Colheita de Capacetes Comerciais Impacta El Salvador com seu Novo Modelo Educacional de Tecnologia Financeira

MIAMI, March 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Representantes da Harvest Trading Cap estarão presentes em El Salvador em 28 de fevereiro de 2022, o país que tem sido um defensor da Lei Bitcoin naquele país. O Presidente Nayib Bukele entregou o projeto de lei à Assembléia Legislativa, através da Ministra da Economia, María Luisa Hayem.



Os executivos da Harvest Trading Cap foram recebidos pelo Deputado Suplente do Departamento de Santa Ana Sr. José Safie e pelo Reitor da Universidade Autônoma de Andragogia, Guatemala Dr. Roberto Torres.

A primeira instância Jairo González , MA CEO da Harvest Trading Cap acompanhado pelo Diretor Executivo de Harvest Trading Cap Academy Lic. Gregorix Polanco e comitiva, realizou uma reunião com a prefeita de Tepecoyo Sra. Janneth Gonzalez. Onde Gonzalez desenvolveu a projeção do departamento educacional Harvest Trading Cap Academy também expressou seu compromisso de beneficiar as pessoas que vivem na comunidade. Ele acrescentou que "seu objetivo é educar e impactar cada pessoa da comunidade, facilitando a compreensão da utilidade das novas tecnologias financeiras (FINTECH)".

Também realizaram uma reunião com a presidente e representante legal da Fundação Jerusalém Sra. Laura Ventura, convidados presentes; o Deputado do Departamento de Santa Ana Sr. José Safie e o Reitor da Universidade Autônoma de Andragogia, Guatemala Dr. Roberto Torres.

Nesta reunião eles discutiram a promulgação de serviços educacionais, onde a idéia principal da reunião é criar fontes de emprego com as bolsas que serão fornecidas através da Fundação Jerusalém e, que eles possam ter acesso a todos os serviços que representam Harvest Trading Cap : tais como consultoria, gestão de negócios com nova tecnologia financeira, desenvolvimento de fichas, segurança informática, NFT e novos produtos FINTECH.

A Lei Bitcoin é uma lei aprovada em 8 de junho de 2021 pela Assembléia Legislativa de El Salvador, com 62 votos a favor e 19 votos contra. A lei significou a adoção do Bitcoin em El Salvador, tornando-o o primeiro país do mundo a aprovar o uso da moeda criptográfica.

As propostas educacionais da Harvest Trading Cap e seu departamento educacional Harvest Trading Cap Academy é ensinar a gestão de tecnologias e ativos digitais como o Bitcoin, com tal treinamento a população salvadorenha pode receber os benefícios oferecidos por seu país em aprovação de suas leis financeiras.

Fotos deste comunicado podem ser encontradas em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/49bcd8ba-614e-4a7f-a83c-4ddb7a42d206/pt

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/73466363-ebae-457a-a71a-48753059294d/pt

Vídeo deste comunicado disponível em:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f68996a1-69a3-4929-94b9-8e5150e607f7/pt