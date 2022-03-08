第19届年度国际商务大奖®征集参赛报名

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弗吉尼亚州费尔法克斯, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie奖（Stevie Awards）现正接受第19届年度 国际商务大奖（International Business Awards）® 参选报名。这是全球首屈一指的商务奖项竞争项目，每年吸引来自60多个国家和地区众多组织的参选提名。

全球范围内公营或私营、营利或非营利以及各种不同规模的个人和组织均可提交“国际商务大奖”提名。提早报名可享受报名费优惠，截止日期为4月6日。报名的最后截止日期为5月11日，之后至6月15日之间的报名仍可接受，但需支付迟交费用。报名详情请见www.StevieAwards.com/IBA。

由150多位世界各地高管组成的评审团将确定Stevie奖的金奖、银奖和铜奖得主。获奖名单将于8月15日公布，并将于10月在欧洲举行颁奖宴会。

国际商务大奖对职场各领域取得的成就进行表彰。类别包括：

2022年度国际商务大奖将纳入许多新的和经过修订的内容：

九个新的 活动奖 类别、十个新的 社交媒体创新 类别、三个 思想领导力 类别、三个 视频 类别、 三个 移动网站和应用 类别、两个 新产品 类别以及多元化与包容性成就及年度最佳影响者营销活动类别

类别、十个新的 类别、三个 类别、三个 类别、 三个 类别、两个 类别以及多元化与包容性成就及年度最佳影响者营销活动类别 获得2021年IBA的提名可再次提交供2022年IBA评审。如果它们已经根据最近的成就进行更新，则可能会被提交至它们曾经获奖的同一类别。如果没有更新，则必须提交至不同于他们之前获奖类别的其他类别。

对于多个类别组和类别中，您现在可以提交最长五（5）分钟的视频来介绍被提名者的成就，以此取代传统的Stevie奖书面介绍。



2021年IBA中的Stevie奖获得者包括Ayala Land（菲律宾）、Cvent（美国）、Ernst & Young Global Limited（英国）、Etihad Airways Group（阿联酋）、IBM（美国）、Halkbank（土耳其）、HP Inc.（美国）、Google（美国）、Nestle India（印度）、PJ Lhuillier, Inc（菲律宾）、Rufus & Coco（澳大利亚）、Philip Morris International（瑞士）、Polish Railway Lines（波兰）、SAP SE（德国）等。

关于Stevie®奖

Stevie奖（Stevie Awards）包括以下八大奖项：亚太地区Stevie大奖、德国Stevie大奖、中东和北非Stevie大奖、美国商务大奖®、国际商务大奖®、Stevie优秀雇主大奖、Stevie女性企业家大奖、Stevie销售和客户服务大奖。Stevie奖每年收到来自70多个国家/地区众多组织的12000多个参评项目。Stevie奖表彰全球职场中的杰出成就，对各种类型和规模的组织及其背后的人员做出褒扬。如需了解有关Stevie奖的更多信息，请访问： http://www.StevieAwards.com 。

联系人：

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com