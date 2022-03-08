第19届年度国际商务大奖®征集参赛报名

弗吉尼亚州费尔法克斯, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie奖（Stevie Awards）现正接受第19届年度国际商务大奖（International Business Awards）®参选报名。这是全球首屈一指的商务奖项竞争项目，每年吸引来自60多个国家和地区众多组织的参选提名。
全球范围内公营或私营、营利或非营利以及各种不同规模的个人和组织均可提交“国际商务大奖”提名。提早报名可享受报名费优惠，截止日期为4月6日。报名的最后截止日期为5月11日，之后至6月15日之间的报名仍可接受，但需支付迟交费用。报名详情请见www.StevieAwards.com/IBA。
由150多位世界各地高管组成的评审团将确定Stevie奖的金奖、银奖和铜奖得主。获奖名单将于8月15日公布，并将于10月在欧洲举行颁奖宴会。
国际商务大奖对职场各领域取得的成就进行表彰。类别包括：
2022年度国际商务大奖将纳入许多新的和经过修订的内容：
- 九个新的活动奖类别、十个新的社交媒体创新类别、三个思想领导力类别、三个视频类别、 三个移动网站和应用类别、两个新产品类别以及多元化与包容性成就及年度最佳影响者营销活动类别
- 获得2021年IBA的提名可再次提交供2022年IBA评审。如果它们已经根据最近的成就进行更新，则可能会被提交至它们曾经获奖的同一类别。如果没有更新，则必须提交至不同于他们之前获奖类别的其他类别。
- 对于多个类别组和类别中，您现在可以提交最长五（5）分钟的视频来介绍被提名者的成就，以此取代传统的Stevie奖书面介绍。
2021年IBA中的Stevie奖获得者包括Ayala Land（菲律宾）、Cvent（美国）、Ernst & Young Global Limited（英国）、Etihad Airways Group（阿联酋）、IBM（美国）、Halkbank（土耳其）、HP Inc.（美国）、Google（美国）、Nestle India（印度）、PJ Lhuillier, Inc（菲律宾）、Rufus & Coco（澳大利亚）、Philip Morris International（瑞士）、Polish Railway Lines（波兰）、SAP SE（德国）等。
关于Stevie®奖
Stevie奖（Stevie Awards）包括以下八大奖项：亚太地区Stevie大奖、德国Stevie大奖、中东和北非Stevie大奖、美国商务大奖®、国际商务大奖®、Stevie优秀雇主大奖、Stevie女性企业家大奖、Stevie销售和客户服务大奖。Stevie奖每年收到来自70多个国家/地区众多组织的12000多个参评项目。Stevie奖表彰全球职场中的杰出成就，对各种类型和规模的组织及其背后的人员做出褒扬。如需了解有关Stevie奖的更多信息，请访问：http://www.StevieAwards.com。
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