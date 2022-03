Nuvei annonce ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2021

English French

Présente les perspectives financières pour 2022



Nuvei présente ses résultats en dollars américains et conformément aux Normes internationales d’information financière (les « IFRS »).

MONTRÉAL, 08 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Nuvei Corporation (« Nuvei » ou la « société ») (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères, a communiqué aujourd’hui ses résultats financiers pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021.

« Notre équipe a réalisé un excellent trimestre au cours duquel nous avons dépassé nos perspectives financières, couronnant ainsi un exercice exceptionnel », a déclaré Philip Fayer, président et chef de la direction de Nuvei. « Nos produits des activités ordinaires ont augmenté de 83 % pour le quatrième trimestre et de 93 % pour l’ensemble de l’exercice 2021. Pour le trimestre, le volume total a augmenté de 127 %, pour s’établir à 31,5 G$, et pour l’exercice il a augmenté de 121 %, pour s’établir à 95,6 G$. Nous avons fait des progrès considérables tout en investissant dans notre plateforme de technologie modulaire souple et évolutive afin de répondre à l’accélération des besoins locaux et mondiaux de nos clients. À mesure que notre marché cible s’accroît, quatre piliers sous-tendent notre trajectoire et demeurent au cœur de nos priorités stratégiques pour assurer l’avenir du commerce : l’innovation des produits, la croissance auprès des clients existants, l’ajout de nouveaux clients et les acquisitions. Ces priorités nous permettent de poursuivre sur notre lancée, qui est reflétée dans les perspectives financières que nous présentons aujourd’hui, de générer des produits des activités ordinaires de 940 M$ à 980 M$, ce qui représente une croissance de 30 % à 35 % d’un exercice à l’autre. Je suis extrêmement satisfait de nos résultats et je demeure très enthousiaste quant à notre avenir. »

Faits saillants financiers pour le trimestre clos le 31 décembre 2021

Le volume total 1) a augmenté de 127 %, passant de 13,9 G$ à 31,5 G$; le commerce électronique a représenté 88 % du volume total

a augmenté de 127 %, passant de 13,9 G$ à 31,5 G$; Les produits des activités ordinaires se sont accrus de 83 %, passant de 115,9 M$ à 211,9 M$; la croissance interne des produits des activités ordinaires 2) a été de 55 %, les produits des activités ordinaires générés en interne 2) passant de 115,9 M$ à 179,1 M$;



Le bénéfice net a diminué, passant de 22,6 M$ à 12,3 M$, en raison essentiellement de la hausse de 29,7 M$ des paiements fondés sur des actions attribués aux employés qui se sont joints à la société par suite des acquisitions réalisées au cours du troisième trimestre et d’autres attributions incitatives accordées aux employés;

Le BAIIA ajusté 2) a augmenté de 78 %, passant de 51,3 M$ à 91,5 M$;

a augmenté de 78 %, passant de 51,3 M$ à 91,5 M$; Le bénéfice net ajusté 2) a augmenté de 52 % pour s’établir à 70,6 M$, comparativement à 46,5 M$;

a augmenté de 52 % pour s’établir à 70,6 M$, comparativement à 46,5 M$; Le bénéfice net dilué par action s’est chiffré à 0,07 $, comparativement à 0,16 $;

Le bénéfice net ajusté dilué par action2) s’est établi à 0,47 $, comparativement à 0,33 $.



Faits saillants financiers pour l’exercice clos le 31 décembre 2021

Le volume total 1) a augmenté de 121 %, passant de 43,2 G$ à 95,6 G$; le commerce électr onique a représenté 86 % du volume total

a augmenté de 121 %, passant de 43,2 G$ à 95,6 G$; Les produits des activités ordinaires se sont accrus de 93 %, passant de 376,2 M$ à 724,5 M$; la croissance interne des produits des activités ordinaires 2) a été de 61 %, les produits des activités ordinaires générés en interne 2) passant de 373,7 M$ à 600,9 M$;



Le bénéfice net a augmenté de 210,7 M$, pour se chiffrer à 107,0 M$ par rapport à une perte nette de 103,7 M$;

Le BAIIA ajusté 2 ) a augmenté de 95 %, passant de 163,0 M$ à 317,2 M$;

a augmenté de 95 %, passant de 163,0 M$ à 317,2 M$; Le bénéfice net ajusté 2 ) a augmenté de 179 % pour s’établir à 248,6 M$, comparativement à 89,0 M$;

a augmenté de 179 % pour s’établir à 248,6 M$, comparativement à 89,0 M$; Le bénéfice net dilué par action s’est chiffré à 0,71 $, contre une perte nette par action de 1,08 $;

Le bénéfice net ajusté dilué par action 2 ) s’est établi à 1,69 $, comparativement à 0,85 $;

s’est établi à 1,69 $, comparativement à 0,85 $; Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont augmenté de 182 %, pour s’établir à 266,9 M$, comparativement à 94,8 M$;

Les flux de trésorerie disponibles 2) ont augmenté de 100 % pour s’établir à 290,1 M$, comparativement à 145,1 M$;

ont augmenté de 100 % pour s’établir à 290,1 M$, comparativement à 145,1 M$; Le solde de trésorerie s’est établi à 748,6 M$ au 31 décembre 2021, en comparaison de 180,7 M$ au 31 décembre 2020.

Faits saillants opérationnels

Pour le quatrième trimestre de 2021, les produits des activités ordinaires ont augmenté de 117 % en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique pour s’établir à 127,9 M$, se sont accrus de 47 % en Amérique du Nord pour se chiffrer à 76,2 M$, ont augmenté de 93 % en Amérique latine pour atteindre 6,4 M$ et ont fléchi de 19 % en Asie-Pacifique pour s’établir à 1,4 M$.

La société a accueilli 75 nouveaux employés au quatrième trimestre, terminant l’exercice avec 1 368 employés au 31 décembre 2021.

Nuvei a étendu ses capacités d’acquisition de cartes locales dans les Émirats arabes unis et a amélioré ses capacités de paiement en permettant aux clients d’accepter les méthodes de paiement locales en Amérique latine. La société propose désormais l’acquisition locale dans 46 pays.

La société a obtenu des licences auprès de Visa à Hong Kong et à Singapour dans le cadre de ses plans d’expansion en cours.

La société a amélioré ses capacités de paiement à l’échelle mondiale en permettant le routage intelligent des paiements partout au Royaume-Uni et en Europe, grâce à Faster Payments au Royaume-Uni et à l’Espace unique de paiement en euros (SEPA) pour les paiements instantanés et les paiements réguliers en Europe. Le routage intelligent des paiements instantanés et des paiements réguliers améliore les taux d’acceptation et réduit les risques de fraude.

La société se prépare au lancement des jeux et des paris sportifs en ligne réglementés dans la province d’Ontario, au Canada, qui doit avoir lieu le 4 avril 2022. Avec des services d’acquisition locaux, une connectivité à toutes les méthodes de paiement alternatives locales, y compris Interac, et une solution de paiement complète, Nuvei est bien placée pour soutenir les exploitants autorisés dans la province.

La société a élargi son offre de solutions de chargement et de déchargement pour Simplex, en prenant en charge 11 pièces supplémentaires, et a ajouté 34 nouveaux fournisseurs d’actifs numériques, ainsi que plusieurs plateformes de jetons non fongibles, qui comprennent NFTStar, License Rocks et RMRK. Nuvei prenait en charge 109 pièces et 89 monnaies fiduciaires au 31 décembre 2021.

Nuvei a continué à ajouter de nombreuses méthodes de paiement alternatives (« MPA »), notamment India Payouts, Bizum, Okto Cash, ainsi que plusieurs portefeuilles numériques en Asie-Pacifique, dont Kakao Pay, Toss Payments, SSGPAY, Samsung Pay, payco, Ipay, Boost, GrabPay et ShopeePay. La société prenait en charge 528 MPA au 31 décembre 2021.

