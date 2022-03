Metro Chaîne D’Approvisionnement fait un don de 25 000 $ à la Fondation canadienne des femmes pour aider à faire progresser l'égalité des sexes

English French

TORONTO, 08 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Metro Chaîne D’Approvisionnement a fait un don de 25 000 $ à la Fondation canadienne des femmes afin de faire progresser l'égalité des sexes et d'aider les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre à sortir de la violence, de la pauvreté, et à acquérir confiance et leadership.



« Depuis plus de 30 ans, la Fondation canadienne des femmes aide les personnes et les groupes locaux qui en ont le plus besoin », a déclaré Martin Graham, président de groupe de Metro Chaîne D’Approvisionnement. « Le soutien des communautés à l'échelle locale et mondiale est un objectif fondamental pour Metro Chaîne D’Approvisionnement et nous sommes heureux de pouvoir faire avancer l'important travail de la Fondation en devenant un partenaire corporatif ».

En tant que chef de file national du mouvement pour l'égalité des sexes au Canada, la Fondation canadienne des femmes concentre ses efforts sur le soutien des personnes qui font face aux plus grands obstacles et ont le moins accès aux services pertinents, notamment les femmes, les personnes à faible revenu, les communautés noires, autochtones et racialisées, les personnes handicapées, les personnes qui s'identifient comme 2SLGBTQI+ et les personnes immigrantes.

Par le biais du financement, de la recherche, de la défense des intérêts et du partage des connaissances, la Fondation s'efforce d'obtenir des changements systémiques. Depuis son lancement en 1991, la Fondation a recueilli plus de 130 millions de dollars par le biais de dons et de partenariats et a financé plus de 2 500 programmes à travers le pays.

« La Fondation canadienne des femmes est reconnaissante du généreux soutien de Metro Chaîne D’Approvisionnement », a déclaré Paulette Senior, directrice générale et présidente de la Fondation canadienne des femmes. « Avec 30 ans de gains en matière d'égalité entre les sexes maintenant menacés, nous devons plus que jamais investir dans des services de soutien solides qui répondent aux besoins critiques des communautés et font progresser la justice entre les sexes. Ce don se traduit par un impact à plusieurs niveaux : il soutient des programmes visant à aider les femmes, les filles et les personnes de diverses identités de genre à sortir de la violence, de la pauvreté, et à acquérir confiance et leadership, et il nous aide à préconiser des changements qui feront progresser l'égalité des sexes dans tout le Canada, maintenant et à l'avenir ».

Pour en savoir plus sur la Fondation canadienne des femmes, visitez le site canadianwomen.org

À propos de Metro Chaîne D’Approvisionnement

Metro Chaîne D’Approvisionnement est un partenaire de solutions stratégiques en matière de chaîne d'approvisionnement pour certaines des organisations les plus reconnues et à la croissance la plus rapide au monde. Gérant plus de 12 millions de pieds carrés dans plus de 80 sites en Amérique du Nord et en Europe avec une équipe de 6 000 personnes, Metro Chaîne D’Approvisionnement est la plus grande entreprise privée de solutions de chaîne d'approvisionnement au Canada. Depuis plus de 40 ans, l'envergure, les capacités étendues et la structure entrepreneuriale de Metro Chaîne D’Approvisionnement lui ont permis de répondre aux besoins les plus exigeants de ses clients en matière de chaîne d'approvisionnement, y compris la création de réseaux complexes d'exécution du commerce électronique et de livraison du dernier kilomètre.

