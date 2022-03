Appel à candidatures émis pour la 19e édition annuelle des International Business Awards®

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

FAIRFAX, Virginie, 08 mars 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Prix Stevie acceptent désormais les candidatures pour la 19e édition annuelle des International Business Awards® , le programme international de récompenses pour les entreprises le plus prestigieux au monde, qui attire chaque année des candidatures d'organisations provenant de plus de 60 pays et territoires.



Toutes les personnes et organisations du monde (publiques et privées, à but lucratif et à but non lucratif, grandes et petites) peuvent soumettre leurs candidatures aux International Business Awards. La date limite des premières candidatures, qui bénéficieront de frais d'entrée réduits, est fixée au 6 avril. La date limite des candidatures finales est fixée au 11 mai, mais les candidatures tardives seront acceptées jusqu'au 15 juin, moyennant le paiement d'une pénalité de retard. Les détails des candidatures sont disponibles à l'adresse www.StevieAwards.com/IBA.

Les jurys composés de plus de 150 cadres à travers le monde détermineront les lauréats des Prix Stevie d'or, d'argent et de bronze. Les lauréats seront annoncés le 15 août et célébrés lors d'un banquet de gala qui se tiendra en Europe en octobre.

Les International Business Awards récompensent les réalisations dans tous les aspects du lieu de travail. Les catégories incluent :

L'édition 2022 des International Business Awards propose de nombreuses fonctionnalités nouvelles et révisées :

Neuf nouvelles catégories pour les événements , dix nouvelles catégories pour l' innovation dans les réseaux sociaux , trois catégories pour le leadership éclairé , trois catégories pour les vidéos , trois catégories pour les sites et applications mobiles , deux catégories pour les nouveaux produits , ainsi que des catégories pour les réalisations en matière de diversité et d'inclusion et de campagne de marketing d'influence de l'année

, dix nouvelles catégories pour l' , trois catégories pour le , trois catégories pour les , trois catégories pour les , deux catégories pour les , ainsi que des catégories pour les réalisations en matière de diversité et d'inclusion et de campagne de marketing d'influence de l'année Les candidatures lauréates lors des IBA 2021 peuvent être de nouveau soumises pour examen dans le cadre de l'édition 2022. Si elles ont été mises à jour avec des réalisations récentes, elles peuvent être soumises dans les mêmes catégories que celles dans lesquelles elles ont gagné. Si elles n'ont pas été mises à jour, elles doivent être soumises dans des catégories différentes de celles dans lesquelles elles ont gagné.

Dans de nombreux groupes de catégories et catégories, il est désormais possible de soumettre une vidéo d'une durée de cinq (5) minutes maximum, illustrant les réalisations du candidat, au lieu de l'essai écrit traditionnel des Prix Stevie.



Les lauréats des Prix Stevie lors des IBA 2021 comprenaient Ayala Land (Philippines), Cvent (États-Unis), Ernst & Young Global Limited (Royaume-Uni), Etihad Airways Group (ÉAU), IBM (États-Unis), Halkbank (Turquie), HP Inc. (États-Unis), Google (États-Unis), Nestlé India (Inde), PJ Lhuillier, Inc (Philippines), Rufus & Coco (Australie), Philip Morris International (Suisse), la société nationale des chemins de fer polonais (Pologne), SAP SE (Allemagne) et bien d'autres encore.

À propos des Prix Stevie

Les Prix Stevie sont décernés dans huit programmes : les Prix Stevie en Asie-Pacifique, les Prix Stevie en Allemagne, les Prix Stevie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Prix Stevie pour les grands employeurs, les Prix Stevie pour les femmes entrepreneurs et les Prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle. Les concours des Prix Stevie reçoivent chaque année plus de 12 000 candidatures émanant d'entreprises de plus de 70 pays. En récompensant les entreprises de tous types et de toutes tailles, ainsi que leurs collaborateurs, les Prix Stevie reconnaissent les performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Prix Stevie, rendez-vous sur le site http://www.StevieAwards.com .

Contact :

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com