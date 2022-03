RIBER : Commande d'une nouvelle machine MBE de production en Asie

English French

Bezons, le 8 mars 2022 – 8h00 – RIBER, leader mondial des équipements d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce la commande d’un système de production MBE 6000 en Asie pour un montant de plusieurs millions d’euros.



Un client industriel a commandé un système MBE 6000 supplémentaire pour renforcer son parc existant de réacteurs destinés à produire des matériaux pour des dispositifs électroniques.

Avec près d'une quarantaine de machines vendues depuis sa mise sur le marché en 1999, le MBE 6000 s'impose aujourd'hui comme le système MBE de référence pour la production de masse de composants électroniques et optoélectroniques utilisés dans les télécommunications terrestres (4G, 5G) et les réseaux de fibre optique.

Cette commande sera livrée en 2022.

La société publiera ses résultats annuels 2021 le 13 avril 2022 avant Bourse.

A propos de RIBER

RIBER est le leader mondial d’équipement d’épitaxie par jets moléculaires (MBE). L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes MBE ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semi-conducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est labellisée Entreprise innovante par BPI France et est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (ISIN : FR0000075954).

