Nouvelles mises à jour pour les abonnés de CorelDRAW Graphics Suite

OTTAWA, 08 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CorelDRAW Graphics Suite, la solution de conception graphique professionnelle pour l'illustration vectorielle, la mise en page, la retouche de photos, la typographie et la collaboration, a introduit aujourd'hui plusieurs mises à jour pour les abonnés. Ces mises à jour permettent aux concepteurs d'optimiser leur créativité et leur productivité, tout en restant connectés avec leurs clients et leurs collègues dans un monde où le travail à distance prend de plus en plus d'importance.



La solution de conception tout-en-un offre une nouvelle expérience d'apprentissage personnalisée qui permet aux utilisateurs d'élargir leurs connaissances et leurs compétences en fonction de leurs besoins et intérêts uniques. Dans le même temps, l'accès à la collaboration en temps réel permet aux clients et aux équipes de travailler ensemble en tout lieu. En outre, les mises à jour comprennent l'accélération de la retouche de photos, ainsi que des améliorations permettant de gagner du temps avec une variété de fonctions de la suite, ce qui permet aux concepteurs de réaliser plus rapidement que jamais leur vision créative unique.

John Falsetto, Responsable des produits graphiques et bureautiques a déclaré, « La façon dont nous travaillons a radicalement changé et les employés ont besoin de solutions qui leur permettent d'exploiter leur génie créatif, de collaborer avec d'autres personnes et de rester très connectés. Les dernières mises à jour vers CorelDRAW Graphics Suite accélèrent notre mission visant à démocratiser la conception et à libérer le pouvoir de la créativité dans toutes les entreprises. Les organisations peuvent désormais tirer parti de la diversité des esprits et des idées de leur personnel plutôt que de limiter la créativité à certains départements, ce qui améliore l'engagement des employés, stimule la productivité et favorise la croissance de l'entreprise. »

Les abonnés de CorelDRAW® Graphics Suite peuvent profiter d'un moyen plus souple de rester à jour en accédant aux outils les plus récents, aux fonctions améliorées et aux supports d'apprentissage. Ils ont également accès à des polices supplémentaires, à des modèles créatifs et à une assistance pour les dernières technologies afin de maximiser leur potentiel créatif. Les nouvelles mises à jour réservées aux abonnés comprennent :

Les abonnés peuvent créer rapidement des images de haute qualité grâce aux améliorations apportées à la retouche de photos : les utilisateurs bénéficient d'un regain de créativité grâce aux nouvelles présélections d’ajustement non destructrices empilables et obtiennent des résultats de qualité supérieure jusqu'à 10 fois plus rapidement grâce au menu fixe/inspecteur Ajustements amélioré dans Corel PHOTO-PAINT™. Des filtres d’ajustement supplémentaires et de nouvelles options d'édition pour les filtres existants permettent de produire des résultats de haute qualité plus rapidement que jamais. Le nouveau flux de travail d'ajustement d'image permet aux abonnés d'organiser les présélections en catégories personnalisées ou de choisir parmi une nouvelle collection de styles de présélections conservés, et vous pouvez désormais enregistrer les paramètres des filtres d'ajustement pour une utilisation ultérieure facilitée.





Pour en savoir plus sur les mises à jour pour les abonnés de CorelDRAW Graphics Suite, rendez-vous sur : www.coreldraw.com.

Prix et disponibilité

CorelDRAW Graphics Suite est disponible sous Windows, macOS, le Web, sur iPad et appareil mobile en français, anglais, allemand, italien, espagnol, portugais, néerlandais, polonais, tchèque, russe, chinois simplifié et traditionnel, turc, suédois et japonais. Le prix de l'abonnement est de 269 $ USD / 359 € par an. CorelDRAW Graphics Suite 2021 est disponible sous forme d’achat et paiement unique au prix de vente conseillé de 549 USD $ / 769 €. Les prix en euro s'entendent TVA comprise.

L'accès aux fonctions de retouche de photos améliorées, à l'expérience d'apprentissage optimisée, à la collaboration en temps réel, à la gestion dynamique des ressources, aux polices supplémentaires, aux modèles créatifs et aux améliorations des fonctions inspirées par les clients est disponible exclusivement avec un abonnement CorelDRAW Graphics Suite ou avec une licence complétée par une maintenance.

Les entreprises et établissements d’enseignement clients peuvent tirer parti des options de licences en volume et de maintenance, dont les avantages incluent le déploiement du logiciel et la prise en charge de la virtualisation.

Pour en savoir plus sur les licences pour les entreprises pour CorelDRAW Graphics Suite, rendez-vous sur www.coreldraw.com/business, et pour des informations complémentaires concernant les licences éducation pour CorelDRAW Graphics Suite, rendez-vous sur www.coreldraw.com/education/.

À propos de Corel

Toute la gamme de produits Corel fournit aux millions de travailleurs du savoir connectés du monde entier les outils dont ils ont besoin pour atteindre de nouveaux niveaux de productivité. Corel est l'un des principaux éditeurs de logiciels dont les marques figurent parmi les plus connues dans l'industrie et permettent aux individus et aux équipes de créer, collaborer et livrer des résultats exceptionnels. Notre succès est porté par notre engagement inébranlable à offrir une vaste gamme d’applications innovantes, notamment CorelDRAW®, MindManager®, Parallels® et WinZip®, conçues pour inspirer nos utilisateurs et les aider à atteindre tous leurs objectifs. Pour en savoir plus sur Corel, rendez-vous sur le site www.corel.com.

