樺漢推出全新網站和工業元宇宙象徵的公司標誌

新北市, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 工業電腦大廠樺漢科技股份有限公司(以下簡稱”樺漢”，股票代號6414) 整合雲平台管理服務，工業物聯網和嵌入式技術的全球領導，將帶入新的工業元宇宙公司標誌，品牌和內容豐富的網站。



樺漢重新設計的網站專注於數位化雲端服務，並與傳統的 DMS 和 SI 解決方案捆綁在一起，稱為數據即服務 (DaaS)。進入www.ennoconn.com來了解樺漢如何滿足合作夥伴的需求和要求，以作為快速發展的工業元宇宙的全球先鋒。

“樺漢正在為合作夥伴引導到工業元宇宙。我們在全新網站上詳細描述了這段旅程。 樺漢持續高度投入IoT物聯網平台，工具和資源的數位化轉型，在這場新的工業元宇宙競賽中。新網站、新標識和品牌、工具和資源正是市場所需要的。” Joe Fijak，樺漢營運長兼全球銷售和營銷執行副總裁。

新的網站將穿越工業元宇宙的旅程變為現實。該網站由雷諾市，內華達州的Sliice Marketing專業製作和設計，是為改造和革新走向AIoT/AI/Cloud市場的商業策略合作夥伴而設計。一直到公司新的標誌，它像徵著樺漢的全球合作夥伴關係以及對廣泛雲端服務整合的承諾。

革新的品牌和信息強調了樺漢在 DMS、SI 和新興數字轉換服務領域的世界領導者地位。新的和現有的合作夥伴和客戶可以立即從該站點中受益，讓他們更深入、更廣泛地參與樺漢的數據即服務 (DaaS) 和整體轉型方式去實現他們的商務轉型。

樺漢總經理蔡能吉表示，“樺漢的工業元宇宙轉型代表了一個重要里程碑。 樺漢仍然忠於我們的核心價值觀，我們將繼續提供出色而全方面的 DMS 和 SI 服務，但採用更加端到端的方式，增加廣泛雲端服務，包括數據存儲、機器學習、AIoT、5G 和雲物聯網整合。”

蔡能吉和Joe Fijak指出，”我們很高興地宣布推出我們為策略合作夥伴設計的時尚和革命性的網站，以提供充分利用工具、資源和解決方案。所有這些都專注在我們較新的客戶和數位化轉型服務組合。特別是，他們如何能夠更快、更無縫地查詢他們的需求。 樺漢正在積極地為我們的全球客戶擴展產品和服務。擴展我們的製造能力和整合雲端服務都可以在我們的新網站上得到了明確的資訊。”

關於樺漢：

樺漢科技(6414)為專業產業電腦領域整合方案的綜合供應商，工業物聯網和嵌入式技術的全球領導者。 2007年，樺漢成為富士康科技集團的子公司，富士康科技集團總部均設在新北市。

樺漢是一家全球技術解決方案提供商，為智能城市，智能製造，智能零售，智能金融以及媒體和娛樂等高增長市場提供世界一流的工業物聯網和嵌入式技術，DMS/SI 和 IT 服務。樺漢的 數位化轉型和“DaaS” 戰略將製造系統與新興技術解決方案集成並提供，解決所有內部設計，製造，供應鏈平台和學科的雲數據存儲，機器學習/AIoT/5G/雲物聯網集成的革命性需求。

關於Sliice Marketing：

作為一家頂級的全球品牌推廣機構，Sliice Marketing 處於現代品牌設計和內容的核心，可以打動人群。 “我們指導您重新構想您的業務並實現您的品牌，使其具有相關性和吸引力。從您的電梯推銷術到您的網站和您的潛在客戶生成漏斗，我們將製定一個明確的計劃來提高成功率和績效。”創始人兼首席執行官 (Catherine Oaks)。