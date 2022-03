Pendapatan Agthia Group naik menjadi AED 3 miliar pada tahun 2021, menyusul peluncuran Visi Strategis untuk tahun 2025

Dutch French German Italian Russian Spanish Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai Slovenian Slovak Hungarian Polish Czech Turkish

ABU DHABI, Uni Emirat Arab, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Agthia Group PJSC, salah satu perusahaan makanan dan minuman terdepan di kawasan tersebut, hari ini mengumumkan pendapatan neto Group yang mencapai AED 3,07 miliar untuk tahun 2021, yang setara dengan 49 persen pertumbuhan tahun-ke-tahun, menyusul konsolidasi serta integrasi akuisisi utama ke dalam bisnis.



Laba bersih Group mencapai AED 216 juta dibandingkan dengan AED 34 juta pada tahun sebelumnya, di mana AED 83 juta dari biaya satu kali dikeluarkan sebagai hasil dari tinjauan strategis terhadap neraca Perusahaan.

Khalifa Sultan Al Suwaidi, Pimpinan Agthia Group, mengatakan: "Hasil keuangan Agthia untuk 2021 menunjukkan tahun yang kuat bagi bisnis di tengah volatilitas pasar yang sedang berlangsung dan hambatan ekonomi yang menantang seiring dengan pulihnya dunia dari COVID-19 dan inflasi yang dihadapi. Terlepas dari tantangan ini, kami melanjutkan pelaksanaan disiplin dan metodis dari strategi pertumbuhan yang kami jabarkan untuk Agthia. Hasil kami untuk tahun 2021 merupakan bukti kekuatan strategi kami dan kualitas pelaksanaannya.”

Alan Smith, Chief Executive Officer di Agthia Group, mengatakan: “Pada tahun 2021, fokus utama kami adalah konsolidasi Divisi Bisnis Konsumen (CBD). Aktivitas M&A kami sepanjang tahun 2021 menunjukkan komitmen kami yang terus-menerus untuk mengembangkan bisnis menjadi kategori barang konsumsi yang bertumbuh pesat dengan akuisisi empat entitas baru di segmen Makanan Ringan dan Protein, yang berkontribusi sebesar AED 1,07 miliar untuk penjualan. Rekam jejak kami untuk optimalisasi biaya juga berkesinambungan sepanjang tahun seiring dengan pergerakan kami menuju target peningkatan produktivitas AED 200 juta pada tahun 2025.”

CBD berkontribusi sebesar 70% dari total pendapatan grup, peningkatan kontribusi 15% dibandingkan tahun 2020. Pendapatan divisi agrobisnis mencapai total AED 931 juta untuk tahun tersebut.

Segmen Makanan Ringan dan Makanan Beku & Protein masing-masing berkontribusi sebesar AED 656 juta dan AED 540 juta terhadap lini teratas.

Air dan Minuman, serta item Makanan Lainnya, mencatat pendapatan sebesar AED 941 juta – dengan air minum dalam kemasan yang mempertahankan kepemimpinan pasar untuk tahun tersebut, masing-masing sebesar 26% untuk volume dan nilai saham 23%.

Pendapatan di divisi Agrobisnis cenderung datar jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang menyertakan pesanan Program Pangan Dunia satu kali pada triwulan pertama tahun 2020.



Total aset Group ini per 31 Desember 2021 mencapai AED 6,4 miliar setelah konsolidasi aset baru ke dalam bisnis. Total ekuitas pemegang saham mencapai AED 2,8 miliar untuk periode tersebut.

Dewan Direksi Agthia telah merekomendasikan dividen tunai 8,25% untuk paruh kedua tahun 2021, yang setara dengan AED 0,0825 per saham.

Tentang Agthia

Agthia adalah perusahaan makanan dan minuman terdepan yang berlokasi di Abu Dhabi. Didirikan pada tahun 2004, Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Abu Dhabi (ADX) dan memiliki simbol “AGTHIA”. Melalui Senaat, Agthia Group PJSC adalah bagian dari ADQ, salah satu perusahaan induk terbesar di kawasan tersebut dengan portofolio luas perusahaan-perusahaan besar yang mencakup sektor-sektor utama dari ekonomi terdiversifikasi Abu Dhabi.

Pertanyaan Media:

Mohammed Elbatta

+971.55.5542678

elbatta@beeieg.com

