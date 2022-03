Na lancering Strategische Visie 2025 stijgen de inkomsten Agthia Groep tot 3 miljard AE-Dirham in 2021

Dutch French German Italian Russian Spanish Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) Indonesian Japanese Korean Malay Thai Slovenian Slovak Hungarian Polish Czech Turkish

ABU DHABI, Verenigde Arabische Emiraten, March 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Agthia Group PJSC, een van de toonaangevende levensmiddelen- en drankenbedrijven in de regio, verkondigde vandaag dat de netto-inkomsten van de groep voor 2021 zo'n 3,07 miljard AED bedroegen, wat na de consolidatie en integratie van belangrijke overnames in het bedrijf overeenkomt met een groei van 49 procent op jaarbasis.



De nettowinst van de Groep bedroeg 216 miljoen AED, tegen 34 miljoen AED vorig jaar, waarvan 83 miljoen AED aan eenmalige kosten, die het gevolg waren van een strategische herziening van de balans van de onderneming.

Khalifa Sultan Al Suwaidi, voorzitter van de Agthia Group, zei: "De financiële resultaten van Agthia voor 2021 laten een sterk jaar voor het bedrijf zien, te midden van de aanhoudende marktvolatiliteit en uitdagende economische tegenwind nu de wereld zich herstelt van COVID-19 en te maken krijgt met inflatie. Zulke uitdagingen ten spijt zijn wij doorgegaan met de gedisciplineerde en stapsgewijze uitvoering van de groeistrategie, die wij voor Agthia hebben uitgestippeld. Onze resultaten voor 2021 zijn een bewijs van de degelijkheid van onze strategie en de kwaliteit van de uitvoering ervan."

Alan Smith, CEO van Agthia Group: “In 2021 ging onze aandacht in de eerste plaats naar de consolidatie van onze Consumer Business Division (CBD). Onze fusies en overnames in 2021 laten zien dat wij ons blijven inzetten om onze activiteiten uit te breiden naar categorieën van consumentengoederen die groei opleveren, met de overname van vier nieuwe entiteiten in de segmenten Proteïne en Snacking, die nu al 1,07 miljard AED aan de omzet hebben bijgedragen. Onze staat van dienst op het gebied van kostenoptimalisatie werd ook gedurende het hele jaar doorgezet, nu wij op weg zijn naar ons doel van een productiviteitsverbetering van 200 miljoen AED tegen 2025."

De CBD droeg voor 70% bij tot de totale inkomsten van de groep, een stijging van de bijdrage met 15% in vergelijking met 2020. De inkomsten van de divisie Agri-business bedroegen in totaal 931 miljoen AED voor het hele jaar.

De segmenten Proteïne & Diepvries en Snacking droegen respectievelijk 656 miljoen AED en 540 miljoen AED bij aan de top-line.

Water en Dranken, evenals Andere voedingsmiddelen, boekten een omzet van 941 miljoen AED - waarbij gebotteld water het marktleiderschap voor het jaar behield, met een aandeel van respectievelijk 26% in volume en 23% in waarde.

De inkomsten van de afdeling Agri-business bleven gelijk ten opzichte van 2020, dat tevens het World Food Program in Q1 2020 omvatte.



De totale activa van de Groep bedroeg op 31 december 2021 6,4 miljard AED, na consolidatie van nieuwe activa in het bedrijf. Het totale eigen vermogen bedroeg 2,8 miljard AED voor dezelfde periode.

De Raad van Bestuur van Agthia heeft voor de tweede helft van 2021 een cash-dividend van 8,25% aanbevolen, wat overeenkomt met 0,0825 AED per aandeel.

Over Agthia

Agthia is een toonaangevend levensmiddelen- en drankenbedrijf uit Abu Dhabi. De onderneming is opgericht in 2004 en als symbool "AGTHIA" genoteerd op de Abu Dhabi Securities Exchange (ADX). Door Senaat, maakt Agthia Group PJSC deel uit van ADQ, een van de grootste holdings van de regio met een brede portefeuille van grote ondernemingen, die belangrijke sectoren van de gediversifieerde economie van Abu Dhabi bestrijken.

Media-aanvragen:

Mohammed Elbatta

+971.55.5542678

elbatta@beeieg.com

