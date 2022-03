Un nouveau guide propose des stratégies pour réduire les obstacles pour les femmes dans la profession actuarielle

English French

OTTAWA, 08 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les femmes actuaires continuent de faire face à des défis en matière de diversité, d’équité et d’inclusion des genres. Les obstacles varient en fonction du milieu de travail, mais les éléments communs incluent un manque de mentors et de parrains d’expérience, une faible représentation des genres dans la haute direction et une culture de travail d’exclusion.



Bien que certaines tendances prometteuses montrent que davantage de femmes apportent leurs compétences et leur voix à la profession actuarielle, l’Institut canadien des actuaires (ICA) reconnaît qu’il reste encore du travail à faire. À cette fin, l’ICA est fier de diffuser le rapport Les femmes dans la profession actuarielle – Accroître la diversité de genre, l’équité et l’inclusion dans le domaine actuariel en accord avec la Journée internationale des femmes.

Se fondant sur les conclusions d’un groupe de discussion formé de femmes actuaires de divers horizons, le guide décrit les défis auxquels sont confrontées les femmes dans la profession actuarielle et propose des stratégies pratiques pour améliorer l’environnement de travail pour les femmes et favoriser leurs opportunités d’avancement professionnel.

« L’ICA croit fermement à la réduction des obstacles et à la nécessité d’offrir des opportunités d’évolution équitables pour tous nos membres », déclare Jacqueline Friedland, FICA, présidente de l’ICA. « Nous croyons que nos employeurs actuariels, nos partenaires de l’industrie ainsi que nos membres trouveront ce guide utile au moment d’évaluer leurs propres pratiques en matière d’emploi et leur culture organisationnelle sous l’angle de la diversité. »

Lire le rapport complet.

L’ICA célèbre également la Journée internationale des femmes avec un épisode spécial de son balado Voir au-delà du risque sur la façon dont les actuaires travaillent pour #Briserlespréjugés.

Contact pour les médias

Josée Gonthier

Gestionnaire, communications

Institut canadien des actuaires

josee.gonthier@cia-ica.ca

613-236-8196, poste 106

L’Institut canadien des actuaires (ICA) est l’organisme de qualification et de gouvernance de la profession actuarielle au Canada. Nous élaborons et maintenons des normes rigoureuses, partageons notre expertise en gestion du risque et faisons progresser la science actuarielle pour le bien-être financier de la société. Nos plus de 6 000 membres utilisent leurs connaissances en mathématiques, en statistiques, en analyses de données et en affaires dans le but de prodiguer des services et des conseils de la plus haute qualité pour aider à assurer la sécurité financière de toute la population canadienne.