Perspectives financières3)

Nuvei présente les perspectives financières suivantes pour le trimestre se terminant le 31 mars 2022 et l’exercice se terminant le 31 décembre 2022. Les perspectives financières et plus particulièrement le BAIIA ajusté2) reflètent la stratégie de la société visant à accélérer ses investissements dans la distribution, la commercialisation, l’innovation et la technologie.

Les perspectives financières sont présentées sous toutes réserves, sont fondées sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujetties à un certain nombre de risques qui sont décrits à la rubrique « Information prospective » du présent communiqué de presse. Les perspectives de Nuvei représentent aussi les « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentées afin d’aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction, et le lecteur est prié de noter que ces perspectives pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Trimestre clos le

31 mars 2022 Exercice clos le

31 décembre 2022 (en dollars américains) Informations

prospectives

$ Informations

prospectives

$ Volume total1) (en milliards) 28 – 29 127 – 132 Produits des activités ordinaires (en millions) 208 – 214 940 – 980 BAIIA ajusté2) (en millions) 82 – 85 407 – 425

Objectifs de croissance4)

Les objectifs de Nuvei concernant la croissance annuelle à moyen terme5) du volume total1) et des produits des activités ordinaires ainsi que sa cible à long terme pour la marge du BAIIA ajusté2) sont présentés dans le tableau suivant. Ces objectifs à moyen5) et à long terme5) ne devraient pas être considérés comme des projections, des prévisions ou des résultats attendus, mais plutôt comme des buts que nous cherchons à atteindre au fil du temps dans le cadre de l’exécution de notre stratégie, grâce à l’expansion géographique, l’innovation en matière de produits, l’augmentation de la part du portefeuille des clients existants et l’acquisition de nouveaux clients.

Objectifs de croissance4) Volume total1) Croissance annuelle à moyen terme5) de plus de 30 % d’un exercice à l’autre Produits des activités ordinaires Croissance annuelle à moyen terme5) de plus de 30 % d’un exercice à l’autre Marge du BAIIA ajusté2) Plus de 50 % à long terme5)

1) Le volume total ne représente pas les produits des activités ordinaires gagnés par la société, mais plutôt la valeur totale en dollars des transactions traitées par les commerçants en vertu d’une entente contractuelle avec la société. Se reporter à la rubrique « Mesures financières supplémentaires » plus loin.

2) Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, les produits des activités ordinaires générés en interne, la croissance interne des produits des activités ordinaires, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté dilué par action et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures non conformes aux IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS ».

3) Sauf en ce qui a trait aux produits des activités ordinaires, la société ne fournit des directives que sur une base non conforme aux IFRS. La société ne fournit pas de rapprochement du BAIIA ajusté prospectif (non conforme aux IFRS) avec le bénéfice net (la perte nette) en raison de la difficulté inhérente à prévoir et à quantifier certains montants nécessaires pour un tel rapprochement. Dans les périodes où des acquisitions ou des cessions importantes ne sont pas prévues, la société estime qu’elle pourrait avoir une base pour prévoir l’équivalent selon les IFRS de certains coûts, comme les avantages du personnel, les commissions et les amortissements des immobilisations corporelles et incorporelles. Toutefois, étant donné que d’autres déductions telles que les paiements fondés sur des actions, les charges financières nettes, le profit (la perte) sur les instruments financiers comptabilisés à la juste valeur de marché ainsi que l’impôt exigible et différé utilisé pour calculer le bénéfice net (la perte nette) projeté peuvent varier de façon importante en fonction des événements réels, la société n’est pas en mesure de prévoir, selon les IFRS, avec une certitude raisonnable, toutes les déductions nécessaires pour calculer le bénéfice net (la perte nette) prévu selon les IFRS. Le montant de ces déductions peut être important et, par conséquent, pourrait faire en sorte que le bénéfice net (la perte) selon les IFRS projeté soit considérablement inférieur au BAIIA ajusté projeté (non conforme aux IFRS). Ces énoncés constituent de l’information prospective et peuvent représenter des perspectives financières, et les résultats réels peuvent varier. Se reporter aux risques et aux hypothèses décrits à la rubrique « Information prospective » du présent communiqué de presse.

4) Ces objectifs de croissance sont présentés sous toutes réserves et sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et assujettis à un certain nombre de risques, qui sont décrite à la rubrique « Information prospective » du présent communiqué de presse. Ces cibles de croissance servent de repères dans l’exécution de nos priorités stratégiques et elles supposent un contexte commercial normal, un dynamisme et un rendement soutenus des activités principales de la société et des conditions favorables dans les marchés verticaux qu’elle dessert. Nous examinerons et réviserons ces cibles de croissance à mesure que l’économie, les marchés et la réglementation évolueront.

5) « Moyen terme » et « long terme » n’ont pas été définis par Nuvei et Nuvei n’a pas l’intention de les définir. Ces objectifs ne doivent pas être considérés comme des prévisions, des projections ou des résultats attendus, mais plutôt comme des objectifs que nous cherchons à atteindre par l’exécution de notre stratégie au fil du temps. Ces objectifs de croissance sont présentés sous toutes réserves et fondés sur un certain nombre d’hypothèses et assujettis à un certain nombre de risques, qui sont décrits à la rubrique « Information prospective » du présent communiqué de presse. Ces objectifs sont fournis dans le but d’aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès réalisés vers les objectifs de la direction, et le lecteur est prié de noter qu’ils pourraient ne pas convenir à d’autres fins.

Lancement d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités

La société a autorisé, et la Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé, une offre publique de rachat dans le cours normal des activités visant à racheter aux fins d’annulation jusqu’à 6 617 416 actions à droit de vote subordonné de Nuvei au cours de la période de 12 mois commençant le 10 mars 2022 et se terminant au plus tard le 9 mars 2023, ce qui représente environ 10 % du « flottant » (tel qu’il est défini dans le Guide à l’intention des sociétés de la TSX) des actions à droit de vote subordonné émises et en circulation au 28 février 2022. Sous réserve des approbations d’ordre réglementaire requises, l’offre publique de rachat sera réalisée par l’intermédiaire des installations de la TSX et du NASDAQ Global Select Market (le « Nasdaq ») ou de systèmes de négociation alternatifs, s’ils sont admissibles, et sera conforme à leurs règlements. Les actions à droit de vote subordonné seront acquises dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités au prix du marché, majoré des frais de courtage.

Les achats faits dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités peuvent être effectués au moyen d’opérations sur le marché libre, y compris aux termes d’un régime d’achat automatique d’actions, d’opérations négociées de gré à gré ou de tout autre moyen qu’une autorité en valeurs mobilières peut autoriser. Si la société acquiert des actions à droit de vote subordonné autrement que par des achats sur le marché libre, le prix d’achat des actions à droit de vote subordonné peut être différent du prix du marché des actions à droit de vote subordonné au moment de l’acquisition. Les achats effectués aux termes d’une ordonnance d’exemption d’offre publique de rachat se feront à un prix inférieur au prix du marché en vigueur, conformément aux modalités de l’ordonnance.

En outre, dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités, Nuvei peut effectuer, une fois par semaine, un achat en bloc (au sens donné à ce terme dans le Guide à l’intention des sociétés de la TSX) au prix du marché, conformément aux règles de la TSX et aux lois sur les valeurs mobilières applicables. Selon les règles de la TSX, les achats en bloc ne peuvent être effectués, directement ou indirectement, auprès d’un initié de la société. Nuvei sera par ailleurs autorisée, sous réserve du respect des lois sur les valeurs mobilières applicables, à acheter quotidiennement, par l’intermédiaire des installations de la TSX, un maximum de 120 910 actions à droit de vote subordonné représentant 25 % du volume quotidien moyen des opérations de 483 642 actions à droit de vote subordonné, tel qu’il est calculé selon les règles de la TSX pour la période de six mois commençant le 1er septembre 2021 et se terminant le 28 février 2022.

