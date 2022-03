Panggilan untuk Penyertaan Dikeluarkan untuk International Business Awards® Tahunan ke-19

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

FAIRFAX, Va., March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Anugerah Stevie telah membuka penyertaan untuk International Business Awards ® tahunan ke-19, pertandingan anugerah perniagaan utama dunia, yang menarik pencalonan daripada organisasi di lebih 60 negara dan wilayah setiap tahun.



Semua individu dan organisasi di seluruh dunia - awam dan swasta, untuk keuntungan dan bukan untung, besar dan kecil - boleh menyerahkan pencalonan kepada The International Business Awards. Tarikh akhir penyertaan awal, dengan yuran penyertaan yang dikurangkan, ialah 6 April. Tarikh akhir penyertaan ialah 11 Mei, tetapi penyertaan lewat akan diterima sehingga 15 Jun dengan bayaran yuran lewat. Butiran penyertaan boleh didapati di www.StevieAwards.com/IBA.

Juri yang menampilkan lebih daripada 150 eksekutif di seluruh dunia akan menentukan pemenang Anugerah Stevie Emas, Perak dan Gangsa. Pemenang akan diumumkan pada 15 Ogos dan diraikan pada bankuet gala di Eropah pada Oktober.

The International Business Awards mengiktiraf pencapaian dalam setiap faset tempat kerja. Kategori termasuk:

Terdapat banyak ciri baharu dan disemak semula bagi The International Business Awards untuk 2022:

Sembilan kategori anugerah acara baharu, sepuluh inovasi baharu dalam kategori media sosial , tiga kategori kepimpinan pemikiran , tiga kategori video , tiga kategori tapak & aplikasi mudah alih , dua produk baharu , dan kategori Pencapaian dalam Kepelbagaian & Kemasukan dan Kempen Pemasaran Pempengaruh Tahun Ini

baharu, sepuluh , tiga kategori , tiga kategori , tiga kategori , dua , dan kategori Pencapaian dalam Kepelbagaian & Kemasukan dan Kempen Pemasaran Pempengaruh Tahun Ini Pencalonan yang menang dalam IBA 2021 boleh diserahkan semula untuk pertimbangan dalam IBA 2022. Jika mereka telah dikemas kini dengan pencapaian terkini, mereka mungkin diserahkan kepada kategori yang sama di mana mereka menang. Jika mereka belum dikemas kini, mereka mesti diserahkan kepada kategori yang berbeza daripada kategori yang telah mereka menangi.

Dalam banyak kumpulan dan kategori, anda kini boleh menghantar video selama lima (5) minit, menggambarkan pencapaian penama, bukannya esei yang bertulis Anugerah Stevie tradisional.



Pemenang Anugerah Stevie dalam IBA 2021 termasuk Ayala Land (Filipina), Cvent (AS), Ernst & Young Global Limited (UK), Etihad Airways Group (UAE), IBM (AS), Halkbank (Turki), HP Inc. (AS), Google (AS), Nestle India (India), PJ Lhuillier, Inc (Filipina), Rufus & Coco (Australia), Philip Morris International (Switzerland), Polish Railway Lines (Poland), SAP SE (Jerman) dan banyak lagi lebih.

Perihal Anugerah Stevie

Anugerah Stevie dianugerahkan dalam lapan program: Anugerah Stevie Asia-Pasifik, Anugerah Stevie Jerman, Anugerah Stevie Timur Tengah & Afrika Utara, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Anugerah Stevie untuk Majikan Hebat, Stevie Anugerah untuk Wanita dalam Perniagaan dan Anugerah Stevie untuk Jualan & Khidmat Pelanggan. Pertandingan Anugerah Stevie menerima lebih daripada 12,000 penyertaan setiap tahun daripada organisasi di lebih daripada 70 buah negara. Memberikan penghormatan kepada pelbagai jenis dan saiz organisasi dan warga yang menyokongnya, Stevie mengiktiraf prestasi cemerlang di tempat kerja di seluruh dunia. Ketahui lebih lanjut tentang Anugerah Stevie di http://www.StevieAwards.com.

