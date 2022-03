DNA Oyj:n vuosikertomus sisältäen hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2021 sekä tilinpäätös ESEF-muodossa

English Finnish

DNA OYJ PÖRSSITIEDOTE 8.3.2022 KLO 11.00

PDF-muotoinen vuosikertomus sisältää vastuullisuusraportin, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmistä, hallituksen toimintakertomuksen sekä tilinpäätöksen, johon kuuluvat konsernitilinpäätös ja emoyhtiön tilinpäätös.

Myös Euroopan yhtenäiseen sähköiseen raportointimuotoon (ESEF) tehty tilinpäätös on liitetty tiedotteeseen XHTML-tiedostona, joka on pakattu ZIP-muotoon. ESEF:n vaatimusten mukaisesti konsernitilinpäätöksen päälaskelmat on merkitty XBRL-merkeillä. Tilintarkastusyhteisö Ernst & Young on toimittanut kohtuullisen varmuuden antavan riippumattoman tilintarkastajan varmennusraportin ISAE 3000 mukaisesti koskien DNA:n laatimaa ESEF-tilinpäätöstä.

Vuosikertomus (PDF) on saatavilla suomeksi ja englanniksi DNA:n verkkosivuilla osoitteessa: https://corporate.dna.fi/sijoittajat/raportit/vuosikertomukset-ja-vastuullisuusraportit

Lisätietoja:

DNA:n viestintä, puh. 044 044 8000, viestinta@dna.fi

Liitteet