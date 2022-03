Betoobe annonce la nomination de sa Directrice des Ventes

Betoobe, éditeur de la plateforme MobileHub permettant de gérer l'intégralité du cycle de vie des flottes mobiles, recrute Ségolène TAORMINA pour accroitre ses parts de marchés auprès des entreprises et organisations publiques. Cette annonce s’inscrit dans un contexte de forte croissance pour l’entreprise qui a doublé son nombre de clients sur son dernier exercice.

Dans le cadre de sa mission, Ségolène TAORMINA sera en charge de déployer la stratégie commerciale de l’éditeur à l’échelle nationale et de piloter l’équipe commerciale qui lui est rattachée. Elle devra également gérer l’écosystème de partenaires et faire évoluer l’offre existante pour accentuer l’avantage concurrentiel de Betoobe.

Ségolène TAORMINA, Directrice des Ventes « Betoobe bénéficie d’un positionnement premium sur son marché et a su innover grâce à sa solution conçue pour simplifier le travail des gestionnaires de flottes mobiles. Ces éléments m’ont tout de suite séduite et m’ont donné envie de participer à cette aventure. Ma mission va consister à accompagner la société dans sa croissance et lui permettre de passer rapidement un nouveau cap. Betoobe bénéficie de tous les atouts pour devenir un acteur de poids sur le marché et un partenaire de long terme pour les organisations qui souhaitent moderniser les processus de gestion de leur parc télécom. »