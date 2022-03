I ricavi di Agthia Group salgono a 3 miliardi di AED nel 2021, dopo il lancio della visione strategica per il 2025

Dutch French German Italian Russian Spanish Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai Slovenian Slovak Hungarian Polish Czech Turkish

ABU DHABI, Emirati Arabi Uniti, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Agthia Group PJSC, una delle principali aziende di prodotti alimentari e bevande della regione, ha annunciato oggi che i ricavi netti del gruppo hanno raggiunto 3,07 miliardi di AED nel 2021, pari al 49% di crescita annuale, a seguito del consolidamento e dell'integrazione di acquisizioni chiave nell'attività.



L'utile netto del gruppo si è attestato a 216 milioni di AED rispetto ai 34 milioni di AED dell'anno precedente, di cui 83 milioni di AED di costi una tantum sono stati sostenuti a seguito di una revisione strategica del bilancio della società.

Khalifa Sultan Al Suwaidi, presidente di Agthia Group, ha detto: "I risultati finanziari di Agthia per il 2021 hanno mostrato un anno forte per l'attività nel contesto di una continua volatilità del mercato e di difficili venti economici contrari, mentre il mondo si riprende dal COVID-19 e si prepara all'inflazione. Nonostante queste sfide, abbiamo continuato la nostra esecuzione disciplinata e metodica della strategia di crescita che avevamo delineato per Agthia. I nostri risultati per il 2021 sono una testimonianza della solidità della nostra strategia e della qualità della sua esecuzione".

Alan Smith, Chief Executive Officer di Agthia Group, ha detto: “Nel 2021 il nostro obiettivo principale era il consolidamento della nostra Consumer Business Division (CBD). La nostra attività di M&A nel corso del 2021 dimostra il nostro continuo impegno a far evolvere il business verso le categorie di beni di consumo in crescita, con l'acquisizione di quattro nuove entità nei segmenti Proteine e Snack, contribuendo alle vendite per 1,07 miliardi di AED. Anche il nostro record per l'ottimizzazione dei costi si è protratto durante tutto l'anno, mentre progrediamo verso l'obiettivo dei 200 milioni di AED di potenziamento della produttività entro il 2025".

La CBD ha contribuito al 70% delle entrate totali del gruppo, con un aumento del 15% dell'apporto rispetto al 2020. Le entrate della divisione agroalimentare hanno totalizzato 931 milioni di AED per l'anno.

I segmenti Proteine & Congelati e Snack hanno contribuito rispettivamente per 656 milioni di AED e 540 milioni di AED al fatturato.

Acqua e Bevande, e Altri Alimenti hanno registrato un fatturato di 941 milioni di AED, con l'acqua in bottiglia che conserva la leadership del mercato per l'anno, con rispettivamente il 26% in volume e il 23% in valore.

Il fatturato della divisione agroalimentare è rimasto invariato rispetto al 2020, che comprendeva un ordine una tantum del World Food Program nel 1° trim 2020.



Le attività totali del Gruppo al 31 dicembre 2021 hanno raggiunto 6,4 miliardi di AED a seguito del consolidamento di nuove attività aziendali. Il patrimonio netto totale è stato di 2,8 miliardi di AED per il periodo.

Il consiglio di amministrazione di Agthia ha raccomandato un dividendo in contanti dell'8,25% per il secondo semestre 2021, equivalente a 0,0825 AED per azione.

Informazioni su Agthia

Agthia è un'azienda leader nel settore alimentare e bevande con sede ad Abu Dhabi. Fondata nel 2004, la Società è quotata all'Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) e ha il simbolo "AGTHIA". Attraverso Senaat, Agthia Group PJSC fa parte di ADQ, una delle più grandi holding della regione con un ampio portafoglio di importanti imprese che coprono settori chiave dell'economia diversificata di Abu Dhabi.

Richieste dei media:

Mohammed Elbatta

+971.55.5542678

elbatta@beeieg.com

Photos accompanying this announcement are available

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af528d82-a226-4669-b2ff-365fc4236b71

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eea2ae96-04eb-42b2-9194-7988544cd412