2022 nr. 1 - Sanistål A/S offentliggør Årsrapport 2021

Aalborg, den 8. marts 2022

Sanistål Årsrapport 2021 - Fortsat forbedring af indtjeningen

Bestyrelsen i Sanistål A/S har godkendt den reviderede årsrapport for 2021 med flg. hovedpunkter:

Driftsresultatet forbedret med 49% i 2021

Sanistål opfyldte forventningerne til 2021 og øgede driftsindtjeningen med 49% i et godt marked:

Omsætningen steg 7,6% til 3.499 mio. kr. (2020: 3.251 mio. kr.). Den danske forretning voksede 8,4% efter stigende salg til alle kundekategorier, mens væksten i Østeuropa var 2,4%.

Det digitale salg gennem webshop, app, EDI og koncepter steg 16% og tegnede sig for 46% af moderselskabets omsætningslinjer mod 40% i 2020.

Det rapporterede driftsresultatet (EBITDA) blev 170 mio. kr. mod 114 mio. kr. i 2020. Forbedringen skyldes stigende salg, bedre bruttomargin samt fortsat omkostningsstyring. ROIC blev 15,6% mod 1,6% i 2020.

Driftsresultatet EBITDA før engangseffekter blev forbedret til 199 mio. kr. mod 130 mio. kr. i 2020. EBITDA-marginen før engangseffekter steg 1,7 procentpoint til 5,7%.

Resultatet af primær drift (EBIT) blev 35 mio. kr. mod et underskud på -13 mio. kr. i 2020.

Årets resultat blev 17 mio. kr. mod et underskud på -21 mio. kr. i 2020.

Yderligere indtjeningsforbedring i 2022

Sanistål venter en yderligere forbedring af driftsindtjeningen i 2022. Fremgangen vil blive drevet af besparelser ved reorganisering af salgsorganisationen med henblik på at optimere forretningsstruktur og omkostningsbase.

Omsætningen i 2022 ventes at blive i niveauet 3,5 mia. kr. med en organisk vækst i niveauet 3 %

Driftsresultatet EBITDA før engangseffekter i 2022 ventes at stige til 210-240 mio. kr. svarende til en forbedring på 6-21% i forhold til 2021.

Sanistål har øget varelagrene for at sikre høj varetilgængelighed for kunderne i en usikker situation. Varebeholdningerne var ultimo 2021 på 549 mio. kr. 13% højere end ved udgangen af 2020.





Ny strategi lanceres i 2022

Inden sommeren 2022 lanceres en ny forretningsstrategi for de kommende 3 år, der vil styrke Saniståls forretningsevne, så den stærke forbedring af rentabilitet og marginer kan fortsætte - blandt andet gennem en række digitale transformationsprojekter. Vi kommer ydermere til at arbejde mere systematisk med talentudvikling og employer branding, da det har stor indflydelse på vores evne til at udvikle og tiltrække de rigtige medarbejdere i fremtiden.

Claudio K. Christensen, Saniståls nye administrerende direktør, siger:

”Vi vokser nu med markedet og indtjeningen nærmer sig brancheniveau. Det er positivt efter nogle år, hvor der er brugt mange kræfter på de indre linjer med SAP-implementering, restruktureringer, organisationsændringer mv. Driften er stabil, omkostningerne er tilpasset, og vi har udviklet en række nye værktøjer og platforme. Derfor er vi nu klar til at tage næste skridt, hvor vi sætter endnu stærkere ind for at skabe værdi for både leverandører, kunder og aktionærer.”