Nuvei estime que le rachat de ses actions à droit de vote subordonné dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités constitue un investissement approprié car, selon elle, les cours du marché peuvent parfois ne pas refléter la valeur sous-jacente des activités de Nuvei. Les mesures prises dans le cadre de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités seront soumises à divers facteurs, notamment la situation en matière de capital et de liquidités de Nuvei, les questions de nature comptable et réglementaire, les performances financières et opérationnelles de Nuvei, les autres emplois du capital, le cours des actions à droit de vote subordonné de Nuvei et les conditions générales du marché. L’offre publique de rachat n’oblige pas Nuvei à acquérir un montant en dollars ou un nombre d’actions spécifiques et peut être prolongée, modifiée ou interrompue à tout moment. Nuvei n’a racheté aucune de ses actions à droit de vote subordonné en circulation dans le cadre d’une offre publique de rachat dans le cours normal des activités au cours des 12 derniers mois.

Informations financières supplémentaires

Nuvei présente aujourd’hui des informations financières supplémentaires non récurrentes pour les exercices 2020 et 2021 afin d’aider les investisseurs à mieux comprendre les composantes des produits des activités ordinaires de la société et son profil de croissance. Tous les produits des activités ordinaires et les pourcentages figurant dans la rubrique « Informations financières supplémentaires » sont, ou sont tirés, des composantes des produits des activités ordinaires, calculés conformément aux méthodes comptables ayant servi à établir le montant des produits des activités ordinaires présenté dans les états financiers de la société selon les IFRS. La société n’a pas l’intention de communiquer des informations financières supplémentaires régulièrement.

Produits des activités ordinaires par canal

Le tableau qui suit présente une ventilation des produits des activités ordinaires par canal :

Exercices clos les

31 décembre Variation (en milliers de dollars américains, sauf les pourcentages) 2021

$

2020

$

$ % Commerce électronique de vente directe à l’échelle mondiale 486 511 211 667 274 844 130 % Petites et moyennes entreprises 136 682 116 627 20 055 17 % Revendeurs de commerce électronique 101 333 47 932 53 401 111 % Produits des activités ordinaires 724 526 376 226 348 300 93 %

Les produits des activités ordinaires des petites et moyennes entreprises représentent les produits des activités ordinaires tirés principalement des transactions pour lesquelles la carte physique est présentée au point de vente. Les produits des activités ordinaires tirés du commerce électronique représentent les produits des activités ordinaires tirés des transactions pour lesquelles la carte physique n’est pas présentée. Les produits des activités ordinaires tirés du commerce électronique de vente directe à l’échelle mondiale représentent les produits des activités ordinaires tirés des relations qu’ont nouées les représentants de vente directe de la société avec les commerçants. Les produits des activités ordinaires tirés des revendeurs de commerce électronique représentent les produits des activités ordinaires tirés des relations qu’ont nouées les partenaires commerciaux avec les commerçants.



Produits des activités ordinaires par marché vertical

Le tableau qui suit présente une ventilation des produits des activités ordinaires par marché vertical selon les catégories de commerçants :

Exercices clos les

31 décembre Variation (en milliers de dollars américains sauf les pourcentages) 2021

$

2020

$

$ % Jeux en ligne réglementés 180 843 93 502 87 341 93 % Services financiers 95 779 62 589 33 190 53 % Vente au détail de biens de consommation 93 941 68 113 25 828 38 % Actifs numériques et cryptomonnaies 80 486 4 664 75 822 1 626 % Biens et services numériquesa) 53 124 42 404 10 720 25 % Jeux sociaux 52 144 8 627 43 517 504 % Produits industriels matériaux de construction et travaux de construction 42 093 34 841 7 252 21 % Soins de santé 27 934 18 714 9 220 49 % Restaurants 23 599 18 626 4 973 27 % Associations et coopératives 23 293 1 000 22 293 2 229 % Services professionnels 13 698 8 448 5 250 62 % Voyages 7 922 5 063 2 859 56 % Vente au détail en ligneb) 7 280 5 958 1 322 22 % Services caritatifs funéraires gouvernementaux et de garde d’enfants 3 050 2 437 613 25 % Énergie et services publics 2 792 1 240 1 552 125 % Simplexc) 16 548 — 16 548 n. s. Produits des activités ordinaires 724 526 376 226 348 300 93 %

a) Les biens et services numériques sont des produits et services pour lesquels les consommateurs achètent des biens incorporels et des services en ligne.

b) La vente au détail en ligne désigne une vente au détail aux termes de laquelle les consommateurs achètent des biens corporels et des services directement en ligne.

c) Grâce à ses outils exclusifs de gestion des fraudes et des risques, Simplex offre à ses clients une garantie « aucuns rejets de débit».



Produits des activités ordinaires tirés du traitement des paiements et de la technologie modulaire

Le tableau qui suit présente les produits des activités ordinaires tirés du traitement des paiements et de la technologie modulaire. Les produits des activités ordinaires tirés du traitement des paiements représentent les produits d’exploitation provenant des réseaux d’associations de cartes de crédit et de débit. Les produits des activités ordinaires tirés de la technologie modulaire représentent les produits des activités ordinaires provenant de nos plateformes exclusives et comprennent par exemple la passerelle, la capacité de traitement mondiale, les MPA, la gestion des devises, les paiements globaux, la gestion du risque de fraude, l’émission de cartes, les paiements en cryptomonnaie, le système bancaire ouvert, les rapports de données, les outils de rapprochement en plus d’une longue liste de capacités à valeur ajoutée :

Exercices clos les

31 décembre Variation (en milliers de dollars américains sauf les pourcentages) 2021

$

2020

$

$ % Traitement des paiements 451 413 261 376 190 037 73 % Technologie modulaire 273 113 114 850 158 263 138 % Produits des activités ordinaires 724 526 376 226 348 300 93 %

Produits des activités ordinaires par cohorte annuelle récente

Le tableau qui suit présente les produits des activités ordinaires par cohorte qui représentent les produits des activités ordinaires fondés sur l’exercice au cours duquel l’intégration des nouveaux commerçants a eu lieu :

Exercices clos les

31 décembre Variation (en milliers de dollars américains sauf les pourcentages) 2021

$

2020

$

$ % 2019 et avant 460 542 334 710 125 832 38 % 2020 192 657 41 516 151 141 364 % 2021 71 327 — 71 327 n. s. Produits des activités ordinaires 724 526 376 226 348 300 93 %

Le tableau suivant présente les produits des activités ordinaires par cohorte pour le canal du commerce électronique de vente directe à l’échelle mondiale en fonction de l’exercice au cours duquel l’intégration des nouveaux commerçants a eu lieu :

Exercices clos les

31 décembre Variation (en milliers de dollars américains sauf les pourcentages) 2021

$

2020

$

$ % 2019 et avant 276 168 184 484 91 684 50 % 2020 152 290 27 183 125 107 460 % 2021 58 053 — 58 053 n. s. Produits des activités ordinaires 486 511 211 667 274 844 130 %

Taux de rétention des produits des activités ordinaires nets

Le tableau qui suit présente le taux de rétention des produits des activités ordinaires nets qui est calculé en divisant les produits des activités ordinaires gagnés au cours d’une période précise par les produits des activités ordinaires tirés des mêmes clients au cours de la période correspondante de l’exercice précédent. Notre calcul du taux de rétention des produits des activités ordinaires nets pour une période donnée tient compte uniquement des produits des activités ordinaires provenant des clients qui étaient des clients au cours de la période correspondante de l’exercice précédent et exclut les produits des activités ordinaires tirés des nouveaux contrats conclus au cours des 12 derniers mois :

Exercices clos les

31 décembre (en pourcentage) 2021

%

2020

%

Taux de rétention des produits des activités ordinaires nets – commerce électronique de vente directe à l’échelle mondiale 179 % 152 % Taux de rétention des produits des activités ordinaires nets 146 % 101 %

Nombre de transactions par méthode de paiement

Le tableau qui suit présente le nombre de transactions traitées sur la plateforme de Nuvei par méthode de paiement :

Exercices clos les

31 décembre (en millions) 2021

Nombre de

transactions 2020

Nombre de

transactions Variation

% Crédit 832,6 552,5 51 % Méthodes de paiement alternatives 305,2 79,2 285 % Débit 42,4 34,9 21 % Nombre total de transactions 1 180,2 666,6 77 %

Informations sur la conférence téléphonique

Nuvei tiendra une conférence téléphonique pour discuter de ses résultats financiers du quatrième trimestre et de l’exercice de 2021 aujourd’hui, le mardi 8 mars 2022, à 8 h 30, heure de l’Est. Les hôtes de cette conférence téléphonique seront Philip Fayer, président du conseil et chef de la direction, et David Schwartz, chef des finances.

