McPhy annonce ses résultats annuels pour l’exercice 2021

Chiffre d’affaires 2021 : 13,1 M€

Perte d’exploitation : -23,5 M€

Solide position financière de 177,2 M€ au 31 décembre 2021

Engagement dans une démarche RSE stratégique et structurée

Croissance et poursuite de l’industrialisation attendues en 2022

La Motte-Fanjas, le 08 mars 2022 - 17h45 CET - McPhy (Euronext Paris Compartiment C : MCPHY, FR0011742329), spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène zéro-carbone (électrolyseurs et stations de recharge), annonce aujourd’hui ses résultats pour l’exercice 2021, clos au 31 décembre, arrêtés ce jour par le Conseil d’administration de la Société.

En M€ 2021 2020 Variation Chiffre d’affaires 13,1 13,7 -4% Résultat opérationnel courant (23,5) (8,8) -168% Résultat opérationnel (23,5) (9,0) -161% Résultat financier (0,0) (0,3) 84% Résultat net (23,6) (9,3) -152% Trésorerie au 31 décembre 177,2 197,7 -10%

Jean-Baptiste Lucas, Directeur Général de McPhy, commente : « A l’issue d’un exercice 2021 marqué par un décalage dans le lancement des grands projets et la gestion d’un incident industriel, McPhy aborde 2022 avec une organisation renforcée et un carnet de commandes en nette augmentation. Le Groupe a renoué avec la conquête commerciale et est en ordre de marche pour déployer son portefeuille de projets grâce aux efforts d’industrialisation qui vont encore s’intensifier au cours de cette année. Citons parmi nos grands projets le renforcement de notre infrastructure industrielle en France et en Italie ; et un travail sur l'attractivité du Groupe dans un contexte de rapide et forte croissance des effectifs. McPhy s'engage en parallèle dans une démarche RSE stratégique et structurée, en parfaite cohérence avec le modèle d'affaires du Groupe, reposant sur l’accompagnement de clients nationaux et européens dans leurs trajectoires de décarbonation. L'année 2022 s'annonce riche en défis technologiques et industriels. La mise en œuvre de la stratégie de passage à l'échelle, doublée d'une situation financière solide et du plein engagement des équipes renforcent la confiance du Groupe dans ses perspectives de croissance. »

Reprise de l’activité au second semestre

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2021 s’établit à 13,1 M€ contre 13,7 M€ en 2020. La croissance attendue sur l’exercice a été notamment ralentie au 1er semestre par l’attentisme de certains acteurs dépendant de mécanismes de financements publics.

Le chiffre d’affaires est composé à 55% par la fourniture d’électrolyseurs (39% pour les électrolyseurs de grande capacité McLyzer et 16% pour la gamme Piel) et à 45% par les stations hydrogène McFilling.

La dynamique commerciale a connu un net rebond au cours du 2nd semestre, avec la signature de plusieurs commandes fermes1 telles que le projet R-Hynoca2 qui vise à implanter la première station hydrogène à Strasbourg ; le projet de la Centrale Électrique de l’Ouest Guyanais3 (« CEOG »), qui combine l’énergie photovoltaïque et un stockage massif d’électricité principalement sous forme d’hydrogène ; et une commande pour la fourniture d’une station hydrogène grande capacité dans l’ouest de la France4.

McPhy a en outre été sélectionné comme partenaire privilégié5 dans différents projets, avec la signature d’un accord de coopération (« Memorandum of Understanding ») pour le projet « Carlentini » avec Enel Green Power6 ; la sélection de McPhy comme fournisseur privilégié pour équiper, à Sines au Portugal, le projet GreenH2Atlantic7 d’une plateforme d'électrolyse de 100 MW. Le projet de partenariat stratégique avec Hype annoncé le 12 décembre dernier, qui prévoit la fourniture d’un électrolyseur alcalin de 2 à 4 MW et d’une station 800 kg / jour, n’a pas encore été formalisé et fait toujours l’objet de discussions.

La prise de commandes fermes sur l’exercice s’élève à 19 M€, portant le carnet de commandes à 20 M€ au 31 décembre 2021, en progression de +30% en comparaison avec l’exercice précédent.

L’ensemble des contrats pour lesquels McPhy a été retenu ou identifié comme partenaire privilégié à ce jour porte ses références à 191 MW et 95 stations.

