스티비 어워즈, 제19회 국제 비즈니스 대상(International Business Awards®) 후보 모집

미국 버지니아주 페어팩스, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 스티비 어워즈(Stevie Awards)가 제19회 연례 국제 비즈니스 대상( International Business Awards® )의 응모를 개시한다고 발표했다. 국제 비즈니스 대상은 세계적인 비즈니스 시상식으로 해마다 60개 이상의 국가 및 자치령에서 다양한 조직이 입후보한다.

공공과 민간, 영리와 비영리, 대규모와 소규모를 가리지 않고 전 세계의 개인과 조직이 모두 국제 비즈니스 대상에 후보로 응모할 수 있다. 조기 응모 마감일은 4월 6일로 응모비가 할인된다. 최종 접수일은 5월 11일이지만 지체료를 납부하면 6월 15일까지 응모할 수 있다. 자세한 정보는 www.StevieAwards.com/IBA에서 확인할 수 있다.

전 세계에서 선정된 150명의 기업 고위 경영진이 심사위원이 되어 Stevie Awards 금상, 은상, 동상 수상자를 결정한다. 수상자는 8월 15일에 발표되며 오는 10월 유럽에서 수상을 축하하는 갈라 만찬이 있을 예정이다.

국제 비즈니스 대상은 업무 현장의 모든 분야에서 이루어진 성과를 인정하는 상이다. 해당되는 분야는 다음과 같다:

2022 국제 비즈니스 대상에서는 새로운 분야가 추가되고 일부 규칙이 변경된다:

이벤트상 카테고리 9개, 소셜미디어 카테고리 내 혁신부문 10개, 사고 리더십 카테고리 3개, 영상 카테고리 3개, 모바일 사이트 및 앱 카테고리 3개, 신제품 카테고리 2개, 다양성 및 포용성, 올해의 인플루언서 마케팅 캠페인 카테고리가 신설되었다.

2021 IBA에서 수상한 후보도 2022년 IBA에 다시 입후보할 수 있다. 최근에 달성한 성과를 업데이트할 경우 수상한 동일 카테고리에 재출품이 가능하다. 업데이트를 하지 않은 경우 수상하지 않은 다른 카테고리에 출품해야 한다.

다수의 카테고리 그룹과 카테고리에 해당되는 사항으로, 출품자는 기존의 Stevie Awards 에세이 대신 달성한 성과를 담은 최대 5분 분량의 영상을 제출할 수 있다.



2021 IBA Stevie Awards는 Ayala Land (필리핀), Cvent (미국), Ernst & Young Global Limited (영국), Etihad Airways Group (UAE), IBM (미국), Halkbank (터키), HP Inc. (미국), Google (미국), Nestle India (인도), PJ Lhuillier, Inc (필리핀), Rufus & Coco (호주), Philip Morris International (스위스), Polish Railway Lines (폴란드), SAP SE (독일) 등이 수상했다.

스티비 어워즈(Stevie Awards) 개요

스티비 어워즈(Stevie Awards)은 아시아태평양 스티비상(Asia-Pacific Stevie Awards), 독일 스티비 상(German Stevie Awards), 중동 및 북아프리카 스티비상(Middle East & North Africa Stevie Awards), 미국 비즈니스 대상(American Business Awards®), 국제 비즈니스 대상(International Business Awards®), 위대한 회사 스티비상(Stevie Awards for Great Employers), 여성 기업인 스티비상(Stevie Awards for Women in Business), 그리고 영업 및 고객 서비스 스티비대상(Stevie Awards for Sales & Customer Service) 등 8가지 프로그램으로 구성된다. Stevie Awards에는 매년 70여개국에서 1만2천명 이상이 후보로 접수되고 있다. 형태와 규모를 막론한 기업 및 기업 내 인물의 명예를 기리는 스티비 어워즈는 전 세계 기업의 뛰어난 성과를 인정한다. 스티비 어워드에 대한 자세한 사항은 http://www.StevieAwards.com 을 확인하면 된다.

Contact:

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com