CNH Industrial rafforza la sua presenza in India con un polo tecnologico all’avanguardia

Il centro fornisce all’Azienda eccellenza nell'ingegneria e nella Ricerca e Sviluppo e prevede un ampliamento ulteriore in ambito digitale.



Nuova Delhi, 8 marzo 2022

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI), leader globale nei segmenti Agriculture e Construction, ha inaugurato il nuovo India Technology Center (ITC) nella città di Gurugram, a sud ovest della capitale Nuova Delhi, nell'India settentrionale. Questo polo strategico rientra nella filosofia di Ricerca e Sviluppo globale della Società e si concentra in particolare sullo sviluppo prodotto e sulle soluzioni digitali.

L'ITC è il primo del suo genere nel Paese per CNH Industrial. È dotato di tecnologie di ultima generazione, tra cui un centro per l'innovazione, per la simulazione dei veicoli e di un laboratorio d'avanguardia per la realtà aumentata/realtà virtuale, con l'obiettivo di supportare i progetti globali ad alto contenuto tecnologico. Il Centro è operativo da marzo 2021 e, grazie ai risultati già ottenuti, si prevede l'ampliamento di ulteriori spazi di sviluppo design, stampa 3D, software integrati, data analytics e tecnologie di User Interface e User Experience (UI/UX) con funzionalità di simulazione avanzate. Il centro svolgerà un ruolo strategico nella collaborazione con gli altri centri aziendali per la Ricerca e Sviluppo nel mondo allo scopo di innovare e far leva sulla tecnologia d'avanguardia e sull'ecosistema digitale in India, per maggiori efficienze a beneficio dei clienti.

L’ITC si focalizzerà anche sullo sviluppo di competenze fondamentali nelle tecnologie e soluzioni software orientate al cliente, tra cui il cloud, le tecnologie integrate, l'elettrificazione, la guida autonoma, l'analisi avanzata, la simulazione, l'automazione e la progettazione meccanica ed elettrica.

Con sede nella Zona Economica Speciale di Gurugram (Cyber City), l'ITC ha un organico di oltre 100 addetti, in via di ampliamento tramite un'attenta e rigorosa ricerca di nuovi talenti basata sulla diversità.

"Il vasto potenziale dell'India, il fiorente sviluppo economico e un pool di talenti altamente qualificato ne fanno un mercato interessante per l'espansione e la crescita del nostro business" ha affermato Chun Woytera, President Asia Pacific di CNH Industrial. "Negli ultimi 10 anni CNH Industrial ha investito in modo significativo nella produzione in India, in R&S, nella crescita della base di fornitura e della supply chain, oltre che in altre aree. Il nuovo ITC rafforzerà la nostra vision di fare dell'India un polo tecnologico e di mostrare le capacità e le opportunità che fornisce ai segmenti Agriculture e Construction."

"L'India Technology Center di CNH Industrial rappresenterà una parte importante delle capacità di ricerca e sviluppo globali della Società. Il Centro svilupperà tecnologia d'avanguardia, tra cui software, elettronica integrata e data analytics, per supportare sia il business in India sia il portafoglio prodotti globale della Società" ha spiegato Marc Kermisch, Chief Information Officer e Chief Technology and Quality Officer ad interim di CNH Industrial. "Le tecnologie disponibili presso il Centro permetteranno di migliorare l'efficienza e di trasformare ulteriormente le modalità tramite cui supportiamo i nostri clienti."

CNH Industrial India è attiva nel paese con i brand Case IH, New Holland Agriculture e CASE Construction Equipment e da oltre 30 anni mantiene la promessa dell'eccellenza di progettazione globale "Made in India". Il business è supportato da un ramo finanziario dedicato, CNH Industrial Capital India, lanciato nel 2018.

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi cinque brand principali: Case IH, New Holland Agriculture e STEYR, che forniscono applicazioni per il settore agricolo a 360°, dai macchinari alle attrezzature, fino alle tecnologie digitali per migliorarli; e CASE e New Holland Construction Equipment, che offrono una linea completa di soluzioni per migliorare la produttività del settore delle costruzioni. Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 35.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

