AVIS AUX MÉDIAS : CRIN annoncera de nouvelles technologies pour relever les défis environnementaux et économiques du secteur pétrolier et gazier du Canada

CALGARY, Alberta, 08 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le mercredi 9 mars 2022, le Réseau d'innovation pour les ressources propres (RIRP) annoncera un investissement de plus de 44 millions de dollars dans le cadre du concours technologique sur le pétrole et le gaz intitulé « Réduire l'empreinte environnementale », qui aidera à résoudre les défis environnementaux et économiques prioritaires auxquels sont confrontés le secteur pétrolier et gazier du Canada.



Ce concours est le troisième d'une série de trois dans le domaine du pétrole et du gaz financés par le Fonds stratégique pour l’innovation (FSI) du gouvernement du Canada, qui vise à accélérer les projets d'innovation technologique déjà à un stade avancé. Dans l'intérêt de la progression d'un système énergétique durable, y compris des cibles de carboneutralité, chaque projet comprend un développeur de solutions technologiques provenant d’une PME travaillant en partenariat avec au moins un producteur de pétrole et de gaz, démontrant le potentiel de réductions importantes des émissions ainsi que de l'intensité de l'utilisation des sols et de l'eau.

On invite les médias à assister à cette conférence de presse virtuelle et à ce débat d’experts.

QUI : Andy Fillmore, secrétaire parlementaire

Ginny Flood, présidente du conseil d’administration, RIRP

Promoteurs du projet (2)

QUOI: Annonce de financement :

Concours technologique du RIRP sur le pétrole et le gaz pour la réduction de l’empreinte environnementale

Débat animé par Andy Fillmore, secrétaire parlementaire

Participants: Ginny Flood, RIRP

Justin Wheler, Emissions Reduction Alberta, Coordonateur du concours

Représentants de deux projets financés Cette présentation sera suivie d'une séance de questions et réponses avec les médias.

OÙ : Par l’entremise du logiciel Zoom. Cliquez ici pour vous inscrire d’ici le 9 mars à 9 h, heure des Rocheuses.

QUAND : Le mercredi 9 mars 2022 de 11 h à 12 h, heure des Rocheuses