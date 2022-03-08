技术领袖推出SustainableIT.org来应对气候变化

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加州雷德伍德城, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，一个由全球技术领袖和DevOps测试数据管理行业领导者 Delphix 组成的智库宣布成立了 SustainableIT.org ，这是一个致力于通过技术领先来促进全球可持续发展的非营利组织。



SustainableIT.org的创始总监及Delphix创始人兼首席执行官Jedidiah Yueh表示：“可持续发展是本世纪的大趋势。长期以来，可持续发展一直被视作别人要解决的问题。今天，我们与来自全球最大的一些组织的技术领袖合作，让可持续发展成为大家要解决的共同问题。”

今后十年，技术系统将大大增加能源消耗以及相关的环境和碳影响。数字化转型计划正越来越多地将消费者数据隐私置于危险之中，这是一个重大治理问题。

然而，大多数组织对他们的可持续发展方法进行独立定义，缺乏标准的衡量指标或报告可持续发展的三大支柱：环境、社会和治理。

Sustaableit.org将联合来自世界各地的IT领袖和专家，为可持续发展的三大支柱定义最佳实践和标准指标，以推动透明度及迈向可持续发展的未来。

Choice Hotels首席信息官Brian Kirkland表示：“IT领导者和团队希望对可持续发展举措产生更大的影响。启动 SustainableIT.org 代表授权IT履行其承诺的重大时刻，这不仅有助于企业和我们客户创新，而且有助于拯救世界。”

SustainableIT.org是一个由全球技术领袖领导的非营利组织，得到了合作伙伴和技术顾问Delphix的支持。创始董事会成员包括：

作为其职责的一部分，SustainableIT.org将按行业定义可持续发展的转换项目，编写最佳实践和框架，设定标准和认证，提供教育和培训，并提高对环境和社会项目的认识，从而让我们的组织和世界可持续发展，造福子孙后代。

Yueh表示：“在Delphix，可持续发展是我们企业和价值观的核心。我们的DevOps数据平台将应用环境对环境的影响降低了10倍，我们管理和保护全球众多最大品牌的消费者数据隐私。但我们可以做得还有更多。SustainableIT.org是我们激励全球最大的组织采取明确而透明的行动以实现可持续发展世界的机会。”

关于SustainableIT.org

SustainableIT.org 是一家非营利组织，专注于通过技术领导力提升全球可持续发展。我们的使命是按行业定义可持续发展的转型计划，编写最佳实践和框架，设定标准和认证，提供教育和培训，并提高对环境和社会项目的认识，从而我们的组织和世界可持续发展，造福子孙后代。通过 LinkedIn 关注我们。

关于Delphix

Delphix是DevOps测试数据管理行业领导者。

企业需要改变应用程序交付方式，同时也要努力平衡速度与数据安全及合规性。我们的DevOps数据平台自动实现数据安全，同时快速部署测试数据以加速应用程序发布。通过Delphix，客户可实现应用程序的现代化，采用多云技术，实现CI/CD，并能以两倍的速度更快地从勒索软件等宕机事件中恢复过来。

Choice Hotels、Banco Carrefour和Fannie Mae等许多领先公司都使用Delphix来加速数字化转型。请访问我们的网站 www.delphix.com 。通过 LinkedIn 、 Twitter 和 Facebook 关注我们。

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