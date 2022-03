Muutos Fingrid Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksiin yhtiökokoukselle

English Finnish

Pörssitiedote 8.3.2022

Fingrid Oyj julkaisi 20.1.2022 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan hallituksen uudeksi jäseneksi ehdottama Pekka Tolonen on henkilökohtaisiin syihin vedoten ilmoittanut, ettei ole enää käytettävissä kyseiseen tehtävään. Tämän vuoksi Fingridin osakkeenomistajien nimitystoimikunta on päättänyt muuttaa ehdotuksensa kohtaa 1 seuraavasti:

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen uudeksi jäseneksi valitaan Pekka Tolosen sijasta Sami Kurunsaari.

Sami Kurunsaari, energiatekniikan diplomi-insinööri, Suomen kansalainen. Kurunsaari on toiminut 2018 vuodesta alkaen CEO Nordics tehtävässä Landis+Gyr konsernissa, vastaten pohjoismaiden ja Baltian liiketoiminnasta. Aiemmin Kurunsaari on toiminut Relacom konsernin eri johtotehtävissä vuosina 2016–2018 ja 2012–2014, Schneider Electricin Suomen Energy liiketoiminnan johdossa vuosina 2014–2016, Suomen jakeluverkkojohtajana Fortum Distributionissa vuosina 2011–2012, johtajana ICECAPITAL Pankkiiriliikke Oy:ssä vuosina 2010–2011, sekä Eltel Networks konsernin eri johtotehtävissä sekä Suomessa että ulkomailla vuosina 2001–2010. Lisäksi Kurunsaari on Turun Tunnin Juna Oy:n ja Landis+Gyr Oy:n hallituksien jäsen.



Sami Kurunsaari on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Kurunsaari on antanut suostumuksensa valintaan.

