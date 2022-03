第19回国際ビジネス賞®(International Business Awards®)のエントリー募集

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

バージニア州フェアファックス発 , March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- スティービー賞 (Stevie Awards) が、第19回年次 International Business Awards のエントリー受け付けを開始した。これは世界トップクラスのビジネス賞コンテストで、毎年60以上の国と地域から参加する組織が候補になっている。



世界中のあらゆる個人および組織 (公的か民間か、営利か非営利か、規模の大小を問わず) が、このInternational Business Awardsに応募できる。早期エントリーの締め切りは、4月6日で、エントリーの割引がある。エントリーの最終締め切りは、5月11日だが、6月15日までは遅滞料を払えば受け付けられる。エントリーの詳細については、www.StevieAwards.com/IBAを参照されたい。

世界中の150人以上の経営者が審査員に加わって、ゴールド、シルバー、ブロンズのスティービー賞の受賞者が決定される。受賞者は8月15日に発表され、10月にヨーロッパの祝賀会で授与式が行われる。

International Business Awardsは、職場のあらゆる面での功績を評価するもので、以下のカテゴリーがある。

2022年のInternational Business Awardsでは、新しいカテゴリーの導入や見直しが多く行われる。

9つの新しい イベント賞 カテゴリー、ソーシャルメディアにおける10の新しい イノベーション カテゴリー、3つの ソートフルリーダーシップ カテゴリー、3つの ビデオ カテゴリー、3つの モバイルサイトおよびアプリ カテゴリー、2つの 新しい製品 カテゴリー、およびダイバーシティ・アンド・インクルージョン/インフルエンサー・マーケティング・キャンペーン・オブ・ザ・イヤー (Diversity & Inclusion and Influencer Marketing Campaign of the Year) のためのカテゴリー

多くのカテゴリーグループおよびカテゴリーでは、従来のスティーヴィー賞受賞者が書いたエッセイの代わりに、ノミニー達成を説明する最長5分間のビデオを提出できるようになっている。



2021年IBAのスティービー賞受賞者にはアヤラ・ランド (フィリピン)、シベント (Cvent) (米国)、アーンスト・アンド・ヤング・グローバル・リミテッド (Ernst & Young Global Limited) (英国)、エティハド航空グループ (Etihad Airways Group) (アラブ首長国連邦), IBM (米国), ハルク銀行 (Halkbank) (トルコ)、ヒューレッドパッカード (HP Inc.) (米国)、グーグル (Google) (米国)、ネスレ・インディア (Nestle India) (インド)、PJルリエ (PJ Lhuillier, Inc) (フィリピン), ルーファス・アンド・ココ (Rufus & Coco) (オーストラリア)、フィリップモリスインターナショナル (Philip Morris International) (スイス)、ポーランド国有鉄道 (Polish Railway Lines) (ポーランド)、SAP SE (ドイツ) などであるが、他にも多くある。

スティービー賞について

スティービー賞 (Stevie Awards) は、「アジア・パシフィック・スティービー賞 (Asia-Pacific Stevie Awards)」、「スティービー・ドイツ賞 (German Stevie Awards)」、「スティービー・中東および北アフリカ賞(Middle East & North Africa Stevie Awards)」、「アメリカン・ビジネス賞 (American Business Awards®)」、「国際ビジネス大賞 (International Business Awards®)」、「優秀な経営者のためのスティービー賞 (Stevie Awards for Great Employers)」、「女性賞 (Stevie Awards for Women in Business)」、「セールス&カスタマーサービス賞 (Stevie Awards for Sales & Customer Service)」の8つのプログラムで構成されている。スティービー賞には毎年、70か国以上の企業・団体から12,000件以上の応募がある。同賞では、業種や規模を問わず、様々な企業・団体とその人材による、世界各地の職場における優れた功績を称えている。スティービー賞について詳しくは、 http://www.StevieAwards.com を閲覧されたい。

問い合わせ先:

ニーナ・ムーア(Nina Moore)

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com