Perte d’exploitation conforme aux prévisions, position de trésorerie toujours très solide

Compte tenu des efforts de développement, avec notamment une forte hausse des charges de personnel, nécessaires au passage à l’échelle industrielle et de l’impact financier de la fuite d’hydroxyde de potassium sur un équipement installé à Grenzach-Wyhlen en Allemagne pour un montant total de 5 M€8, la perte d’exploitation de l’exercice 2021 s’établit à -23,5 M€, inférieure à la prévision de -25 M€ annoncée dans le communiqué relatif au chiffre d’affaires annuel9.

La situation financière et bilantielle particulièrement saine de la Société contribue à limiter les frais financiers avec un résultat net qui s’établit à -23,6 M€.

La variation de trésorerie est de - 20,5 M€, en ligne avec les prévisions du Groupe et se décompose d’un cash-flow opérationnel négatif de -11,3 M€, de flux d’investissements de - 5,1 M€ dont près de - 3,5 M€ liés à la recherche et l’innovation et de -4,0 M€ liés au remboursement d’un Prêt Garanti Etat (« PGE »).

Au 31 décembre 2021, le Groupe dispose d’une trésorerie de 177 M€. Cette position financière solide et le soutien d’investisseurs et partenaires technologiques et commerciaux de premier plan permettent à McPhy de poursuivre la mise en œuvre de son changement d’échelle. Le Groupe poursuit ainsi le déploiement de sa feuille de route commerciale, de ses grands projets d’industrialisation, et sa structuration, à travers le financement de plans de croissance humains, technologiques et industriels propres à un leader de la filière hydrogène.

Plan de recrutements complété avec succès, mise en place de partenariats stratégiques

Sur un marché de l’emploi tendu et dans un domaine où les compétences clés sont très recherchées, McPhy a atteint son objectif de recrutement avec 44 nouveaux collaborateurs ayant rejoint le Groupe sur l’exercice 2021, notamment sur des postes hautement techniques et dont 75% dans les fonctions directes (ingénieurs, techniciens, opérateurs, etc.). Cette démarche active de recrutement s’inscrit dans le cadre de la stratégie globale « Invest in Our People » qui consiste en la fidélisation et le développement des talents du Groupe et au renforcement de l’attractivité de la société pour ses collaborateurs existants et futurs.

Par ailleurs, dans une logique de filière, le Groupe s’est attaché à renforcer son positionnement technologique et commercial à travers le déploiement de sa stratégie partenariale. McPhy a ainsi conclu plusieurs accords avec des acteurs majeurs de l’écosystème hydrogène, à l’instar de ceux signés avec TSG10, Plastic Omnium11 ou Hype12. Cette stratégie vise à la fois à bâtir une offre d’hydrogène décarboné en s’appuyant sur un réseau de partenaires de premier plan, et à développer une approche industrialisée et standardisée afin d’accroître la compétitivité de l’hydrogène, tant sur les usages liés à la mobilité que pour des usages industriels. Cette stratégie a également été déployée avec certains des actionnaires stratégiques du Groupe, comme Hynamics, filiale d’EDF dédiée à l’hydrogène, ou Technip Energies, afin de concourir à des appels d’offre de grande envergure.

Engagement dans une démarche RSE stratégique et structurée

Par nature, le modèle d’affaires McPhy repose sur l’accompagnement de clients nationaux et européens de l’industrie, de la mobilité et de l’énergie dans leurs trajectoires de décarbonation. Le Groupe participe ainsi à la transition énergétique et a décidé de s’engager dans une démarche RSE stratégique et structurée, en parfaite cohérence avec les activités du Groupe.

Fin 2021, McPhy a décidé, dans une logique volontariste à la fois ambitieuse et pragmatique, de formaliser et structurer son engagement RSE dans une démarche d’amélioration continue. Le Groupe a ainsi initié un diagnostic RSE/ESG avec pour objectif de définir une feuille de route McPhy à horizon 2025. Une gouvernance dédiée a été établie. Le comité RSE a en charge la mise en œuvre de cette feuille de route ; dont les premiers résultats et objectifs actualisés seront divulgués à partir du second semestre 2022.

Perspectives

Fort de la bonne orientation de son carnet de commandes, McPhy table sur le retour à une croissance soutenue de son activité en 2022 avec un rythme qui restera conditionné à la vitesse d’exécution des projets toujours soumis à des aléas réglementaires et techniques.

Un diagnostic stratégique réalisé par McPhy en début d’année a confirmé la pertinence de ses grandes orientations technologiques, et notamment son positionnement prioritaire sur l’alcalin pressurisé comme mode de production d’hydrogène vert le plus adapté pour les projets de grande envergure. Le Groupe entend poursuivre son effort de Recherche & Développement et accélérer la mise à l’échelle de son dispositif industriel.

