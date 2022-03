GROUPE PARTOUCHE : Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 : 98,1 M€ (contre 23,5 M€ en 2021) - Réouverture de tous les casinos, forte hausse du panier moyen, fréquentation toujours impactée par les mesures sanitaires

French English

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 : 98,1 M€ (contre 23,5 M€ en 2021)

Réouverture de tous les casinos, forte hausse du panier moyen, fréquentation toujours impactée par les mesures sanitaires

Amélioration de la trésorerie et remboursement anticipé du PGE

Paris, le 08 mars 2022, 18h00 - Groupe Partouche, un leader européen des jeux, annonce ce jour son chiffre d’affaires consolidé pour le 1er trimestre de l’exercice 2022 (novembre 2021 à janvier 2022).

En préambule, rappelons qu’au cours du 1er trimestre de l’exercice précédent « 2021 » (novembre 2020 à janvier 2021), tous les casinos français étaient fermés en vertu des mesures générales prises par le Gouvernement pour faire face à l'épidémie de Covid-19. À l’étranger, les casinos d’Ostende (Belgique) et Meyrin (Suisse) étaient également restés porte close. Le casino de Crans-Montana (Suisse) avait pu accueillir ses clients sur une courte période de 13 jours seulement avec des horaires réduits. Le casino de Djerba (Tunisie) était resté ouvert mais contraint par un couvre-feu. Seuls les jeux online suisses, déployés le 16 novembre 2020, et les jeux et paris online en Belgique étaient en activité.

Au 1er trimestre de l’exercice en cours (novembre 2021 à janvier 2022), les casinos du Groupe sont à nouveau tous ouverts, mais continuent de pâtir des contraintes sanitaires en place qui pèsent sur leur fréquentation :

En France : « passe sanitaire » et tests antigéniques et PCR payants et introduction du « passe vaccinal » à compter du 24 janvier 2022.





Cependant, si la fréquentation s’inscrit ainsi en forte baisse (-33,0%) par rapport au 1er trimestre 2020 (novembre 2019 à janvier 2020) dernière période d’exploitation pré-pandémie, le panier moyen progresse de +30,3% à 94 € sur la même période.

En Suisse : instauration du « passe vaccinal » à compter du 20 décembre 2021, levée depuis le 17 février 2022.





Par ailleurs, le 1er trimestre 2022 tient compte d’un effet périmètre lié à l’arrêt de l’exploitation des jeux et paris en ligne en Belgique et de la gestion du casino d’Ostende depuis le 29 juillet 2021 (au 1er trimestre 2021, le PBJ des jeux online et paris sportifs, le casino étant fermé, s’élevait à 23,7 M€ et à 13,6 M€ au 1er trimestre 2020, dont 10,4 M€ au titre des jeux online et paris sportifs).

Chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 : 98,1 M€ (contre 23,5 M€ en 2021)

En tenant compte des éléments précités, le Produit Brut des Jeux (PBJ) s’établit à 141,8 M€ sur le 1er trimestre 2022 contre 24,9 M€ par rapport à celui de 2021. On notera notamment la forte croissance des jeux online suisses dont le PBJ ressort à 3,2 M€ contre 0,6 M€ au 1er trimestre 2021. Après prélèvements, le Produit Net des Jeux (PNJ) s’inscrit en forte hausse à 82,5 M€ (contre 22,3 M€ en N-1).

Au global, le chiffre d’affaires du 1er trimestre 2022 s’établit à 98,1 M€, contre 23,5 M€ pour 2021 (x4,2) et 126,7 M€ pour 2020 en recul de -22,6% (à périmètre constant le chiffre d’affaires est de 115,2 M€ en recul de -14,8%).

Remboursement anticipé du PGE grâce à l’amélioration de la trésorerie liée à la forte reprise de l’activité

Alors que Groupe Partouche avait décidé d’amortir sur la durée maximum de 6 ans le premier Prêt Garanti par l’État (PGE) de 19,5 M€ octroyé en juin 2020, l’évolution très favorable de sa trésorerie lui permettra de rembourser l’intégralité de son deuxième PGE, à hauteur de 59,5 M€, à son échéance du 15 avril 2022.

De concert avec les banques du pool du crédit syndiqué, la partie du produit net de cession des parts du casino de Crans-Montana, qui aurait pu être utilisée afin d’amortir ce crédit à due concurrence, sera réinvestie comme cela est également prévu dans la documentation de crédit.

Sortie de périmètre du restaurant Le Laurent à compter du 7 mars 2022

La Ville de Paris a attribué la concession de travaux du restaurant Le Laurent à un autre opérateur, l'offre remise par Groupe Partouche, qui ambitionnait d’intégrer son Club de jeux au sein de l’établissement, ayant été considérée comme irrégulière, ce que le Groupe Partouche se réserve la possibilité de contester. Pour mémoire, la contribution annuelle au chiffre d’affaires et à l’Ebitda de l’exercice 2019 pré-pandémie (novembre 2018 à octobre 2019) était de respectivement 5,2 M€ et -1,1 M€.

Prochains rendez-vous :

Assemblée Générale : jeudi 7 avril 2022

Chiffre d’affaires du deuxième trimestre : mardi 14 juin 2022, après la clôture de la Bourse

Fondé en 1973, le Groupe Partouche a su se développer afin de devenir un leader européen dans son secteur d'activité. Coté en Bourse, il exploite des casinos, un club de jeux, des hôtels, des restaurants, des centres thermaux et des golfs. Le Groupe exploite 41 casinos et emploie près de 3 900 collaborateurs. Il est reconnu pour ses innovations et ses expérimentations des jeux de demain, ce qui lui permet d'aborder l'avenir avec confiance en visant le renforcement de son leadership et la poursuite de la progression de sa rentabilité. Introduit en bourse en 1995, Groupe Partouche est coté sur Euronext Paris, compartiment B. ISIN : FR0012612646 - Reuters : PARP.PA - Bloomberg : PARP:FP

ANNEXES

1- Construction du chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre (novembre N-1 à janvier N)

En M€ 2022 2021 Variation 2022/2021 2020 Produit Brut des Jeux (PBJ) 141,8 24,9 x5,7 174,8 Prélèvements -59,3 -2,6 n/a -71,8 Produit Net des Jeux (PNJ) 82,5 22,3 x3,7 103,0 Chiffre d’affaires (CA) hors PNJ 16,6 1,2 x13,3 24,6 Programme de fidélisation -0,9 0,0 - -0,9 Chiffre d'affaires total consolidé 98,1 23,5 x4,2 126,7

2- Ventilation du CA par secteur d’activité au 1er trimestre (novembre N-1 à janvier N)

En M€ 2022 2021 Variation 2022/2021 2020 Casinos 91,9 12,0 x7,6 117,5 Hôtels 3,9 0,2 x19,0 1,4 Autres 2,3 11,3 -79,5% 7,9 Chiffre d'affaires total consolidé 98,1 23,5 x4,2 126,7

3- Lexique

Le « Produit Brut des Jeux » correspond au résultat des différents jeux opérés, après le paiement des gains des joueurs. Cette somme est débitée de « prélèvements » (État, communes, CSG, CRDS).

Le « Produit Brut des Jeux » devient après prélèvements le « Produit Net des Jeux », soit une composante du chiffre d’affaires.