La conférence téléphonique sera retransmise en direct dans la section « Événements et présentations » du site Web des relations avec les investisseurs de l’entreprise à l’adresse https://investors.nuvei.com. Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible sur le site Web des relations avec les investisseurs, après la diffusion de celle-ci.

Il sera également possible d’y participer en direct par téléphone en composant le 877 425-9470 (numéro sans frais aux États-Unis et au Canada) ou le 201 389-0878 (numéro international). Un enregistrement de la conférence téléphonique sera disponible une heure après sa diffusion, jusqu’au mardi 22 mars 2022, en composant le 844 512-2921 (numéro sans frais pour les États-Unis et le Canada) ou le 412 317-6671 (numéro international); le numéro d’identification de la conférence est le 13726674.

Journée consacrée aux marchés des capitaux 2022

Nuvei tiendra sa première journée consacrée aux marchés des capitaux à New York, le lundi 28 mars 2022.

La direction présentera un examen approfondi et une mise à jour des activités, des produits et des occasions sur le marché de la société. Une séance de questions et réponses est également prévue. Les présentations devraient commencer à 10 h, heure de l’Est, et se terminer vers 14 h, heure de l’Est. Il est obligatoire de s’inscrire pour assister à l’événement en personne et le nombre de places sera limité (et pourra être modifié) en raison des protocoles liés à la COVID-19.

Tous sont également invités à regarder la présentation en ligne qui sera accessible sur le site Web des Relations avec les investisseurs de la société au https://investors.nuvei.com sous l’onglet « Événements et présentations ».

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei (Nasdaq : NVEI) (TSX : NVEI), le partenaire technologique mondial de paiement des marques prospères. Avec une seule intégration, nous mettons à la disposition des entreprises les renseignements et la technologie dont elles ont besoin pour réussir à l’échelle locale et mondiale. Nous les propulsons vers le succès, et ce, mieux que quiconque. En unifiant les services-conseils et les technologies de paiement, nous pouvons aider les entreprises à faire tomber les barrières en matière de paiement, à optimiser les coûts d’exploitation et à augmenter les taux d’acceptation. Notre plateforme exclusive offre des capacités de paiement et de virement faciles, connectant les commerçants à leurs clients dans plus de 200 marchés dans le monde entier, avec l’acquisition locale dans 46 marchés. En prenant en charge plus de 530 modes de paiement alternatifs, dont des cryptomonnaies, et près de 150 devises, les commerçants peuvent saisir chacune des possibilités de paiement qui se présentent à eux. Nous voulons faire du marché mondial une affaire locale.

Pour de plus amples renseignements, visitez le www.nuvei.com.

Mesures non conformes aux IFRS et autres mesures financières

Les états financiers consolidés audités de Nuvei ont été établis conformément aux IFRS publiées par l’International Accounting Standards Board. Dans le présent communiqué de presse, il est fait référence à des mesures financières non conformes aux IFRS, à des ratios financiers non conformes aux IFRS et à des mesures financières supplémentaires, à savoir le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, les produits des activités ordinaires générés en interne, la croissance interne des produits des activités ordinaires, le bénéfice net ajusté, le bénéfice net ajusté de base par action, le bénéfice net ajusté dilué par action, les flux de trésorerie disponibles, le volume total et le volume de commerce électronique. Ces mesures ne sont pas des mesures reconnues par les IFRS et n’ont pas de sens normalisé prescrit par les IFRS; par conséquent, elles pourraient ne pas être comparables à des mesures similaires présentées par d’autres sociétés. Ces mesures sont plutôt fournies à titre d’information supplémentaire destinée à compléter les mesures établies conformément aux IFRS en vue de favoriser une meilleure compréhension de nos résultats d’exploitation de notre point de vue. Ces mesures ne doivent donc pas être prises en considération isolément ni être considérées comme pouvant remplacer, aux fins d’analyse, l’information financière de la société établie conformément aux IFRS. Ces mesures sont présentées afin de fournir aux investisseurs des informations supplémentaires permettant d’évaluer notre rendement d’exploitation et ils font donc ressortir des tendances des principales activités de Nuvei que les mesures conformes aux IFRS seules ne permettraient pas nécessairement de faire ressortir. Nous croyons également que les analystes financiers, les investisseurs et les autres parties intéressées ont fréquemment recours à ces mesures non conformes aux IFRS et à d’autres mesures financières pour évaluer les émetteurs. Nous utilisons également ces mesures non conformes aux IFRS afin de faciliter les comparaisons de rendement d’une période à l’autre, de préparer les budgets d’exploitation et prévisions annuels et d’établir les composantes de la rémunération de la direction. Nous estimons que ces mesures sont des mesures supplémentaires importantes de notre rendement, du fait principalement que ces mesures, tout comme d’autres mesures similaires, sont communément utilisées par les parties prenantes du secteur des technologies de paiement pour évaluer le rendement d’exploitation sous-jacent d’une société.

Mesures financières non conformes aux IFRS

BAIIA ajusté : Nous utilisons le BAIIA ajusté pour évaluer le rendement d’exploitation, en éliminant l’incidence des éléments hors exploitation ou hors trésorerie. Le BAIIA ajusté est défini comme étant le bénéfice net (la perte nette) avant les charges financières, les produits financiers, la dotation aux amortissements, la charge d’impôt sur le résultat, les coûts d’acquisition, les coûts d’intégration et les indemnités de départ, les paiements fondés sur des actions et les charges sociales connexes, la perte (le profit) de change et les règlements juridiques et autres.

Produits des activités ordinaires générés en interne : Nous utilisons les produits des activités ordinaires générés en interne comme moyen d’évaluer la performance. Cette mesure permet de donner un aperçu de la croissance interne et de la croissance liée aux acquisitions et présente des informations utiles sur la croissance des produits des activités ordinaires comparables. Les produits des activités ordinaires générés en interne correspondent aux produits des activités ordinaires exclusion faite des produits des activités ordinaires attribuables aux entreprises acquises pour une période de 12 mois suivant leur acquisition et exclusion faite des produits des activités ordinaires attribuables aux entreprises cédées.

Au cours des périodes précédentes, nous avons présenté différentes mesures non conformes aux IFRS concernant les produits des activités ordinaires ajustés. Alors que nous continuons à mettre en œuvre notre stratégie d’acquisition et à nous aligner sur d’autres sociétés de notre secteur, nous pensons que les produits des activités ordinaires générés en interne et la croissance interne des produits des activités ordinaires sont des moyens utiles d’évaluer notre performance et de fournir un aperçu de la croissance interne et de la croissance liée aux acquisitions. Étant donné que notre activité d’acquisition s’est intensifiée au cours des dernières périodes, nous sommes d’avis que ces mesures présentent des informations plus utiles sur la croissance comparable au cours de la période.

Bénéfice net ajusté : Nous utilisons le bénéfice net ajusté comme indicateur du rendement et de la rentabilité des activités dans le cadre de notre structure fiscale et de notre structure du capital actuelles. Le bénéfice net ajusté est défini comme étant le bénéfice net (la perte nette) avant les coûts d’acquisition, les coûts d’intégration et les indemnités de départ, les paiements fondés sur des actions et les cotisations sociales connexes, la perte (le profit) de change, l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions et la charge ou le produit d’impôt se rapportant à ces éléments. Le bénéfice net ajusté exclut également la variation de la valeur de rachat des actions ordinaires et privilégiées classées à titre de passifs et l’amortissement accéléré des coûts de transaction différés et des règlements juridiques et autres.

Flux de trésorerie disponibles : Nous utilisons les flux de trésorerie disponibles comme indicateur supplémentaire de notre rendement d’exploitation. Les flux de trésorerie disponibles s’entendent, pour toute période, du BAIIA ajusté, moins les dépenses d’investissement.

