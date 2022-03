2025 전략비전 추진 중인 Agthia Group, 2021년 매출액 30억 디르함으로 증가

Dutch French German Italian Russian Spanish Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai Slovenian Slovak Hungarian Polish Czech Turkish

아랍에미리트 아부다비, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 중동 지역의 대표적 식음료 기업인 Agthia Group PJSC은 다수의 기업 합병 및 통합을 통해 2021년 그룹 순매출액이 전년 대비 49% 증가한 30억7천만 디르함을 기록했다고 밝혔다.



그룹의 순익은 2억1600만 디르함으로 지난해 3400만 디르함보다 크게 늘었다. 지난해의 경우 지난해 자사 재무상태표에 대한 전략적 리뷰로 인해 8300만 디르함의 일회성 비용이 발생했다.

Agthia Group 회장인 Khalifa Sultan Al Suwaidi는 “2021년 Agthia의 재무 실적은 전 세계가 코로나19 여파에서 회복되는 와중에 인플레이션으로 인한 시장 변동성과 경제적 역풍에 맞서 사업이 건실하게 운영되었음을 보여준다. 우리는 앞서 언급한 어려운 과제에도 불구하고 안정적, 체계적으로 Agthia의 성장 전략을 실행할 것이다. 지난해 실적은 우리 회사 전략이 견고하고 실행 방식이 우수함을 보여주는 지표”라고 밝혔다.

Agthia Group 최고경영책임자인 Alan Smith는 “2021년 한 해동안 우리는 소비자 사업부문(CBD) 통합에 중점을 두었다. 지난해 자사는 단백질 및 스낵 세그먼트에서 4개 기업을 인수하며 10억7천만 디르함의 매출 증진 효과를 거두는 등 각종 M&A를 단행했다. 성장세에 있는 소비재 분야 사업 진출에 대한 자사의 적극적인 노력을 보여준다. 2025년까지 2억 디르함 규모의 생산성 향상을 추진하는 가운데, 비용 최적화 역시 한 해 동안 지속적으로 성과가 도출되었다”고 말했다.

CBD는 지난해 그룹 매출액의 70%에 기여했으며 이는 2020년과 비교해 15% 증가한 수치다. 농산업 부문 매출액은 9억3100만 디르함이다.

단백질 및 냉동식품, 스낵 세그먼트 매출액은 6억5600만 디르함, 5억4000만 디르함을 기록했다.

음용수 및 음료, 기타 식품 부문 매출액은 9억4100만 디르함을 기록했다. 생수 사업의 시장 점유율 및 전체 시장에서 차지하는 가치는 각각 26%, 23%를 기록하며 시장 리더십 지위를 유지했다.

농산업 부문 매출액은 1분기에 World Food Program 수주로 1회성 매출이 발생했던 2020년과 비교해 보합세를 유지했다.



그룹의 전체 보유자산 가치는 2021년 12월 31일 기준 64억 디르함으로 신규 자산 통합분이 반영되었다. 같은 기간 전체 주주 보유 주식 가치는 28억 디르함이다.

Agthia 이사회는 2021년 하반기 현금 배당율을 8.25% (주당 0.0825디르함)로 권고했다.

Agthia 개요

Agthia는 아부다비에 본사를 둔 식음료 회사로 2004년 설립 이후 2005년 아부다비 증권거래소(ADX)에 주식 등록명 AGTHIA로 상장되었다. Agthia Group PJSC은 이 지역 최대 지주사 중 하나로 아부다비의 다각화된 경제의 핵심 분야 기업들을 망라하는 광범위한 포트폴리오를 보유한 ADQ 소속으로 Senaat을 통해 관리되고 있다.

언론 연락처:

Mohammed Elbatta

+971.55.5542678

elbatta@beeieg.com

Photos accompanying this announcement are available

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/af528d82-a226-4669-b2ff-365fc4236b71

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eea2ae96-04eb-42b2-9194-7988544cd412