Les Ulis, le 08 Mars 2022 à 7H00

LEXIBOOK : FAIBLE EXPOSITION DU GROUPE FACE A LA CRISE UKRAINIENNE. REVISION A LA HAUSSE DES OBJECTIFS SUR L’ANNEE FISCALE 2021-22.

Dans le contexte de guerre en Ukraine, le Groupe Lexibook précise qu’il n’est pas exposé ni sur le marché russe, ni sur le marché ukrainien tant sur ses approvisionnements que sur ses ventes.

La consommation sur les produits Lexibook reste forte et l’activité sur son dernier trimestre fiscal est supérieure à ses anticipations. Le T4 viendra donc clôturer une année de forte croissance du CA attendu désormais à un minimum de 43 M€. La marge et le résultat net sont logiquement également attendus en forte progression. Le Groupe a par ailleurs déjà assuré une bonne partie de ses approvisionnements pour son nouvel exercice fiscal et ne connaît pas de nouvelles tensions qui n’aient pas déjà été anticipées en dehors de l’appréciation du dollar, qui pourrait nécessiter si elle perdure, une révision des tarifs européens.

Calendrier financier 2021/2022

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2021-2022 : le 13 mai 2022

Résultats annuels au 31 mars 2022 : le 30 juin 2022

A propos de Lexibook

Lexibook®, propriétaire de plus de 40 marques enregistrées telles que Powerman®, Decotech®, Karaoke Micro Star®, Chessman®, Cyber Arcade®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante, permet au groupe de s'épanouir à l'international et de développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous les marques du Groupe. Avec plus de 35 millions de produits sur le marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier ! Le capital social de Lexibook est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour en savoir plus: www.lexibook.com et www.decotech-lights.com.

Contacts

LEXIBOOK David Martins - DAF - 01 73 23 23 45 / davidmartins@lexibook.com

Pièce jointe