技術領導者推出 SustainableIT.org 以應對氣候變化

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加州紅木城, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天，由全球技術領導者組成的智囊團和 DevOps 測試數據管理行業領導者 Delphix 宣佈成立一家非牟利組織 SustainableIT.org ，致力透過科技領先來推動全球可持續發展。



SustainableIT.org 創始董事兼 Delphix 創始人兼行政總裁 Jedidiah Yueh 表示：「可持續發展是本世紀的大趨勢。長期以來，可持續發展一直是其他人需要解決的問題。今天，我們正與來自世界上最大的組織中的技術領導者聯手，將可持續發展作為我們共同解決的問題。」

在接下來的十年中，技術系統將顯著增加能源消耗及相關的環境和碳影響。數碼轉型計劃越來越多將消費者數據私隱置於風險之中，這是一個主要的治理問題。

然而，大多數組織都獨立定義他們的可持續發展方法，沒有針對可持續發展的三大支柱：環境、社會和治理的標準衡量標準或報告。

SustainableIT.org 將聯合來自世界各地的資訊科技領導者和專家，為可持續發展的所有三大支柱定義最佳實踐和標準指標，以推動透明度和朝著可持續發展的未來前進。

Choice Hotels 技術總監 Brian Kirkland 表示：「資訊科技領導者和團隊希望對可持續發展計劃產生更大的影響。推出 SustainableIT.org 代表了一個重要的時刻，讓資訊科技能夠履行其承諾，不僅為企業和我們的客戶創新，而且幫助拯救世界。」

SustainableIT.org 是一個由全球技術領導者在合作夥伴和技術顧問 Delphix 的支持下管理的非牟利組織。創始董事會包括：

作為其職責的一部分，SustainableIT.org 將按行業定義可持續轉型計劃，編寫最佳實踐和框架，制定標準和認證，提供教育和培訓，並提高對環境和社會計劃的認識，這些計劃使我們的組織和世界對子孫後代可持續發展。

Yueh 表示：「可持續發展是 Delphix 業務和價值的核心。我們的 DevOps 數據平台將應用程式環境對環境的影響降低 10 倍，我們為許多世界上最大的品牌管理和保護消費者數據私隱。但我們可以做更多。SustainableIT.org 是我們激勵世界上最大的組織採取明確和透明的行動以實現可持續發展世界的機會。」

關於 SustainableIT.org

SustainableIT.org 是一家非牟利組織，專注透過技術領先來推動全球可持續發展。我們的使命是按行業定義可持續轉型計劃，編寫最佳實踐和框架，制定標準和認證，提供教育和培訓，並提高對環境和社會計劃的認識，這些計劃使我們的組織和世界對子孫後代可持續發展。在 LinkedIn 上關注我們。

關於 Delphix

Delphix 是 DevOps 測試數據管理的行業領導者。

企業需要轉變應用程式交付方式，但難以在速度與數據安全性和合規性之間取得平衡。我們的 DevOps 數據平台可將數據安全自動化，同時快速部署測試數據以加速應用程式發佈。客戶可借助 Delphix 使應用程式變得現代化、採用多雲端、實現 CI/CD，並從勒索軟件等停機事件中恢復速度提高 2 倍。

Choice Hotels、Banco Carrefour 和 Fannie Mae 等領先公司使用 Delphix 加速數碼轉型並實現零信任數據管理。請瀏覽 www.delphix.com 。在 LinkedIn 、 Twitter 和 Facebook 關注我們。

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