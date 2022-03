NORDEN PÅTÆNKER TILBAGEKØB AF OBLIGATIONER

English Danish

MEDDELELSE NR. 60 - 8. MARTS 2022

NORDEN påtænker tilbagekøb af op til USD 50 mio. af det udestående beløb i obligationer på nominelt USD 100 mio. med udløb 28. juni 2024. Tilbagekøbet gennemføres med henblik på styring af likviditeten.

Tilbagekøbet gennemføres som en “omvendt hollandsk auktion”, hvor obligationsejerne inviteres til at afgive tilbud om salg af alle eller en del af deres obligationer (se bilag for detaljer).

Deadline for indlevering er den 11. marts 2022 kl. 13:00 CET (”Deadline for indlevering”). NORDEN kan til enhver tid efter eget skøn give afkald på, forlænge, aflyse, tilbagetrække eller forhøje størrelsen af tilbagekøbet.

SEB er manager for tilbagekøbet. Tilbudsblanket for Obligationsejere sendes via e-mail til SEB gennem de respektive salgskontakter eller direkte til SEBBondSyndicate@seb.no senest på Deadline for indlevering.





Med venlig hilsen

Dampskibsselskabet NORDEN A/S





Martin Badsted

CFO

Bilag:

Bond Buy-Back Details

Bondholders Offer Form

For yderligere information:

Thomas France, Investor Communications Partner, tel.: 3315 0451

