第 19 屆年度「國際商業獎」® 正式接受參賽提名

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

維珍尼亞州費爾法克斯, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 第 19 屆年度 「國際商業獎」(International Business Awards) 的「Stevie Awards」已開始接受參賽提名。這是全球首屈一指的商業獎比賽，每年吸引來自 60 多個國家和地區的機構報名參加。

全球所有個人、公營和私人機構、牟利和非牟利組織，無論規模大小，都可提交「國際商業獎」參賽提名。提早報名截止日期為 4 月 6 日，可享報名費減價優惠。參賽提名截止日期為 5 月 11 日，但在 6 月 15 日前會接受遲交的報名表，並會收取延遲報名費。參賽提名詳情載於：www.StevieAwards.com/IBA。

由全球 150 多名高層管理人員組成的評審團將選出金獎、銀獎和銅獎得主。得獎名單將於 8 月 15 日公佈，並在允許的情況下於 10 月在歐洲的盛大宴會上舉行慶祝活動。

「國際商業獎」旨在表彰工作場所各方面的成就。類別包括：

2022 年「國際商業獎」的許多新和修訂的特點包括：

九個新的 活動獎項 類別、十個新的 創新社交媒體 類別、三個 思想領袖 類別、三個 影片 類別、三個 流動網站及應用程式 類別、兩個 新產品 類別，以及年度多元與包容以及網紅市場營銷活動上成就的類別

類別、十個新的 類別、三個 類別、三個 類別、三個 類別、兩個 類別，以及年度多元與包容以及網紅市場營銷活動上成就的類別 在 2021 年 IBA 中獲獎的提名可重新提交以供 2022 年 IBA 作考慮。如果他們最近已經更新了其成就，可能會被提交到其獲獎的同一個類別中。若是其未被更新的話，則必須將其提交到原先獲獎的類別以外之類別中。

在許多類別群組及眾類別中，您現在可以提交最長 (5) 分鐘的影片，述說候選人的成就，以替代傳統的 Stevie 獎撰寫的書面文章。



2021 年 IBA 的 Stevie 獎獲獎者包括 Ayala Land (菲律賓)、Cvent (美國)、Ernst & Young Global Limited (英國)、Etihad Airways Group (阿聯酋)、IBM (美國)、Halkbank (土耳其)、HP Inc . (美國)、Google (美國)、Nestle India (印度)、PJ Lhuillier, Inc (菲律賓)、Rufus & Coco (澳洲)、Phillip Morris International (瑞士)、Polish Railway Lines (波蘭)、 SAP SE (德國) 等等。

關於 Stevie® 獎項

Stevie 獎項授予八項計劃：亞太 Stevie 獎、德國 Stevie 獎、中東及北非 Stevie 獎、美國商業獎®、國際商業獎®、優良僱主 Stevie 獎、商業女性 Stevie 獎，以及銷售和客戶服務 Stevie 獎。Stevie Awards 比賽每年從 70 多個國家/地區的機構獲得超過 12,000 項參賽提名。Stevies 認可在全球工作場所表現出色的人士，並向所有類型和規模的機構及其背後的人員致敬。欲瞭解有關 Stevie Awards的更多資訊，請瀏覽 http://www.StevieAwards.com 。

聯絡人：

Nina Moore

+1 (703) 547-8389

Nina@StevieAwards.com