Bain Magique reconnu comme Meilleur lieu de travail pour les femmes pour une troisième année consécutive

MONTRÉAL, 08 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bain Magique annonce fièrement que l’entreprise fait partie de la liste des Meilleurs lieux de travail pour les femmes en 2022, pour une troisième année consécutive. Cette distinction souligne les efforts de Bain Magique pour l’atteinte de l’équité au travail et s’ajoute aux réussites de l’entreprise qui a aussi été reconnue pour son milieu de travail hybride la semaine dernière.



Pour être admissibles à ce titre, les entreprises doivent avoir un minimum de femmes dans l’équipe et être dotées de programmes et de pratiques qui favorisent le traitement équitable et l'avancement des femmes. La certification est finalement décernée selon les résultats d’un sondage sur la confiance mené auprès des employé(e)s par l’organisme Great Place to Work®.

« Nous avons toujours essayé de créer un environnement sécuritaire et respectueux où les gens sont traités de façon équitable, indépendamment de leur genre », dit Sophia Nardelli, vice-présidente aux ressources humaines. « Nous avons donc une politique sur l’équité des salaires et puis de nombreux programmes avant-gardistes qui encouragent les femmes à réussir dans leur carrière chez nous. »

Par exemple, depuis trois ans, Bain Magique participe aux formations en leadership de L’Effet A qui offrent du mentorat et des formations aux femmes menant à des possibilités d’avancement. Jusqu’ici, sept femmes de chez Bain Magique ont profité du programme; elles ont d’ailleurs toutes été promues. Outre ce programme, pour favoriser l’équilibre travail-famille, Bain Magique veille à offrir un maximum de flexibilité d’horaire et de lieu de travail.

« Chez Bain Magique, nous nous efforçons continuellement à éliminer les obstacles pour la promotion des femmes aux postes de haute direction, dans une industrie traditionnellement plus dominée par les hommes », dit Glenn Cotton, président et directeur général de Bain magique. « Il y a maintenant plus de femmes que jamais dans des postes de leaders, c’est génial de voir que nos efforts portent leurs fruits et contribuent réellement à nous faire atteindre l’équité en milieu de travail. »

Bain Magique détient la certification Great Place T o Work® et a remporté de multiples prix connexes ces dernières années, dont Meilleur lieu de travail au Canada et au Québec pendant cinq années consécutives, ainsi que les prix Meilleur lieu de travail dans les catégories suivantes : Femmes, Inclusion, Travail hybride, Bien-être mental et Fabrication. Bain Magique recrute actuellement pour son usine de Saint-Eustache, il y a environ 20 à 25 postes de disponibles. Pour en savoir plus sur Bain Magique, consultez le https://carrieres.bainmagique.com/fr/carriere-accueil .

Bain Magique en bref

L’entreprise Bain Magique a été fondée en 1984 à Montréal (Canada) par trois frères dont l’objectif était de trouver une façon de rénover les salles de bain sans entreprendre de travaux de démolition. Trente-cinq ans plus tard, grâce à son procédé unique de recouvrement de baignoire, Bain Magique a transformé plus de deux millions de salles de bain et est une marque connue et respectée de l’industrie. Bain Magique est le chef de file du marché de la fabrication et de l’installation de baignoires en acrylique, de recouvrements de baignoire, de douches, de recouvrements de douche et de murs monopièces de qualité supérieure. Les produits sont fabriqués dans deux usines (Québec et Tennessee) et vendus par plus de 250 détaillants aux États-Unis et au Canada. Bain Magique souhaite offrir des produits de qualité supérieure et un service hors pair à ses clients résidentiels et commerciaux. Pour plus de renseignements, rendez-vous à bainmagique.com.