Ratios financiers non conformes aux IFRS

Marge du BAIIA ajusté : La marge du BAAIA ajusté s’entend du BAIIA ajusté divisé par les produits des activités ordinaires.

Bénéfice net ajusté de base et dilué par action : Nous utilisons le bénéfice net ajusté de base et dilué par action comme indicateur du rendement et de la rentabilité de nos activités par action. Le bénéfice net ajusté de base et dilué par action correspond au bénéfice net ajusté diminué du bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle, divisé par le nombre moyen pondéré de base et dilué d’actions ordinaires en circulation pour la période. Le nombre d’attributions fondées sur des actions utilisé dans le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation pour calculer le bénéfice net ajusté dilué par action est déterminé à l’aide de la méthode du rachat d’actions conformément aux IFRS.

Croissance interne des produits des activités ordinaires : La croissance interne des produits des activités ordinaires correspond à la variation, d’un exercice à l’autre, des produits des activités ordinaires générés en interne, divisée par les produits des activités ordinaires générés en interne de la période précédente. Nous utilisons la croissance interne des produits des activités ordinaires pour évaluer les tendances des produits dans notre entreprise sur une base comparable par rapport à l’exercice précédent.

Mesures financières supplémentaires

Nous surveillons les indicateurs de rendement clés suivants pour nous aider à évaluer notre entreprise, à mesurer notre rendement, à reconnaître les tendances qui influencent nos activités, à formuler des plans d’affaires et à prendre des décisions stratégiques. Nos indicateurs de rendement clés peuvent être calculés d’une manière qui diffère des indicateurs de rendement clés similaires utilisés par d’autres sociétés.

Volume total et volume de commerce électronique : Nous sommes d’avis que le volume total et le volume de commerce électronique sont des indicateurs du rendement de notre entreprise. Le volume total et d’autres mesures similaires sont communément utilisés par les parties prenantes du secteur des paiements pour évaluer le rendement d’une société. Nous définissons le volume total comme la valeur totale en dollars des transactions traitées au cours de la période par les commerçants en vertu d’un accord contractuel conclu avec nous. Le volume du commerce électronique s’entend de la portion du volume total pour laquelle la transaction n’a pas eu lieu dans un emplacement physique. Le volume total et le volume de commerce électronique ne représentent pas les produits que nous avons gagnés. Le volume total comprend le volume d’acquisition, qui suppose des mouvements de fonds dans le cycle des transactions de règlement, et le volume lié à nos services technologiques et de passerelle, qui suppose la prestation de ces services sans mouvements de fonds dans le cycle des transactions de règlement, ainsi que la valeur totale en dollars des transactions traitées au titre des méthodes de paiement alternatives et des paiements. Étant donné que nos produits des activités ordinaires se composent principalement des produits tirés du volume de ventes et des services de transaction générés par les ventes quotidiennes des commerçants et par divers services à valeur ajoutée fournis aux commerçants, une fluctuation du volume total aura généralement des effets sur nos produits des activités ordinaires.

Information prospective

Le présent communiqué de presse renferme de l’« information prospective » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris les perspectives de Nuvei concernant le volume total, les produits des activités ordinaires et le BAIIA ajusté pour le trimestre se terminant le 31 mars 2022 et l’exercice se terminant le 31 décembre 2022, ainsi que les objectifs à moyen et long terme de Nuvei concernant le volume total, les produits des activités ordinaires et la marge du BAIIA ajusté. On reconnaît l’information prospective à l’emploi de mots ou d’expressions, utilisés à la forme affirmative ou négative, tels que « peut », « devrait », « pourrait », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « estimer », « anticiper », « planifier », « prévoir », « croire » et « continuer », ainsi qu’à l’emploi de mots ou d’expressions de nature semblable, notamment à la mention de certaines hypothèses, bien que l’information prospective ne contienne pas toujours ces mots et expressions. Constituent plus particulièrement de l’information prospective les renseignements portant sur les résultats, le rendement, les réalisations, les perspectives, les occasions ou les marchés dans lesquels nous sommes présents, les attentes à l’égard de l’évolution du secteur et à l’égard de la taille et des taux de croissance de nos marchés potentiels, nos projets commerciaux et stratégies de croissance, les occasions de commercialisation de nos solutions, les attentes à l’égard des occasions de croissance et de ventes croisées, et l’intention de conquérir une part croissante de nos marchés potentiels, le coût et la réussite de nos efforts de vente et de marketing, l’intention de développer nos relations actuelles, de pénétrer davantage nos marchés verticaux, de conquérir de nouveaux marchés géographiques ainsi que d’étendre et d’augmenter la pénétration des marchés internationaux, l’intention de réaliser des acquisitions triées sur le volet et de mener à bien leur intégration, ainsi que les retombées et bénéfices que nous attendons de ces acquisitions, les futurs investissements dans notre entreprise et les dépenses d’investissement prévues à cet effet, notre intention d’innover, de nous démarquer et d’améliorer sans cesse notre plateforme et nos solutions, le rythme prévu des mesures législatives en cours régissant les activités et les secteurs réglementés, nos atouts concurrentiels et notre position dans le secteur, les attentes concernant nos produits des activités ordinaires, la répartition de ceux-ci et la capacité de nos solutions à les générer, les attentes concernant nos marges et notre rentabilité future, nos perspectives et nos prévisions financières ainsi que nos objectifs à moyen et à long terme relativement à divers indicateurs financiers, de même que les répercussions de la pandémie de COVID-19.

En outre, tout énoncé faisant référence à des attentes, à des intentions, à des projections ou à d’autres descriptions d’événements ou de circonstances futurs renferme de l’information prospective. Les énoncés qui renferment de l’information prospective ne constituent pas des faits historiques, mais véhiculent plutôt les attentes, les estimations et les projections de la direction concernant des événements ou des circonstances futurs. Les perspectives et les objectifs financiers, selon le cas, peuvent également constituer des « perspectives financières » au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables et sont présentés pour aider le lecteur à comprendre la performance financière de la société et à évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs de la direction. L’utilisation de cette information à toute autre fin pourrait ne pas convenir aux besoins du lecteur.

