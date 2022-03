Agfa-Gevaert: Spire Healthcare, een van de grootste aanbieders van particuliere gezondheidszorg in het VK, kiest Agfa’s DR, powered by MUSICA®, voor een aanzienlijk aantal van zijn 40 ziekenhuizen

English Dutch





Het langetermijncontract omvat naar verwachting meer dan 60 DR-systemen, voor mobiele en fixed DR, die een hoge beeldkwaliteit, een lage dosis en een intuïtieve workflow garanderen.

Mortsel, België – 08 maart 2022 – 14:00 CET

De kwalitatief hoogwaardige, plafond bevestigde DR 600 levert een gestroomlijnde workflow, verhoogde patiënten doorstroming en uitstekende beeldkwaliteit aan een lage dosis.

Met de intelligente, dynamische DR 800 kunnen algemene radiografie- en fluoroscopie-onderzoeken, evenals kleine interventieprocedures in één ruimte worden uitgevoerd, met één enkele investering.

De baanbrekende mobiele DR 100S, ontworpen in samenwerking met gebruikers over de hele wereld, combineert snelle, hoogwaardige DR-beeldverwerking met een uitstekende wendbaarheid en gebruiksgemak.

Zoals alle DR-systemen van Agfa, worden de DR 600, DR 800 en DR 100S versterkt door MUSICA. Het MUSICA Imaging Workstation verbetert de workflow en productiviteit met een enkele, intuïtieve interface voor efficiënte DR-imaging.

Spire Healthcare, een toonaangevende onafhankelijke ziekenhuisgroep in het Verenigd Koninkrijk die in 2020 op maat gemaakte, gepersonaliseerde zorg leverde aan bijna 750.000 opgenomen- en dag patiënten, heeft ervoor gekozen om een aanzienlijk aantal van zijn 40 ziekenhuizen in de hele VK met Agfa-systemen en oplossingen voor directe radiografie (DR) uit te rusten. Agfa zal gedurende het langetermijncontract de voorkeursleverancier zijn van mobiele röntgen-, plafond-röntgenkamers en fluoroscopie kamers.

“We gebruiken Agfa’s DR reeds op twee van onze locaties en zijn erg tevreden met de resultaten; ze leveren de hoge beeldkwaliteit, lage dosis en intuïtieve workflow die we nodig hebben om de beste persoonlijke zorg aan onze patiënten te bieden. Door onze keuze om Agfa’s DR systemen de komende drie jaar in een aanzienlijk aantal van onze ziekenhuizen te installeren, zijn we ervan overtuigd dat we de beste beslissing nemen om onze missie te ondersteunen om hoge zorgstandaarden te leveren, met integriteit en compassie en vanuit hoogwaardige faciliteiten”, zegt Ben Foxley, hoofd inkoop van Spire Healthcare.

“We zijn verheugd dat Spire Healthcare, op basis van hun praktijkervaring met Agfa en onze DR-oplossingen, ervoor heeft gekozen om ons hun vertrouwen te schenken en een nauwere en langdurigere relatie met onze organisatie aan te gaan”, zegt Martin Tew, Sales Director UK & Ierland voor Agfa.

Georges Espada, Global Head of Digital Radiography business bij Agfa voegt toe: 'We zijn vastbesloten om intelligente oplossingen aan radiologieafdelingen te bieden en hen concrete antwoorden te geven die voldoen aan hun werkelijke behoeften. Deze overeenkomst met Spire Healthcare laat zien dat we op de goede weg zijn door uitzonderlijke gebruiksvriendelijkheid, hoge kwaliteit en lage dosis te leveren.”

Maximale productiviteit en kwaliteit

De hoogwaardige, plafond bevestigde DR 600 biedt radiologie afdeling een complete en geïntegreerde oplossing die hoogwaardige beelden en maximale veelzijdigheid biedt. Het maakt de workflow efficiënter en verhoogt daardoor de patiënten doorstroming, waardoor de ervaring van zowel patiënten als operators wordt verbeterd met technologieën zoals ZeroForce-manoeuvreerbaarheid en EasyStitch imaging voor een beeld van het volledige been/de volledige wervelkolom.

Uitzonderlijke mobiele ergonomie en wendbaarheid

De baanbrekende DR 100S combineert een opmerkelijk smalle breedte en een licht gewicht met een krachtige generator en beeldverwerking. De motoraangedreven DR 100S levert snelle, hoogwaardige DR-imaging, snelle beeldverwerking, uitstekende manoeuvreerbaarheid en gebruiksgemak, voor comfortabele beeldverwerking naast het bed. De tube head met ZeroForce-technologie maakt handmatige beweging bijna moeiteloos in alle drie de assen.

Een flexibele oplossing voor fluoroscopie en algemene radiografie

De veelzijdige DR 800 kan een volledige reeks radiografie- en fluoroscopie onderzoeken aan met één enkele investering en zonder extra gespecialiseerde röntgenkamers. De zorgverlener kan ervoor kiezen om met de patiënt in de röntgenkamer aan tafel te werken, of gebruik te maken van de remote-functionaliteit. LiveVision Technology maakt nauwkeurige dosisvrije positionering op afstand mogelijk, terwijl X-Team Technology de samenwerking tussen radiologen en technologen ondersteunt.

Lagere dosis en "in één keer goed" beeldverwerking

Zoals alle DR-systemen van Agfa, worden de DR 600, DR 800 en DR 100S versterkt met MUSICA beeldverwerking. Het MUSICA Imaging Workstation verbetert de workflow en productiviteit met een enkele, intuïtieve interface voor soepele, efficiënte DR-imaging. Agfa's nieuwste generatie gouden standaard MUSICA-beeldverwerking biedt 'in één keer goed'-imaging en ondersteunt ALARA-principes (zo laag als redelijkerwijs mogelijk) voor de stralingsdosis.

Over Agfa

Agfa ontwikkelt, produceert en distribueert een uitgebreid assortiment imagingsystemen en workflowoplossingen voor de grafische industrie, de gezondheidszorgsector, maar ook voor specifieke hi-tech industrieën zoals printed electronics en oplossingen voor duurzame energie.

Hoofdkantoor is gevestigd in België. De grootste productie- en onderzoekscentra bevinden zich in België, de Verenigde Staten, Canada, Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, China en Brazilië. Agfa is wereldwijd commercieel actief via verkooporganisaties in volledig eigendom in meer dan 40 landen.

