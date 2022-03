Brunswick se lance dans l’exploration pour le lithium avec un portefeuille de propriétés de l’échelle d’un district au Québec

MONTRÉAL, 08 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (« BRW » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer le lancement d’un programme majeur d’exploration préliminaire pour le lithium de longue portée au Québec et dans les Maritimes, avec le jalonnement initial de plusieurs blocs de claims en terrain favorable répartis dans la partie sud de la région de l’Abitibi au Québec. En tout, 618 claims répartis en 12 blocs et totalisant 35 440 hectares ont été acquis et sont regroupés sous le projet Pontiac Lithium. Les claims couvrent des intrusions pegmatitiques connues, qui sont les roches encaissantes du spodumène, le minerai de lithium de roche dure le plus commun et ayant la plus grande valeur commerciale. Tous les blocs de claims sont situés sous la Province géologique du Pontiac, au sud de la Faille de Cadillac-Larder Lake, et sont accessibles par la route à partir de Rouyn-Noranda, Malartic ou Val-d’Or.

M. Killian Charles, président de BRW, a déclaré : « Cette acquisition de claims que nous annonçons aujourd’hui est le début d’une nouvelle offensive pour Exploration Brunswick, qui se lance dans l’exploration préliminaire pour des métaux critiques comme le lithium, le nickel et l’étain, en bâtissant sur notre portfolio pour l’étain annoncé récemment. Les paramètres fondamentaux pour l’étain et le lithium sont incroyablement forts; ces métaux ont été les plus performants en 2021 et nous nous attendons à ce que ni la demande ni le cours au comptant pour ces substances recherchées ne chute de sitôt. »

« Peu de sociétés recherchent activement de nouvelles découvertes dans le secteur du lithium et les efforts d’exploration actuels ciblent surtout les gîtes historiques. En tirant profit de notre expertise en exploration, nous avons été en mesure de jalonner plusieurs secteurs avec un contexte géologique et lithogéochimique favorable, où il y a eu peu d’exploration historique pour le lithium. Nous croyons qu’il existe un excellent potentiel de découvrir de nouvelles pegmatites à spodumène dans l’Est du Canada, et nous sommes extrêmement heureux de lancer ce qui sera une saison de terrain très occupée à compter du deuxième trimestre de 2022. Nous avons commencé à délimiter une multitude de nouvelles cibles très prometteuses pour le lithium ailleurs au Québec et jusque dans les provinces maritimes. »

Paramètres fondamentaux du marché du lithium

Le marché du lithium est en pleine croissance puisque les batteries au lithium-ion, utilisées principalement dans les véhicules et les petits appareils électroniques, crée une demande qui a déjà outrepassé l’offre mondiale. La forte hausse de la demande est largement attribuable aux gouvernements occidentaux qui préconisent la décarbonation tout en cherchant à réorienter leurs économies vers des sources d’énergie durables.

En 2021, le cabinet-conseil en marchés Adamas Intelligence a estimé que les achats de véhicules électriques (« VE ») avaient grimpé de 89 % d’une année à l’autre et que le marché n’était pas près de s’essouffler. Cette forte hausse de la demande pour les VE dans le monde a entraîné des investissements massifs dans l’industrie automobile, afin de développer et de faire progresser ce marché émergent avec des investissements prévus de plus de 200 milliards de dollars en 2020 seulement.

Fait important à noter, l’industrie minière ne réussit pas à répondre à la demande courante et prévue. Le prix du carbonate de lithium, la composante la plus courante des batteries au lithium, a pratiquement été multiplié par dix au courant de la dernière décennie. Les prix ont grimpé de plus de 500 % depuis 2020 et restent à des niveaux presque inégalés.

La production mondiale de lithium provient présentement de trois différents types de gisements :

Saumures : Typiquement, il s’agit de grands gisements continentaux salins affichant de basses teneurs (moins de 2000 ppm lithium). La majorité des ressources et de la production mondiales de carbonate de lithium est présentement issue des gisements de saumures de lithium. Ces gisements se sont formés par évaporation d’anciennes mers ou de sources naturelles existantes riches en sels. Les marais salants résultants sont exploités pour récupérer les saumures liquides souterraines. Mondialement, les saumures sont concentrées dans le « Triangle du lithium » dans les Andes septentrionales, en Bolivie, au Chili et en Argentine. Le traitement du lithium à partir de saumures requiert typiquement de grandes quantités d’eau, ce qui est une contrainte majeure dans cette région aride. On inclut également dans ce type de gisement le lithium produit à partir de sources géothermiques montrant des concentrations élevées en lithium. Il s’agit toutefois d’une source mineure de lithium dans le monde actuellement.

Argiles riches en lithium : Il s'agit aussi de gisements de grande envergure et à basse teneur (2000-6000 ppm lithium), mais qui sont encaissés dans des roches tendres (argiles). Ce type de gisement représente actuellement la plus petite source de lithium, en raison de la nécessité de recourir à l'extraction à ciel ouvert et de la métallurgie plus complexe. Le Nevada est l'un des grands bassins de ressources au monde et une mine est présentement en activité en Amérique du Nord.

Pegmatites : Ces gisements sont les plus petits mais les teneurs se comptent en pourcentages (habituellement entre 1 et 2 % lithium), donc nettement plus élevées que dans les saumures ou les argiles. Les pegmatites sont exploitées pour extraire le spodumène, un minéral riche en lithium, dont un concentré commercial est produit pour traitement. D'autres minéraux lithinifères présents dans les pegmatites, comme le mica de lithium (lépidolite), n'ont pas une grande valeur commerciale. En raison des faibles niveaux d'impuretés et de la métallurgie relativement simple par rapport aux autres types de gisements, les pegmatites à spodumène figurent parmi les premières sources de lithium et conservent une importante part de marché. Le plus grand producteur de lithium de roche dure au monde et la mine à la teneur la plus élevée au monde, la mine Greenbushes en Australie, est une pegmatite riche en lithium. Exploration Brunswick entend axer ses travaux d'exploration sur ce type de gisement.



Le gîte Jadar de Rio Tinto situé en Serbie, qui renferme des ressources en lithium de calibre mondial, est un autre important gîte de lithium. Le principal minerai est un minéral du nom de jadanite, un minéral peu commun riche en bore et lithium. Il s’agit du seul gîte connu de ce genre au monde mais il n’est pas en production actuellement.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été révisés et approuvés par M. Robert Wares, géo., chef de la direction et président du conseil d'administration d’Exploration Brunswick.

À propos d’Exploration Brunswick

La Société est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se consacre à l’exploration préliminaire pour les métaux requis pour la décarbonation et la transition énergétique, avec un accent particulier sur le lithium, l’étain et le cuivre. La Société vise à faire avancer rapidement le plus grand portefeuille de propriétés d’exploration préliminaire pour le lithium dans l’Est du Canada.

M. Killian Charles, président (info@BRWexplo.com).