L’information prospective fait intervenir des risques et des incertitudes connus et inconnus, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de la société, qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par cette information prospective. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s’y limiter, ceux décrits à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle de la société, tels que : les risques liés à nos activités et au secteur, tels que les risques soulevés par l’actuelle pandémie de COVID-19, dont l’incertitude économique mondiale qui en résulte et les mesures prises pour y faire face; l’évolution rapide de notre secteur et les changements qui s’y produisent; la concurrence intense, tant dans notre secteur que de la part d’autres modes de paiement; les difficultés liées à la mise en œuvre de notre stratégie de croissance; les difficultés à élargir notre portefeuille de produits et à accroître notre présence sur le marché; les difficultés à étendre notre présence dans de nouveaux marchés étrangers et à poursuivre notre croissance dans nos marchés actuels; les difficultés à conserver les clients existants, à augmenter les ventes à ceux-ci et à attirer de nouveaux clients; la gestion efficace de notre croissance; la difficulté à maintenir le même taux de croissance au fur et à mesure que notre entreprise gagne en maturité et à évaluer nos perspectives d’avenir; nos antécédents de pertes nettes et les investissements importants que nous continuons à effectuer dans notre entreprise; notre niveau d’endettement; les risques liés aux acquisitions passées et futures; les difficultés soulevées par le fait qu’un nombre important de nos marchands sont de petites et moyennes entreprises (« PME »); le fait que nos produits des activités ordinaires proviennent en grande partie des services de paiement; le respect des exigences des réseaux de paiement; les difficultés liées au remboursement des rejets de débit pour les transactions de nos marchands; le fait que nous détenons des comptes bancaires auprès de banques situées dans de multiples territoires et dépendons de nos partenaires bancaires pour maintenir ces comptes; l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne; la baisse de l’utilisation des modes de paiement électronique; l’incidence des variations de change sur les résultats d’exploitation; la détérioration de la qualité des produits et services que nous offrons; la perte de membres clés du personnel ou les difficultés à embaucher du personnel qualifié; une dépréciation d’une partie importante des immobilisations incorporelles ou du goodwill; des augmentations de frais des réseaux de paiement; les difficultés soulevées par la conjoncture économique et la situation géopolitique, les cycles économiques de nos clients et le risque de crédit lié à ceux-ci; le fait que nous dépendons de partenaires externes afin de vendre certains de nos produits et services; le détournement par nos employés de fonds relatifs aux opérations destinés à des utilisateurs finaux; la fraude de la part des marchands, de leurs clients ou d’autres personnes; la couverture offerte par nos polices d’assurance; l’efficacité de nos politiques et procédures en matière de gestion des risques afin de réduire notre exposition aux risques; l’intégration de nos services à une variété de systèmes d’exploitation, de logiciels, de matériel, de navigateurs Web et de réseaux; les coûts et les répercussions des litiges en cours ou à venir; diverses prétentions telles que l’embauche illicite de membres du personnel de concurrents, le recours illégal à des renseignements confidentiels de tiers par nos employés, consultants ou sous-traitants, ou l’utilisation illégale par nos employés de renseignements commerciaux appartenant à un ancien employeur; la difficulté à obtenir du financement ou à en obtenir selon des modalités avantageuses; l’incidence des variations saisonnières sur nos résultats d’exploitation; les risques associés au fait de détenir moins que la totalité des droits de contrôle à l’égard de certaines de nos filiales; les changements apportés aux normes comptables; les évaluations et les hypothèses prises en compte dans l’application des méthodes comptables; la survenance d’une catastrophe naturelle, d’une épidémie de grande ampleur, d’une pandémie ou d’un autre événement; les répercussions des changements climatiques; les difficultés liées à notre structure de société de portefeuille, de même que les risques liés à la propriété intellectuelle et à la technologie, les risques liés aux mesures réglementaires et aux poursuites judiciaires, et les risques liés à nos actions à droit de vote subordonné.

L’information prospective repose sur les opinions et les hypothèses de la direction, ainsi que sur les informations dont elle dispose actuellement, notamment en ce qui concerne la conjoncture économique et la situation concurrentielle qui prévaut dans notre secteur, y compris les hypothèses suivantes : a) les résultats d’exploitation de Nuvei et sa capacité à dégager des marges suffisantes continueront à répondre aux attentes de la direction; b) la société continuera d’exécuter efficacement ses principales priorités stratégiques de croissance sans que la pandémie de COVID-19 porte préjudice à ses activités, à sa situation financière, à ses résultats financiers ou à sa liquidité, ou à ceux des marchands avec qui elle fait affaire, ni qu’elle entraîne une baisse importante de la demande pour ses produits et services; c) les pertes découlant des défaillances d’entreprise visant nos marchands et clients resteront conformes aux niveaux prévus; d) la société parviendra à conquérir une part croissante des marchés potentiels en maintenant et en développant ses relations avec la clientèle actuelle dans des secteurs verticaux à forte croissance tout en faisant en sorte que le taux d’adoption de sa technologie de traitement des transactions soit égal ou supérieur à ses taux antérieurs dans les régions où elle est présente et dans de nouvelles régions; e) Nuvei pourra continuer à rivaliser avec les produits et services de la concurrence, même si les modalités, les conditions ou les tarifs évoluent; f) Nuvei pourra continuer à gérer effectivement sa croissance; g) la société continuera à attirer et à maintenir en poste les talents et les membres clés du personnel dont elle a besoin pour mener à bien ses projets et ses stratégies à l’échelle nationale et internationale, notamment dans les domaines de la vente, du marketing, du soutien après-vente et des activités liées aux produits et aux technologies; h) la société sera en mesure de repérer, de conclure et d’intégrer avec succès des acquisitions, d’en tirer les bénéfices escomptés et de gérer les risques qui y sont associés, i) aucun changement important ne modifiera la conjoncture économique dans nos principaux marchés, régions et marchés verticaux; j) la taille et le taux de croissance de nos marchés potentiels et de nos marchés verticaux, y compris les secteurs où nous sommes présents, continueront à se développer comme le prévoit la direction; k) nos hypothèses sont exactes en ce qui a trait au taux de change et aux taux d’intérêt, notamment à l’inflation et à la volatilité des marchés financiers; l) aucun changement défavorable ne surviendra en matière législative ou réglementaire; m) aucun changement défavorable ne surviendra dans la législation fiscale en vigueur; n) les charges d’exploitation et les dépenses d’investissement projetées pour répondre aux besoins de la société; o) le recul durable de la pandémie de COVID-19, y compris ses variants, grâce à l’immunité collective atteinte dans nos principaux marchés, régions et marchés verticaux, dont la levée des mesures de distanciation sociale et des autres restrictions généralement en vigueur dans ces marchés. Sauf indication contraire, l’information prospective ne tient pas compte de l’incidence que pourraient avoir les fusions, acquisitions, cessions ou autres opérations de regroupement d’actifs susceptibles d’être annoncées ou conclues après la date du présent rapport de gestion. Bien que l’information prospective contenue dans le présent rapport de gestion soit fondée sur ce que la direction croit être des hypothèses raisonnables, les investisseurs sont avertis de ne pas se fier indûment à cette information, car les résultats réels pourraient s’en écarter considérablement.

En conséquence, l’information prospective qui figure dans le présent rapport de gestion est présentée sous réserve de la mise en garde qui précède, et rien ne garantit que les résultats et les événements que nous prévoyons se matérialiseront ni, s’ils se matérialisent en bonne partie, qu’ils auront les conséquences ou les effets prévus sur nos activités, notre situation financière ou nos résultats d’exploitation. Sauf indication contraire, ou à moins que le contexte n’exige une autre interprétation, l’information prospective figurant dans le présent rapport de gestion est formulée à la date du présent rapport de gestion ou à la date à laquelle il est déclaré qu’elle a été établie, selon le cas, et peut changer après cette date. Cependant, nous n’avons pas l’intention, ni l’obligation, ni le devoir de mettre à jour ou de modifier cette information prospective à la suite de l’obtention de nouveaux renseignements, de la survenance d’événements futurs ou pour toute autre raison, sauf si la loi applicable nous y oblige.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec :

Relations avec les investisseurs

Anthony Gerstein

Vice-président, responsable des relations avec les investisseurs

anthony.gerstein@nuvei.com





Données tirées des états du résultat net et du résultat global

(en milliers de dollars américains, sauf le nombre d’actions et les montants par action)

Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre 2021

$

2020

$

2021

$

2020

$

Produits des activités ordinaires 211 875 115 907 724 526 376 226 Coût des ventes 49 115 23 519 147 755 69 255 Marge brute 162 760 92 388 576 771 306 971 Frais de vente et charges générales et administratives 140 921 68 437 431 303 234 972 Bénéfice d’exploitation 21 839 23 951 145 468 71 999 Produits financiers (550 ) (1 257 ) (2 859 ) (5 427 ) Charges financières 5 001 2 494 16 879 159 091 Charges financières nettes 4 451 1 237 14 020 153 664 Perte (profit) de change (2 486 ) 1 029 (513 ) 18 918 Bénéfice (perte) avant impôt sur le résultat 19 874 21 685 131 961 (100 583 ) Charge d’impôt sur le résultat 7 535 (892 ) 24 916 3 087 Bénéfice net (perte nette) 12 339 22 577 107 045 (103 670 ) Autres éléments du résultat global Éléments pouvant être reclassés ultérieurement en résultat net Établissements à l’étranger – écart de conversion (10 920 ) 18 394 (31 031 ) 32 855 Résultat global 1 419 40 971 76 014 (70 815 ) Bénéfice net (perte nette) attribuable aux éléments suivants : Porteurs d’actions ordinaires de la société 10 808 21 726 102 293 (106 230 ) Participation ne donnant pas le contrôle 1 531 851 4 752 2 560 12 339 22 577 107 045 (103 670 ) Résultat global attribuable aux éléments suivants : Porteurs d’actions ordinaires de la société (112 ) 40 120 71 262 (73 375 ) Participation ne donnant pas le contrôle 1 531 851 4 752 2 560 1 419 40 971 76 014 (70 815 ) Bénéfice net (perte nette) par action Bénéfice net (perte nette) par action attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de la société De base 0,08 0,16 0,73 (1,08 ) Dilué(e) 0,07 0,16 0,71 (1,08 ) Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation De base 142 698 569 135 837 128 139 729 116 98 681 060 Dilué 147 640 841 139 929 183 144 441 502 98 681 060





