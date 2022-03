Communiqué Orange - ORANGE et MASMOVIL entrent en négociations exclusives en vue d’un rapprochement de leurs activités en Espagne

English French

Communiqué de presse

8 mars 2022

ORANGE et MASMOVIL entrent en négociations exclusives en vue d’un rapprochement de leurs activités en Espagne

ORANGE et MASMOVIL (LORCA JVCO) ont annoncé aujourd'hui être entrés en négociations exclusives en vue d’un rapprochement de leurs activités en Espagne1.

Ce rapprochement prendrait la forme d'une joint-venture 50-50, co-contrôlée par ORANGE et MASMOVIL (LORCA JVCO) d’une valeur d'entreprise totale de 19,6 milliards d'euros. Les valorisations retenues pour chacune des parties sont attractives : une valeur d'entreprise de 8,1 milliards d'euros pour ORANGE ESPAGNE (7,5x l'EBITDAaL 2022E et 38,7x l'EBITDAaL 2022E - eCapex)2 et une valeur d'entreprise de 11,5 milliards d'euros pour MASMOVIL, incluant l'acquisition d'EUSKALTEL (9,9x l'EBITDAaL 2022E et 17,8x EBITDAaL 2022E – eCapex)2.

En termes de gouvernance, ORANGE et LORCA JVCO bénéficieraient des mêmes droits dans l'entité combinée. En conséquence, ni ORANGE ni LORCA JVCO ne consolideront le nouvel ensemble.

L'accord entre les parties comprendra notamment (i) le droit pour les deux parties de lancer une introduction en bourse sous certaines conditions et (ii) l’option pour ORANGE de prendre le contrôle et ainsi consolider l'entité combinée en cas d'introduction en bourse. ORANGE ne pourra être contrainte de céder sa participation ou d’exercer son option.

Le nouvel ensemble associerait les actifs, les compétences et les équipes des deux sociétés en Espagne, en capitalisant sur des modèles d’activités très complémentaires et sur une coopération existante réussie, pour servir 4,0 + 3,13 millions de clients fixes (dont 3,0 + 2,6 sont convergents), 11,5 + 8,7 millions d’abonnés mobiles et près de 1,5 million de clients TV.

La Joint-venture disposerait d’une infrastructure réseau en propre, constituant un réel atout sur le marché, notamment :

Un réseau FTTH national de premier ordre couvrant plus de 16 millions de foyers ;

Un réseau mobile à la pointe doté d’une large couverture nationale, acheminant un volume important de trafic sur le marché espagnol.

Avec un chiffre d’affaires de plus de 7,5 milliards d'euros et un EBITDAaL de plus de 2,2 milliards d'euros, ainsi que des économies d’échelle et des gains de productivité, le nouvel ensemble serait bien positionné pour :

Entreprendre une expansion ambitieuse et durable de ses réseaux FTTH et 5G et

Contribuer au développement d'une infrastructure compétitive de télécommunications en Espagne.

Avec un large portefeuille de marques complémentaires, la Joint-venture fournirait aux consommateurs et aux entreprises espagnols des offres compétitives et différenciées, répondant aux besoins de l’ensemble des segments du marché. Elle offrirait par ailleurs une connectivité de qualité, une excellente expérience client et un portefeuille complet de services innovants sur un marché numérique particulièrement concurrentiel.

Ce rapprochement devrait permettre de générer des synergies d’un montant annuel estimé supérieur à 450 millions d'euros à partir de la troisième année suivant la réalisation de la transaction.

La transaction devrait être signée d'ici le deuxième trimestre de 2022 et finalisée d'ici le deuxième trimestre 2023, sous réserve notamment de l'approbation des autorités compétentes en matière administratives, réglementaire et de concurrence.

Stéphane Richard, Président-Directeur général d’ORANGE, a déclaré : « La création de cette Joint-venture avec MASMOVIL est une très bonne nouvelle. Notre projet d’accord s’appuie sur une coopération fructueuse déjà existante, visant à créer un acteur plus important disposant des ressources nécessaires pour réaliser les investissements requis au développement du marché espagnol. Je sais pouvoir compter sur la mobilisation de Jean-François Fallacher et de l'ensemble des équipes d'ORANGE ESPAGNE dans les mois à venir afin de faire de ce projet un succès ».

Meinrad Spenger, Président-Directeur général de MASMOVIL, a déclaré : « Afin de continuer de bénéficier d’une infrastructure 5G et FTTH de pointe ainsi que d'un service de télécommunications exceptionnel en Espagne, nous avons besoin d'opérateurs solides disposant de modèles d’activités durables. La combinaison d'ORANGE et de MASMOVIL serait bénéfique pour les consommateurs, le secteur des télécommunications et pour la société espagnole dans son ensemble. »

Lazard Frères est intervenu en tant que conseil financier d'ORANGE. Goldman Sachs Bank Europe SE est intervenu en tant que conseil financier de MASMOVIL et BNP Paribas est intervenu en tant que conseil financement de MASMOVIL.

A propos d'Orange

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,5 milliards d’euros en 2021 et 140 000 salariés au 31 décembre 2021, dont 78 000 en France. Le Groupe servait 271 millions de clients au 31 décembre 2021, dont 224 millions de clients mobile et 23 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique

« Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents.

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited.

About MASMOVIL Group

MASMOVIL Group is the operator that has led the growth in Spain for the last years which offers fixed, Internet broadband, Mobile, tv and new services as 100% clean energy, e-health, home security and personal finance services for residential, businesses and wholesale through its main brands: Yoigo, MASMOVIL, Pepephone, Lebara, Llamaya, Lycamobile and Virgin telco and the regional brands Euskaltel, R, Telecable and Guuk.

In Portugal, MASMOVIL owns the brand Nowo which offers fixed, and mobile services for residential customers.

The Group has ADSL/fiber fixed networks and 3G,4G and 5G mobile network infrastructure. It has more than 27M available fiber households and 18M with ADSL, and its 4G mobile network covers 98,5% of the Spanish population.

MASMOVIL has also launched its 5G services covering more than 700 cities in the Spanish territory. The Group has more than 14 million customers in Spain after the Euskaltel acquisition.

MASMOVIL has achieved zero net carbon emissions in 2020, positioning as the first telecommunications operator in Europe to achieve such a goal and the lowest absolute residual level emissions. In addition, it is the first telecommunications operator in Europe to become a B-Corp Company.

MASMOVIL is participated by Cinven, KKR and Providence Equity Partners since November 2020 with the aim of accelerating the investment strategy of the Group.

1 Totem Espagne et MASMOVIL Portugal ne font pas partie de la transaction envisagée

2 Les multiples Orange sont proforma et après le carve-out de Totem. Les multiples de MASMOVIL sont proforma des synergies MASMOVIL/EUSKALTEL.

3 Les données clients d’ORANGE ESPAGNE sont celles communiquées lors des résultats financiers ORANGE 2021. Les données clients de MASMOVIL sont celles communiquées dans le cadre de la publication des résultats FY21 de MASMOVIL.

