Teilnahmeaufruf für die 19. jährlich stattfindenden International Business Awards®

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

FAIRFAX, Virginia, March 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Die Stevie Awards nehmen jetzt Bewerbungen für die 19. jährlich stattfindenden International Business Awards® entgegen. Der weltweit führende Wirtschaftspreiswettbewerb zieht jedes Jahr Bewerbungen von Organisationen aus mehr als 60 Ländern und Regionen an.



Unternehmen jeder Größe, öffentliche und private Organisationen, aber auch Einzelpersonen können Bewerbungen für die International Business Awards einreichen. Deadline für die Teilnahme als Frühbucher mit reduzierten Teilnahmegebühren ist der 6. April. Die finale Teilnahmefrist ist der 11. Mai, Nachzügler werden jedoch bis zum 15. Juni mit Zahlung einer Verspätungsgebühr akzeptiert. Details zur Teilnahme finden Sie unter www.StevieAwards.com/IBA.

Jurys, die mit mehr als 150 Führungskräften aus der ganzen Welt besetzt sind, werden die Gewinner des Gold, Silver und Bronze Stevie Awards küren. Die Gewinner werden am 15. August bekannt gegeben und im Oktober bei einem Gala-Bankett in Europa geehrt.

Die International Business Awards würdigen Leistungen in allen Bereichen der Arbeitswelt. Zu den Kategorien gehören:

Bei den International Business Awards 2022 gibt es zahlreiche neue und überarbeitete Features:

Neun neue Kategorien für Event Awards , zehn neue Kategorien für Innovationen in sozialen Medien , drei Kategorien für Thought Leadership , drei Video -Kategorien, drei Kategorien im Bereich mobile Websites und Apps , zwei Kategorien für neue Produkte und Kategorien für Leistungen in den Bereichen Diversität und Inklusion sowie für die Influencer-Marketing-Kampagne des Jahres

, zehn neue Kategorien für , drei Kategorien für , drei -Kategorien, drei Kategorien im Bereich , zwei und Kategorien für Leistungen in den Bereichen Diversität und Inklusion sowie für die Influencer-Marketing-Kampagne des Jahres Nominierungen, die bei den IBAs 2021 gewonnen haben, können bei den IBAs 2022 erneut eingereicht werden. Wenn sie mit neuen Errungenschaften aktualisiert wurden, dürfen sie in denselben Kategorien eingereicht werden, in denen sie gewonnen haben. Wurden sie nicht aktualisiert, müssen sie in Kategorien eingereicht werden, die von denen, in denen sie gewonnen haben, abweichen.

In vielen Gruppen und Kategorien kann jetzt anstelle des traditionellen schriftlichen Aufsatzes für die Stevie Awards ein Video von bis zu fünf (5) Minuten Länge eingereicht werden, das die Leistungen des Nominierten veranschaulicht.



Zu den Stevie-Award-Gewinnern bei den IBAs 2021 gehörten Ayala Land (Philippinen), Cvent (USA), Ernst & Young Global Limited (UK), Etihad Airways Group (VAE), IBM (USA), Halkbank (Türkei), HP Inc. (USA), Google (USA), Nestle India (Indien), PJ Lhuillier, Inc (Philippinen), Rufus & Coco (Australien), Philip Morris International (Schweiz), Polish Railway Lines (Polen), SAP SE (Deutschland) und viele andere.

Über die Stevie Awards

Die Stevie Awards werden in acht Programmen verliehen: die Asia-Pacific Stevie Awards, die German Stevie Awards, die Middle East & North Africa Stevie Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, die Stevie Awards for Women in Business, die Stevie Awards for Great Employers sowie die Stevie Awards for Sales & Customer Service. Die Stevie Awards-Wettbewerbe zählen jährlich mehr als 12.000 Teilnehmer von Unternehmen aus mehr als 70 Ländern. Die Stevies ehren Unternehmen aller Arten und Größen sowie die dahinterstehenden Menschen, indem sie herausragende Leistungen am Arbeitsplatz auf der ganzen Welt auszeichnen. Weitere Informationen zu den Stevie Awards finden Sie unter http://www.StevieAwards.com .

Kontakt:

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com