Données tirées des états consolidés de la situation financière (en milliers de dollars américains) 31 décembre 2021 31 décembre 2020 $ $ Actifs Actifs courants Trésorerie 748 576 180 722 Créances clients et autres débiteurs 39 262 32 055 Stocks 1 277 80 Charges payées d’avance 8 483 4 727 Impôt à recevoir 3 702 6 690 Partie courante des avances consenties à des tiers 3 104 8 520 Partie courante des actifs sur contrat 1 354 1 587 Total des actifs courants avant les fonds distincts 805 758 234 381 Fonds distincts 720 874 443 394 Total des actifs courants 1 526 632 677 775 Actifs non courants Avances consenties à des tiers 13 676 38 478 Immobilisations corporelles 18 856 16 537 Immobilisations incorporelles 747 600 524 232 Goodwill 1 126 768 969 820 Actifs d’impôt différé 13 036 3 785 Actifs sur contrat 1 091 1 300 Dépôts auprès de fournisseurs de services de traitement de paiements 4 788 13 898 Autres actifs non courants 3 023 1 944 Total des actifs 3 455 470 2 247 769





Données tirées des états consolidés de la situation financière (en milliers de dollars américains) 31 décembre 2021 31 décembre 2020 $ $ Passif Passifs courants Dettes fournisseurs et autres créditeurs 101 848 64 779 Impôt à payer 13 478 7 558 Partie courante des facilités de prêt et emprunts 7 349 2 527 Autres passifs courants 13 226 7 132 Total des passifs courants avant le montant à payer à des commerçants 135 901 81 996 Montant à payer à des commerçants 720 874 443 394 Total des passifs courants 856 775 525 390 Passifs non courants Facilités de prêt et emprunts 501 246 212 726 Passif d’impôt différé 71 100 50 105 Autres passifs non courants 4 509 1 659 Total du passif 1 433 630 789 880 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux actionnaires Capital-actions 2 057 105 1 625 785 Surplus d’apport 69 943 11 966 Déficit (108 749 ) (211 042 ) Cumul des autres éléments du résultat global (8 561 ) 22 470 2 009 738 1 449 179 Participation ne donnant pas le contrôle 12 102 8 710 Total des capitaux propres 2 021 840 1 457 889 Total du passif et des capitaux propres 3 455 470 2 247 769





Données tirées des états consolidés des flux de trésorerie (en milliers de dollars américains) Exercices clos les 31 décembre 2021 2020 $ $ Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation Bénéfice net (perte nette) 107 045 (103 670 ) Ajustements au titre des éléments suivants : Amortissement des immobilisations corporelles 5 811 5 121 Amortissement des immobilisations incorporelles 85 017 64 552 Amortissement des actifs sur contrat 2 180 2 114 Paiements fondés sur des actions 53 180 10 407 Charges financières nettes 14 020 153 664 Perte (profit) de change (513 ) 18 918 Perte de valeur sur cession d’une filiale — 338 Charge d’impôt sur le résultat 24 916 3 087 Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement 21 604 (2 281 ) Intérêts payés (14 351 ) (43 788 ) Impôt payé (32 052 ) (14 223 ) 266 857 94 752 Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement Acquisitions d’entreprises, déduction faite de la trésorerie acquise (387 654 ) (67 537 ) Produit de la vente d’une filiale, déduction faite de la trésorerie — 19 045 Diminution (augmentation) des autres actifs

non courants 10 525 (1 683 ) Diminution nette des avances consenties à des tiers 9 190 9 401 Acquisition d’immobilisations corporelles (5 728 ) (3 395 ) Acquisition d’immobilisations incorporelles (21 441 ) (14 448 ) (395 108 ) (58 617 ) Flux de trésorerie liés aux activités de financement Produit de facilités de prêt et emprunts 300 000 110 000 Coûts de transaction liés aux facilités de prêt

et emprunts (5 529 ) (3 380 ) Produit de l’exercice d’options sur actions 8 994 — Produit de l’émission d’actions 424 833 758 597 Coûts de transaction liés à l’émission d’actions (15 709 ) (42 966 ) Remboursement de débentures convertibles

des actionnaires — (93 384 ) Remboursement de facilités de prêt et emprunts (2 560 ) (642 786 ) Paiement d’obligations locatives (2 594 ) (2 439 ) Dividende versé par une filiale au titre de la participation ne donnant pas le contrôle (1 360 ) (940 ) 706 075 82 702 Effet des variations des cours de change sur la trésorerie (9 970 ) 1 813 Augmentation nette de la trésorerie 567 854 120 650 Trésorerie à l’ouverture de l’exercice 180 722 60 072 Trésorerie à la clôture de l’exercice 748 576 180 722





Rapprochement du BAIIA ajusté et des flux de trésorerie disponibles avec le bénéfice net (la perte nette) et les flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation

(en milliers de dollars américains)

Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre 2021

$

2020

$

2021

$

2020

$

Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation 64 972 45 783 266 857 94 752 Ajustements pour tenir compte des éléments suivants : Amortissement des immobilisations corporelles (1 535 ) (979 ) (5 811 ) (5 121 ) Amortissement des immobilisations incorporelles (24 403 ) (17 430 ) (85 017 ) (64 552 ) Amortissement des actifs sur contrat (595 ) (417 ) (2 180 ) (2 114 ) Paiements fondés sur des actions (32 935 ) (3 200 ) (53 180 ) (10 407 ) Charges financières nettes (4 451 ) (1 237 ) (14 020 ) (153 664 ) Perte (profit) de change 2 486 (1 029 ) 513 (18 918 ) Perte de valeur sur cession d’une filiale — — — (338 ) Charge d’impôt (7 535 ) 892 (24 916 ) (3 087 ) Réduction des stocks à la valeur de réalisation nette — (513 ) — (513 ) Variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (6 218 ) (4 432 ) (21 604 ) 2 281 Intérêts payés 4 792 1 495 14 351 43 788 Impôt payé 17 761 3 644 32 052 14 223 Bénéfice net (perte nette) 12 339 22 577 107 045 (103 670 ) Charges financières 5 001 2 494 16 879 159 091 Produits financiers (550 ) (1 257 ) (2 859 ) (5 427 ) Dotation aux amortissements 25 938 18 410 90 828 69 673 Charge (produit) d’impôt sur le résultat 7 535 (892 ) 24 916 3 087 Coûts d’acquisition et d’intégration et indemnités de départa) 8 773 4 673 25 831 9 970 Paiements fondés sur des actions et cotisations sociales connexesb) 34 674 3 200 54 919 10 407 Perte (profit) de change (2 486 ) 1 029 (513 ) 18 918 Règlements juridiques et autresc) 230 1 079 188 933 BAIIA ajusté 91 454 51 313 317 234 162 982 Acquisition d’immobilisations corporelles et incorporelles (9 642 ) (5 572 ) (27 169 ) (17 843 ) Flux de trésorerie disponibles 81 812 45 741 290 065 145 139





(a) Ces charges se rapportent :

