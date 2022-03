Lutte contre la iatrogénie : Claude Bernard, la base de données sur les médicaments et produits de santé qui sécurise la prescription

La iatrogénie1 est responsable chaque année de plus de 10 000 décès, plus de 130 000 hospitalisations et près de 1,3 million de journées d'hospitalisation, qui seraient évitables dans 45 à 70% des cas2. Lutter contre la iatrogénie est donc un véritable enjeu de santé publique et l’un des moyens qui consiste à sécuriser la prescription et la délivrance, aujourd’hui majoritairement numériques.

Logiciel médical et base Claude Bernard : le duo sécurité

Lutter contre la iatrogénie passe par la sécurisation de la prescription chez les médecins et de la délivrance chez les pharmaciens, largement équipés de la base de données sur les médicaments et produits de santé Claude Bernard (nouveau nom de BCB).

Associée à des dossiers patients bien structurés, la base Claude Bernard permet une sécurisation accrue en agissant comme une véritable intelligence artificielle pour l’aide et la sécurisation de la prescription, en détectant :

Les allergies du patient

Les interactions médicamenteuses avec des traitements en cours

Les contre-indications par rapport à l’état physiopathologique du patient

Les contre-indications liées à la grossesse et à l’allaitement

Les effets indésirables avec leur fréquence d’apparition et leur gravité

Les surdosages

Ces alertes permettent au professionnel de santé d’ajuster sa prescription, en modifiant un dosage, une posologie ou en proposant un autre produit et de contrôler les délivrances.

La base Claude Bernard, la référence des produits de santé

Claude Bernard recense plus de 300 000 médicaments et produits de santé mis à jour quotidiennement.150 000 professionnels de santé lui font confiance au quotidien, sur ordinateur, tablette ou application mobile.

Une nouvelle application mobile

La toute nouvelle application mobile Claude Bernard permet de sécuriser la prescription en visite et de bénéficier de l’intégralité des fonctions suivantes :

Recherche facile des produits : par scan du QR code, par nom du médicament, indication, composants ou encore par le laboratoire.

: par scan du QR code, par nom du médicament, indication, composants ou encore par le laboratoire. I nformation complète pour chaque produit : monographies et documents officiels, aide sur la posologie, accès aux données technico-règlementaires ou encore recherche des équivalents thérapeutiques.

: monographies et documents officiels, aide sur la posologie, accès aux données technico-règlementaires ou encore recherche des équivalents thérapeutiques. S egmentation unique des médicaments et produits de santé : classification hiérarchisée avec possibilité de filtrer les recherches en fonction de caractéristiques et qualifiants produits.

: classification hiérarchisée avec possibilité de filtrer les recherches en fonction de caractéristiques et qualifiants produits. Actualité : tensions d’approvisionnement, suspension ou arrêt de commercialisation, remise à disposition, changement de conditionnement ou encore rappel de lot.

Disclaimer

Le contenu de la base Claude Bernard doit être considéré comme un ouvrage scientifique faisant l’objet d’une consultation critique laissant aux professionnels de santé les responsabilités de la prescription, de la dispensation ou de l’administration notamment que le code de santé leur reconnaît. RESIP ne saurait garantir l´exactitude et l´exhaustivité des informations contenues au sein de la base Claude Bernard. En effet, bien que les données et les fonctionnalités de la base Claude Bernard soient élaborées avec extrêmement de vigilance, l’utilisateur doit être informé que du fait de la complexité de cette base de données sur les médicaments et les produits de santé, RESIP décline toute responsabilité pour les conséquences éventuelles pouvant résulter d’une erreur de prescription, de délivrance, d’administration ou plus généralement d’utilisation de la base Claude Bernard. Il en résulte que RESIP ne peut être tenue pour responsable des conséquences découlant de l’utilisation de la base Claude Bernard.

A propos de la base de données sur les médicaments et produits de santé Claude Bernard :

Filiale du Groupe Cegedim, RESIP (Recherches et Etudes en Systèmes Informatiques Professionnels) met à la disposition des professionnels de santé, la base de données scientifique d’aide à la prescription et à la délivrance de médicaments Claude Bernard (anciennement BCB). Première base de données sur les médicaments et produits de santé agréée dès 2008 par la Haute Autorité de Santé (HAS), Claude Bernard est intégrée aux logiciels métiers utilisé par les professionnels de santé en officine, en cabinet médical, dans les maisons de santé pluridisciplinaires et les établissements de soins : hôpitaux, cliniques et Ehpad.

La base Claude Bernard compte plus de 300 000 médicaments et produits de santé commercialisés référencés et mis à jour quotidiennement. 150 000 professionnels de santé lui font confiance au quotidien, sur ordinateur, tablette ou application mobile.

Pour plus d’informations : https://www.bcb.fr/

A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métier destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte plus de 5 600 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de 525 millions d’euros en 2021.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

1 La iatrogénie médicamenteuse désigne l'ensemble des effets indésirables provoqués par la prise d’un ou plusieurs médicaments. Source : https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/sante/medicaments/medicaments-et-situation-de-vie/iatrogenie-medicamenteuse

2 Source Leem : les entreprises du médicament.

