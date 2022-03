FPI industriel Nexus annonce la date des résultats du T4 2021 et l’achèvement du changement de nom

English French

MONTRÉAL et TORONTO, 07 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le FPI industriel Nexus (« Nexus » ou le « FPI ») (TSX : NXR.UN) a annoncé aujourd'hui son intention de publier ses résultats financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2021, avant l’ouverture de la Bourse de Toronto le mercredi 16 mars 2022.



La direction du FPI tiendra une conférence téléphonique à 11h00, heure normale de l'Est, le mercredi 16 mars 2022 pour passer en revue les résultats financiers et les activités d’exploitation.

Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez s.v.p. composer le 416-915-3239 (région de Toronto) ou le 1-800-319-4610 (sans frais au Canada et aux États-Unis) au moins cinq minutes avant le début de l’appel, et demander à joindre la conférence téléphonique FPI Nexus (ou « Nexus Industrial REIT conference call » en anglais).



Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible jusqu’au 16 avril 2022. Pour accéder à l’enregistrement, veuillez s.v.p. composer le 604-674-8052 ou le 1-855-669-9658 (sans frais au Canada et aux États-Unis) et entrer 8631 comme code d’accès.

Achèvement du changement de nom

Le FPI a également annoncé aujourd'hui l’achèvement du changement de nom précédemment annoncé de Fonds de Placement Immobilier Nexus à FPI industriel Nexus. Les parts du FPI devraient commencer à être négociées à la Bourse de Toronto sous son nouveau nom le ou vers le 9 mars 2022, sous son symbole actuel NXR.UN. Aucune action n'est requise de la part des porteurs de parts actuels en ce qui concerne le changement de nom.

Nexus estime que le nouveau nom reflète mieux la nature du portefeuille actuel du FPI et sa stratégie d'acquisition d'actifs industriels de qualité situés dans les marchés primaires et secondaires à travers le Canada.

À propos du FPI industriel Nexus

Nexus est une fiducie de placement immobilier axée sur la croissance, résolue à créer de la valeur pour ses porteurs de parts grâce à l’acquisition, à la propriété et à la gestion d’immeubles industriels ainsi que d’immeubles de bureaux et de commerce de détail situés sur les marchés primaires et secondaires d’Amérique du Nord. À l’heure actuelle, le FPI est propriétaire d’un portefeuille de 106 immeubles comportant une superficie locative brute d’environ 10,5 millions de pieds carrés. Le FPI Nexus a environ 57 365 000 Parts émises et en circulation. De plus, il y a des parts de société en commandite de catégorie B de sociétés en commandite filiales du FPI Nexus émises et en circulation qui sont convertibles en environ 21 230 000 Parts du FPI.

Pour tout complément d’information, veuillez communiquer avec :

Kelly C. Hanczyk, chef de la direction au 416 906-2379 ou

Rob Chiasson, chef de la direction financière au 416 613-1262.