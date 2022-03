English French

Nanterre, le 8 mars 2022

Nombre total de droits de vote et d’actions composant le capital

(Article L.233-8 II du Code de commerce et article 223-16 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers)

Place de c ot a t i o n : Euronext Paris

C o m p artime n t : A

C o de I S IN : FR0000121147

C o de LEI : 969500F0VMZLK2IULV85

Date Nombre d’actions Nombre total de droits de vote (théoriques) (1)

28 février 2022 151 607 186 153 454 370

(1) Conformément aux dispositions de l’article 223-11 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, le nombre total de droits de vote (théoriques) est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.

Pré s ence dans les s t a t u t s d ' u ne cla u se im p o sant u ne o bligati o n de dé c l arati o n de franchis sem e nt de se u il c o m p léme n ta i re d e celle ayant t r ait a u x s e u i ls léga u x : oui

Pièce jointe