Sur le segment électrolyseurs, le Groupe a lancé les travaux d’extension des capacités de production de son site industriel basé à San Miniato, en Italie. La construction d’une Gigafactory d’électrolyseurs, pour laquelle le site de Belfort a été pré-sélectionné, reste conditionnée notamment à l’obtention d’un financement dans le cadre de l’IPCEI. Initialement prévue fin 2021, la décision finale d’investissement devrait intervenir d’ici la fin du premier semestre 2022.

Sur le segment des stations hydrogène, McPhy travaille à l’aménagement de son nouveau site de production basé à Grenoble. McPhy prendra possession des lieux au printemps 2022 et amorcera un déménagement en plusieurs phases dans le courant du 2ème trimestre.

Hors Gigafactory, les investissements industriels devraient représenter près de 4 M€ en 2022.

Cet effort d’industrialisation va de pair avec un investissement dans les ressources humaines, illustré par l’embauche planifiée de 60 collaborateurs supplémentaires sur l’exercice 2022. McPhy ambitionne de doubler ses effectifs entre l’exercice 2020 et 2022, sur des fonctions critiques destinées à accompagner le passage à l’échelle industrielle du Groupe.



A noter que le conflit russo-ukrainien et les tensions géopolitiques associées pourraient avoir des conséquences de toutes natures susceptibles d’impacter les perspectives de McPhy.

Prochains événements financiers :

Assemblée Générale mixte des actionnaires , le 19 mai 2022

, le 19 mai 2022 Publication des Résultats semestriels, le 28 juillet 2022, après clôture des marchés

À propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production et distribution d’hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l’hydrogène zéro-carbone comme solution pour la transition énergétique. Fort de sa gamme complète dédiée aux secteurs de l’industrie, la mobilité et l’énergie, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications d’approvisionnement en matière première industrielle, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible ou encore de stockage et valorisation des surplus d’électricité d’origine renouvelable. Concepteur, fabricant et intégrateur d’équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l’international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes. McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémonique : MCPHY).

ANNEXES

Compte de résultat simplifié

(en millions d’euros) 2021 2020 Variation Chiffre d’affaires 13,1 13,7 -4% Autres produits 1,5 0,9 +57% Produits des activités courantes 14,6 14,6 0% Achats consommés (10,5) (7,4) +43% Charges de personnel (11,6) (8,9) +31% Charges externes (8,0) (6,0) +32% Dotations aux amortissements et provisions (8,0) (1,2) +591% Résultat opérationnel courant (23,5) (8,8) -168% Autres produits et charges opérationnels (0,0) (0,2) - Résultat opérationnel (23,5) (9,0) -161% Résultat financier (0,0) (0,3) - Charges d’impôt sur le résultat (0,0) (0,1) - Résultat net (23,6) (9,3) -152%

Tableau de flux de trésorerie

(en millions d’euros) 2021 2020 Résultat net de la période (23,6) (9,3) Capacité d’autofinancement (15,8) (7,3) Besoin en fonds de roulement 4,5 (0,0) Flux générés par l’activité opérationnelle (11,3) (7,3) Flux liés aux opérations d’investissements (5,1) (0,5) Flux liés aux opérations de financement (4,0) 192,5 Variation nette de la trésorerie (20,5) 184,7 Trésorerie à la clôture 177,2 197,7

Bilan

Actif (en millions d’euros) 2021 2020 Ecarts d’acquisition 2,5 2,5 Autres immobilisations 8,5 3,9 Autres actifs non courants 0,5 0,4 Actifs Non Courants 11,5 6,8 Stocks 4,3 2,8 Clients et autres débiteurs 11,1 12,0 Actifs d’impôts exigibles 0,7 0,7 Actifs financiers - - Trésorerie et équivalents de trésorerie 177,2 197,7 Actifs Courants 193,2 213,3 Total Actifs 204,8 220,1





Passif (en millions d’euros) 2021 2020 Capital 3,4 3,3 Primes d’émission 201,9 206,9 Actions propres (1,2) (0,0) Résultats cumulés non distribués (31,4) (12,9) Capitaux Propres 172,6 197,2 Provisions – part à plus d’un an 2,2 1,2 Emprunts et dettes financières - part à plus d’un an 3,5 2,5 Autres passifs non courants 0,6 0,6 Passifs Non Courants 6,4 4,3 Provisions – part à moins d’un an 6,5 0,5 Emprunts et dettes financières - part à moins d’un an 1,1 4,9 Fournisseurs et autres créditeurs 6,7 6,0 Autres passifs courants 11,5 7,2 Passifs Courants 25,8 18,7 Total Capitaux Propres et Passifs 204,8 220,1

