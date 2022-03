Pengumuman Nominasi yang Dirilis untuk Ajang Tahunan International Business Awards® ke-19

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

FAIRFAX, Va., March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie Awards telah membuka pendaftaran untuk ajang tahunan International Business Awards® ke-19, kompetisi penghargaan bisnis utama di dunia yang diikuti oleh berbagai organisasi di lebih dari 60 negara dan wilayah setiap tahunnya.



International Business Awards menerima pendaftaran dari semua individu dan organisasi di seluruh dunia – baik milik pemerintah maupun swasta, laba maupun nirlaba, skala besar maupun kecil. Nominasi yang masuk sebelum tanggal 6 April akan menerima diskon biaya pendaftaran. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 11 Mei, namun kami masih menerima nominasi yang masuk hingga tanggal 15 Juni disertai biaya keterlambatan pendaftaran. Detail pendaftaran tersedia di www.StevieAwards.com/IBA.

Juri yang terdiri dari lebih dari 150 eksekutif internasional akan menentukan pemenang Gold, Silver, dan Bronze Stevie Award. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 15 Agustus dan dirayakan di gala jamuan makan di Eropa pada bulan Oktober.

International Business Awards mengakui prestasi di setiap aspek di tempat kerja. Kategori penghargaan meliputi:

Ada banyak kategori baru dan perubahan kategori dalam International Business Awards tahun 2022:

Sembilan kategori penghargaan acara baru, sepuluh kategori baru inovasi di media sosial , tiga kategori terdepan dalam ide , tiga kategori video , tiga kategori situs & aplikasi seluler , dua kategori produk baru , dan kategori Prestasi dalam Kampanye Keragaman & Inklusi serta Pemasaran Pemengaruh Tahun Ini

baru, sepuluh kategori baru , tiga kategori , tiga kategori , tiga kategori , dua kategori , dan kategori Prestasi dalam Kampanye Keragaman & Inklusi serta Pemasaran Pemengaruh Tahun Ini Nominasi yang menang di IBA tahun 2021 lalu dapat diajukan kembali untuk dipertimbangkan di IBA tahun 2022. Jika pendaftar telah memperbarui prestasi terbaru mereka, prestasi tersebut dapat diajukan ke kategori yang sama dengan yang telah mereka menangkan. Jika prestasi pendaftar tidak diperbarui, prestasi pendaftar harus diajukan ke kategori yang berbeda dari yang pernah mereka menangkan.

Di sebagian besar grup kategori dan kategori, kini Anda dapat mengirimkan video berdurasi hingga lima (5) menit, yang mengilustrasikan prestasi pendaftar, alih-alih membuat esai tertulis Stevie Awards seperti tahun-tahun sebelumnya.



Para pemenang Stevie Award di IBA 2021 yaitu Ayala Land (Filipina), Cvent (AS), Ernst & Young Global Limited (Inggris), Etihad Airways Group (UEA), IBM (AS), Halkbank (Turki), HP Inc. (AS), Google (AS), Nestle India (India), PJ Lhuillier, Inc (Filipina), Rufus & Coco (Australia), Philip Morris International (Swiss), Polish Railway Lines (Polandia), SAP SE (Jerman), dan masih banyak lagi.

Tentang Stevie Awards

Stevie Awards terdiri dari delapan program: Asia-Pacific Stevie Awards, German Stevie Awards, Middle East & North Africa Stevie Awards, American Business Awards®, International Business Awards®, Stevie Awards for Great Employers, Stevie Awards for Women in Business, dan Stevie Awards for Sales & Customer Service. Kompetisi Stevie Awards diikuti oleh lebih dari 12.000 peserta setiap tahunnya, dari berbagai organisasi di lebih dari 70 negara. Stevie Awards tidak hanya digelar untuk memberikan penghargaan kepada berbagai jenis dan skala organisasi serta orang-orang di belakangnya, tetapi juga prestasi kerja di mana pun di seluruh dunia. Kenali Stevie Awards lebih jauh di http://www.StevieAwards.com .

