Los ingresos de Agthia Group aumentan a 3000 millones de AED en 2021, tras el lanzamiento de la Visión Estratégica para 2025

ABU DABI, Emiratos Árabes Unidos, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Agthia Group PJSC, una de las principales empresas de alimentos y bebidas de la región, ha anunciado hoy que los ingresos netos del Grupo alcanzaron los 3007 millones de AED en 2021, lo que equivale a un 49 % de crecimiento interanual, tras la consolidación e integración de adquisiciones clave en el negocio.



Los beneficios netos del Grupo se situaron en 216 millones de AED, en comparación con los 34 millones de AED del año anterior, de los cuales 83 millones de AED corresponden a costes puntuales incurridos como resultado de la revisión estratégica del balance general de la empresa.

Khalifa Sultan Al Suwaidi, presidente de Agthia Group, afirmó: «Los resultados financieros de Agthia en 2021 pusieron de manifiesto que fue un gran año para la empresa en un contexto caracterizado por la volatilidad continua del mercado y los factores adversos para la economía, ya que el mundo se recupera de los efectos de la COVID-19 y se enfrenta a la inflación. A pesar de estas dificultades, seguimos con la ejecución disciplinada y metódica de la estrategia de crecimiento que diseñamos para Agthia. Nuestros resultados en 2021 demuestran la solidez de nuestra estrategia y la calidad de su ejecución».

Alan Smith, consejero delegado de Agthia Group, comentó: «En 2021, nuestro principal objetivo era la consolidación de nuestra división empresarial de Bienes de consumo (CBD, por sus siglas en inglés). Nuestra actividad de fusiones y adquisiciones durante 2021 muestra nuestro compromiso continuo consistente en desarrollar la empresa en categorías de bienes de consumo con un crecimiento gradual gracias a la adquisición de cuatro nuevas entidades en los segmentos de Proteínas y Aperitivos, lo que ha contribuido a unas ventas de 1007 millones de AED. Nuestra optimización de costes también se mantuvo constante a lo largo del año, a medida que nos acercamos a nuestro objetivo consistente en una mejora de 200 millones de AED en la productividad para 2025».

La CBD contribuyó al 70 % del total de los ingresos del Grupo, aumentando así un 15 % su contribución en comparación con 2020. Los ingresos anuales de la división de Agronegocios ascendieron a un total de 931 millones de AED.

Los segmentos de Proteínas y Congelados y Aperitivos contribuyeron a los ingresos con 656 millones de AED y 540 millones de AED, respectivamente.

El segmento Agua y Bebidas, y los artículos de la categoría Otros alimentos, registraron ingresos de 941 millones de AED, y el agua embotellada conservó el liderazgo en el mercado durante el año, con unos porcentajes del 26 % en volumen y del 23 % en valor, respectivamente.

Los ingresos de la división de Agronegocios se mantuvieron estables en comparación con 2020, e incluyeron un pedido del Programa Mundial de Alimentos en el primer trimestre de 2020.



Los activos totales del Grupo a 31 de diciembre de 2021 alcanzaron los 6400 millones de AED tras la consolidación de los nuevos activos en el negocio. El patrimonio neto total se situó en 2800 millones de AED durante el periodo.

El Consejo de Administración de Agthia ha recomendado unos dividendos en efectivo del 8,25 % para el segundo semestre de 2021, lo que equivale a 0,0825 AED por acción.

Acerca de Agthia

Agthia es una destacada empresa de alimentos y bebidas con sede en Abu Dabi. La empresa fue constituida en 2004 y cotiza en el mercado de valores de Abu Dabi (ADX) con el símbolo «AGTHIA». A través de Senaat, Agthia Group PJSC forma parte de ADQ, una de las mayores sociedades de cartera de la región con un amplio conjunto de grandes empresas pertenecientes a sectores clave de la economía diversificada de Abu Dabi.

Contacto para los medios de comunicación:

Mohammed Elbatta

+971.55.5542678

elbatta@beeieg.com