(i) aux honoraires de professionnels, aux frais juridiques, aux frais de consultation, aux frais comptables ainsi qu’aux autres frais liés à nos activités d’acquisition et de financement. Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021, ces charges se sont élevées respectivement à 4,3 M$ et à 14,7 M$ (5,7 M$ et 10,9 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020). Ces charges sont présentées au poste « Honoraires de professionnels » sous les « Frais de vente et charges générales et administratives »; (ii) à la rémunération liée aux acquisitions. Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021, ces charges ont été de 4,5 M$ et de 10,8 M$ (0,1 M$ et 0,8 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020). Ces charges sont présentées au poste rémunération des employés des frais de vente et charges générales et administratives; (iii) à la variation de la contrepartie d’achat différée relative aux entreprises acquises antérieurement. Aucun montant n’a été comptabilisé en 2021. Des profits de 1,2 M$ et de 2,5 M$ ont été comptabilisés pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020. Ces montants coûts sont présentés dans les frais de vente et charges générales et administratives; (iv) aux indemnités de départ et aux coûts d’intégration, qui ont été négligeables pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021 (0,1 M$ et 0,7 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020). Ces coûts sont présentés dans les frais de vente et charges générales et administratives; (b) Ces charges représentent des charges comptabilisées relativement à des options sur actions et à d’autres attributions faites dans le cadre de régimes d’attributions fondées sur des actions, ainsi que les cotisations sociales connexes qui sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021, les charges se composent de charges hors trésorerie au titre des paiements fondés sur des actions sans effet de trésorerie de 32,9 M$ et de 53,2 M$ (3,2 M$ et 10,4 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020), ainsi que de charges en trésorerie au titre des cotisations sociales connexes d’environ 1,7 M$ (néant en 2020);

(c) Ce poste représente principalement des règlements juridiques et des coûts juridiques connexes, ainsi que des profits, des pertes et des provisions hors trésorerie et certains autres coûts. Ces charges sont présentées dans les frais de vente et charges générales et administratives.

Rapprochement du bénéfice net ajusté et du bénéfice net ajusté par action de base et par action dilué avec le bénéfice net (la perte nette)

(en milliers de dollars américains, sauf le nombre d’actions et les montants par action)

Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre 2021

$

2020

$

2021

$

2020

$

Bénéfice net (perte nette) 12 339 22 577 107 045 (103 670 ) Variation de la valeur de rachat des actions ordinaires et privilégiées classées à titre de passifsa) — — — 76 438 Amortissement accéléré des frais de transaction différés — — — 24 491 Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitionsb) 22 828 16 008 78 979 59 219 Coûts d’acquisition et d’intégration et indemnités de départc) 8 773 4 673 25 831 9 970 Paiements fondés sur des actions et cotisations sociales connexesd) 34 674 3 200 54 919 10 407 Perte (profit) de change (2 486 ) 1 029 (513 ) 18 918 Règlement juridique et autrese) 230 1 079 188 933 Ajustements 64 019 25 989 159 404 200 376 Charge d’impôt sur le résultat liée aux ajustementsf) (5 784 ) (2 074 ) (17 867 ) (7 720 ) Bénéfice net ajusté 70 574 46 492 248 582 88 986 Bénéfice net attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle (1 531 ) (851 ) (4 752 ) (2 560 ) Bénéfice net ajusté attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de la société 69 043 45 641 243 830 86 426 Nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation De base 142 698 569 135 837 128 139 729 116 98 681 060 Dilué 147 640 841 139 929 183 144 441 502 101 576 193 Bénéfice net ajusté par action attribuable aux porteurs d’actions ordinaires de la sociétég) De base 0,48 0,34 1,75 0,88 Dilué 0,47 0,33 1,69 0,85





(a) Ce poste représente la variation de la valeur de rachat des actions classées à titre de passifs avant notre inscription à la TSX. Dans le cadre de l’inscription à la TSX, ces actions ont été converties en actions à droit de vote subordonné classées dans les capitaux propres. Ces charges sont incluses dans les charges financières. (b) Ce poste a trait à la dotation aux amortissements comptabilisée à l’égard des immobilisations incorporelles par suite du processus d’ajustement du coût d’achat lié aux sociétés et aux entreprises acquises et d’un changement de contrôle de la société.

(c) Ces charges se rapportent :

(i) aux honoraires de professionnels, aux frais juridiques, aux frais de consultation, aux frais comptables ainsi qu’aux autres frais liés à nos activités d’acquisition et de financement. Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021, ces frais se sont élevés respectivement à 4,3 M$ et à 14,7 M$ (5,7 M$ et 10,9 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020). Ces charges sont présentées au poste « Honoraires de professionnels » sous « Frais de vente et charges générales et administratives »; (ii) à la rémunération liée aux acquisitions. Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021, ces frais ont été de 4,5 M$ et de 10,8 M$ (0,1 M$ et 0,8 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020). Ces charges sont présentées au poste rémunération des employés des frais de vente et charges générales et administratives; (iii) à la variation de la contrepartie d’achat différée relative aux entreprises acquises antérieurement. Aucun montant n’a été comptabilisé en 2021. Des profits de 1,2 M$ et de 2,5 M$ ont été comptabilisés pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020. Ces montants sont présentés dans les frais de vente et charges générales et administratives; (iv) aux indemnités de départ et aux coûts d’intégration, qui ont été négligeables pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021 (0,1 M$ et 0,7 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020). Ces coûts sont présentés dans les frais de vente et charges générales et administratives. (d) Ces charges représentent des charges comptabilisées relativement à des options sur actions et à d’autres attributions faites dans le cadre de régimes d’attributions fondées sur des actions, ainsi que les cotisations sociales connexes qui sont directement attribuables aux paiements fondés sur des actions. Pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2021, les charges se composent des paiements fondés sur des actions hors trésorerie de 32,9 M$ et de 53,2 M$ (3,2 M$ et 10,4 M$ pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2020), ainsi que de charges en trésorerie au titre des cotisations sociales connexes d’environ 1,7 M$ (néant en 2020).

(e) Ce poste représente principalement des règlements juridiques et des coûts juridiques connexes, ainsi que des profits, des pertes et des provisions hors trésorerie et certains autres coûts. Ces charges sont présentées dans les frais de vente et charges générales et administratives.

(f) Ce poste représente la charge d’impôt sur le résultat sur les ajustements imposables au moyen du taux d’impôt de la juridiction applicable. (g) Le nombre d’attributions fondées sur des actions utilisé dans le nombre moyen pondéré dilué d’actions ordinaires en circulation pour calculer le bénéfice net ajusté dilué par action est déterminé à l’aide de la méthode du rachat d’actions conformément aux IFRS.



Produits des activités ordinaires par région

Le tableau qui suit présente un résumé de nos produits des activités ordinaires par région en fonction du lieu de facturation du commerçant :

Trimestres clos les

31 décembre Variation Exercices clos les

31 décembre Variation (en milliers de dollars américains,

sauf les pourcentages) 2021

$

2020

$

$ % 2021

$

2020

$

$ % Produits des activités ordinaires Amérique du Nord 76 229 52 001 24 228 47 % 301 257 183 803 117 454 64 % Europe, Moyen-Orient et Afrique 127 856 58 884 68 972 117 % 394 758 176 771 217 987 123 % Amérique latine 6 404 3 315 3 089 93 % 22 841 10 771 12 070 112 % Asie-Pacifique 1 386 1 707 (321 ) (19 )% 5 670 4 881 789 16 % 211 875 115 907 95 968 83 % 724 526 376 226 348 300 93 %

Rapprochement des produits des activités ordinaires générés en interne et de la croissance interne des produits des activités ordinaires avec les produits des activités ordinaires

Trimestres clos les

31 décembre Exercices clos les

31 décembre (en milliers de dollars américains, sauf les pourcentages) 2021

$

2020

$

2021

$

2020

$

Produits des activités ordinaires 211 875 115 907 724 526 376 226 Ajustements pour tenir compte des entreprises acquises ou cédéesa) (32 740 ) — (123 659 ) (2 524 ) Produits des activités ordinaires générés en interne 179 135 115 907 600 867 373 702 Croissance des produits des activités ordinaires 83 % 93 % Croissance interne des produits des activités ordinaires 55 % 61 %

a) La société a acquis Smart2Pay Technology & Services B.V. le 2 novembre 2020, Base Commerce le 1er janvier 2021, Mazooma le 3 août 2021, ainsi que Simplex et Paymentez le 1er septembre 2021. En mai 2020, la société a cédé CreditGuard.