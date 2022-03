Inbanki 2021. aasta auditeeritud aastaaruanne

English Estonian

AS-i Inbank (Inbank) 2021. aasta konsolideeritud majandusaasta aruanne on lisatud sellele teatele ja avaldatakse ka Inbanki kodulehel aadressil https://inbank.ee/investor/aruanded.

Inbanki 2021. aasta puhaskasum oli 11 miljonit eurot, mis on 86% rohkem kui eelmisel aastal. Aastane omakapitali tootlus oli 15,6%.

Laenuportfell kasvas 2020. aastaga võrreldes 50% ja ulatus 605 miljoni euroni. Hoiuseportfell kasvas 58% ja ulatus aasta lõpu seisuga 618 miljoni euroni.

2021. aasta müügimaht oli kokku 498 miljonit eurot. Eelmise aastaga võrreldes kasvas see 66%. Peamine müügikasv tuli järelmaksu valdkonnast, mille mahud olid ligi 359 miljonit eurot ehk 74% rohkem kui aasta varem. Turgudest kasvas oodatult kõige kiiremini Poola, mille müügimahud kasvasid 150% ehk 230 miljoni euroni.

2021. aasta lõpus oli Inbankil 804 000 aktiivset kliendilepingut ja enam kui 4600 aktiivset partnerit.

Olulisemad finantsnäitajad seisuga 31.12.2021

Bilansimaht 787,0 miljonit eurot

Laenuportfell 604,8 miljonit eurot

Hoiuseportfell 617,9 miljonit eurot

Omakapital 79,0 miljonit eurot

Puhaskasum 11,0 miljonit eurot

Omakapitali puhastootlikkus 15,6%

Inbank on tarbimisfinantseerimisele keskendunud digitaalne pank, mis tegutseb Balti riikides, Poolas ja Tšehhis ning kaasab hoiuseid ka Saksamaal, Austrias, Hollandis ja Soomes. Inbankil on enam kui 4600 aktiivset koostööpartnerit ja 804 000 aktiivset kliendilepingut. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi Balti võlakirjade nimekirjas.

Lisainfo:

Merit Arva

Inbank AS

kommunikatsioonijuht

merit.arva@inbank.ee

+372 553 3550

