limited.

Office: (506) 633-5313

Langille.Brendan@jdirving.com